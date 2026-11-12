بعد الأمومة... أنس جابر تستهدف العودة لبطولات اتحاد المحترفات في 2027

قالت التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، إنها ​تأمل في العودة إلى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عام 2027، بعد إنجاب طفلها الأول في أبريل (نيسان) الماضي.

وكانت أنس قد ابتعدت عن المنافسات العام الماضي عقب خروجها من الدور الأول ‌لبطولة ويمبلدون، ‌بسبب الإصابات ​والإرهاق، ‌قبل ⁠أن تمدد فترة ​غيابها ⁠لاحقاً بعد إعلان حملها.

وقالت اللاعبة التي حلَّت وصيفة للبطلة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى في مقابلة مع صحيفة «ذا ناشونال» نُشرت أمس (الأربعاء): «آمل أن أعود إلى ⁠المنافسات، وأتمنى أن يكون ‌ذلك العام ‌المقبل. لا أعرف الموعد بالتحديد ​حتى الآن، لكنه ‌سيكون قريباً جداً».

وأضافت: «ما زلت أتعرف ‌على التغييرات التي طرأت على جسدي بعد الولادة، لكنني سأعود بالتأكيد، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في بطولات المحترفات ‌لعدة سنوات أخرى قبل الاعتزال».

وتابعت: «أستمتع بكل لحظة مع ابني. ⁠في ⁠الواقع، يرافقني خلال التدريبات، وأنا أحاول العودة تدريجياً خطوة بخطوة».

وحققت اللاعبة البالغة من العمر 32 عاماً، والمعروفة بين جماهيرها بلقب «وزيرة السعادة» بفضل شخصيتها المرحة، خمسة ألقاب في بطولات اتحاد المحترفات كما دخلت التاريخ عام 2022 عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى ​البطولات الكبرى، ​بعدما حلَّت وصيفة في بطولة ويمبلدون خلف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.