وسائل إعلام أميركية: الولايات المتحدة انسحبت من مونديال «تحت 17 عاما»

أفادت وسائل إعلام أميركية الأربعاء بأن منتخب بلادها انسحب من كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة والمقررة في قطر، بسبب مخاوف أمنية.
وذكر موقع "ذي أثلتيك" ومنصة "يو أس سوكر كولكتيف" نقلا عن مصادر من دون الكشف عن هويتها، أن اللاعبين أُبلغوا بالقرار قبل أيام معدودة من البطولة التي تنطلق في 19 الحالي.
ولم يؤكد الاتحاد الأميركي لكرة القدم النبأ على الفور، كما لم يرد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.وكان من المفترض أن تشارك الولايات المتحدة واحدة من بين 48 منتخبا في مونديال تحت 17 سنة، ضمن مجموعة تضم مونتينيغرو وتشيلي والجزائر.وأصبحت البطولة تُقام سنويا اعتبارا من العام الماضي، على أن تستضيفها قطر لمدة خمس سنوات متتالية.وعند إعلانه قرار اختيار الدولة المضيفة في عام 2024، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن اعتماد دولة مضيفة واحدة لعدة نسخ يهدف إلى الاستفادة من "البنية التحتية الكروية القائمة بما يخدم كفاءة تنظيم البطولة والاستدامة".