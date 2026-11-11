هاميلتون يستنكر تعطيل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة

وجّه النجم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري، وبطل العالم لسباقات السيارات «فورمولا 1» 7 مرات رسالة بعد زيارته إلى معبر رفح في مصر الثلاثاء، يستنكر فيها موقف إسرائيل من تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال هاميلتون، في رسالة مطولة، نشرها عبر حسابه الرسمي على شبكة «إنستغرام»، الأربعاء: «الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة على مدار السنوات الثلاث الماضية أمر مفزع، كما أن حرمان البشر من الحرية والأمان والكرم ظلم كبير».

وأضاف النجم البريطاني: «لا ينبغي معاملة أي إنسان على أن حياته أقل قيمة من حياة الآخرين»، مشيراً: «رأيت جدراناً تمتد لأميال بُنيت لحبس أهالي غزة في الداخل، إنه أشبه بسجن مفتوح، ولم أفكر سوى في محاولة الدخول لتقديم المساعدة».

وأردف أيضاً: «رأيت شاحنات عند معبر رفح محملة بالغذاء وتصطف بانتظار العبور، لكنها في الأغلب يتم منعها من الدخول أو تواجه تأخيرات كبيرة، لقد تحدثت إلى سائق شاحنة في مقدمة الطابور، وقال إنه ينتظر منذ أكثر من 12 ساعة».

وتابع: «كما رأيت أيضاً في المركز اللوجستي القريب، الجهود الجبارة التي يبذلها الهلال الأحمر المصري، لكنني رأيت في نفس الوقت، منع دخول مواد لأسباب غير منطقية مثل أكياس النوم، وحقائب الإسعافات الأولية، والمعدات الطبية، والكراسي المتحركة، حتى كرات القدم للأطفال».

وشدّد لويس هاميلتون: «يجب على إسرائيل الالتزام بواجباتها بعد وقف إطلاق النار، والسماح بدخول شاحنات المساعدات، لا يوجد أي عذر».

وختم سائق فيراري رسالته بالقول: «أعلم أن كثيرين يشعرون بالعجز، والرغبة في فعل شيء ما بدلاً من الاكتفاء بالمشاهدة، لا أريد أن نتعود على معاناة أهالي غزة، أو ندير وجوهنا بعيداً عما يحدث لهم».

وسبق أن دعا هاميلتون إلى السلام في المنطقة، وعبّر عن مواقفه الإنسانية تجاه الصراعات الدائرة.

كما نشر النجم البريطاني عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات حول الأطفال الذين قُتلوا وسط الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة، بخلاف حديثه عن صراعات سياسية أخرى.

وفي زيارته، أجرى هاميلتون جولة في معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، ثم زار المستودعات اللوجستية التي يديرها الهلال الأحمر المصري، المسؤول عن تسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

وقال هاميلتون باللغة العربية: «السلام عليكم» للعاملين في مجال الإغاثة بمعبر رفح، كما صافح عدداً من العمال والمسؤولين وتبادل معهم أحاديث قصيرة.

من جانبه، قال خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن زيارة هاميلتون هدفها إطلاعه على جهود مصر في إرسال المساعدات إلى غزة.

وقام هاميلتون بزيارته إلى قطاع غزة بعد خوض السباق رقم 400 في مسيرته يوم الأحد الماضي بالتنافس في سباق جائزة البرازيل الكبرى على حلبة إنترلاغوس.

ويعدّ هاميلتون أول سائق من ذوي البشرة السمراء يشارك في سباقات «فورمولا 1»، وبدأ مسيرته مع فريق مكلارين في 2007، وأصبح ثاني سائق خاض 400 سباق بعد زميله السابق في الفريق فرناندو ألونسو، الذي وصل لهذا الإنجاز عام 2024.