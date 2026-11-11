استدعاء سمير المرابط بدلاً من العيناوي المصاب في تشكيلة المغرب

أعلن منتخب المغرب، الأربعاء، استدعاء لاعب الوسط سمير المرابط بدلاً من المصاب نائل العيناوي للتشكيلة التي تستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وكان العيناوي (25 عاماً)، لاعب وسط رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني، ضمن تشكيلة المدرب محمد وهبي، المعلنة مطلع الشهر الحالي، والتي ستواجه النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية، لكن إصابة في الكاحل أجبرته على الانسحاب من المنتخب.

وشارك المرابط (21 عاماً)، لاعب ستراسبورغ الفرنسي، في تسع مباريات دولية، وكان ضمن تشكيلة المغرب خلال كأس العالم الماضية، والتي انتهى فيها مشوار الفريق عند دور الثمانية.

ويستضيف المغرب منتخب النيجر، الجمعة، قبل أن يحل ضيفاً عليه يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويتصدر المغرب المجموعة الأولى، وله ست نقاط بعد مباراتين، ولدى النيجر ثلاث نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن الغابون، وتتذيل ليسوتو الترتيب بلا نقاط.