مونتريال تخشى فقدان ناديها في «الدوري الأميركي» بعد عرضه للبيع

تخشى مدينة مونتريال فقدان ناديها المشارك في الدوري الأميركي الشمالي لكرة القدم «إم إل إس»، بعد إعلان مالكه عرضه للبيع.

وأعلن رئيس ومؤسس نادي سي إف مونتريال، جوي سابوتو، متأثراً بشدة، مساء الاثنين، أنه «اتخذ قرار البدء بإجراءات منظمة تمهيداً لبيع النادي».

وأضاف رجل الأعمال الكندي، خلال مؤتمر صحافي: «نُفضل العثور على المشتري المناسب هنا لكي يبقى النادي في مونتريال»، دون أن يتمكن من تقديم ضمانات بشأن بقائه في كبرى مدن مقاطعة كيبيك.

وفي بطولة مغلقة مثل «الدوري الأميركي»، يبقى نقل أحد الأندية إلى مدينة أخرى أمراً ممكناً.

وأثار إعلان بيع نادي سي إف مونتريال مخاوف في الأوساط السياسية بمقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، التي لا تزال متأثرة برحيل فريق البيسبول مونتريال إكسبوز عام 2004 بعد نقله إلى واشنطن.

وأعلن رئيس حكومة المقاطعة الجديد الانفصالي بول سان بيار بلاموندون، الثلاثاء، أنه «سيدرس ما سيُعرَض علينا» من قِبل المستثمرين المحتمَلين، ولم يستبعد احتمال مساهمة الحكومة بحصة أقلية في نادي كرة القدم الذي تأسس عام 1992، لتجنب انتقاله إلى مدينة أخرى.

أثار إعلان بيع نادي سي إف مونتريال مخاوف في الأوساط السياسية بمقاطعة كيبيك (رويترز)

وأضاف: «لا يمكن لحكومة مسؤولة أن تُغلق الباب قبل الاطلاع على المشاريع المطروحة».

من جهتها، أكدت بلدية مونتريال، في بيان أرسلته إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»: «نرغب قبل كل شيء في أن يتمكن النادي من الاعتماد على مستثمرين من كيبيك يحرصون على مستقبله ويريدون رؤيته يواصل النمو هنا في مونتريال».

ويعيش النادي، الذي كان يحمل اسم «إمباكت» حتى عام 2021، واحداً من أسوأ مواسمه منذ انضمامه إلى «الدوري الأميركي» في عام 2012، بعدما حقق 6 انتصارات فقط وجمع 26 نقطة في 34 مباراة.

واحتل سي إف مونتريال، الذي أشرف على تدريبه الفرنسي تييري هنري بين عاميْ 2019 و2021، المركز الأخير في ترتيب المنطقة الشرقية.