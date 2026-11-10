«أبطال أوروبا للسيدات»: ريال مدريد يحقق فوزه الأول

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه باريس إف سي الفرنسي، بنتيجة 3 - 0، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول في البطولة، بعدما اكتفى بالتعادل في أول 3 جولات بمرحلة الدوري للبطولة القارية.

افتتحت الإيطالية أريانا كاروسو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 55، ثم أضافت الهولندية بيرنشتاين الهدف الثاني في الدقيقة 65، قبل أن تحرز الكولومبية ليندا كايسيدو الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

رفع هذا الفوز رصيد ريال مدريد إلى 6 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن يوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الخامس قبل نهاية الجولة.

أما باريس إف سي فيحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين فقط.

ويلعب ريال مدريد الجولة المقبلة ضد إنتر ميلان الإيطالي، أما باريس إف سي فيواجه كويه الدنماركي.

وفي مباراة أخرى تعادل هكن السويدي من دون أهداف مع تشيلسي الإنجليزي، حيث حصد كل فريق نقطة ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 8 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن المتصدر وحامل اللقب برشلونة الإسباني.

أما هكن فقد وصل إلى النقطة الثانية في المركز الرابع عشر.