«لانس» يقيل مدربه كاوزاك

أقال لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم في الموسم الماضي وصاحب المركز الحادي عشر هذا الموسم، مدربه يانيك كاوزاك، بعد أقل من أسبوع على خسارة فادحة في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، وفق ما علمت «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر مقرَّب من النادي.
ويلعب النجم الدولي السعودي سعود عبد الحميد موسمه الثاني برفقة لانس.
وكانت صحيفة «ليكيب» قد أشارت إلى أن كاوزاك الذي عُيّن مدرباً للانس في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي خلفاً للألماني دينو توبمولر، قد أُبلغ بقرار إقالته.
ودفع كاوزاك ثمن الخسارة القاسية أمام كومو الإيطالي (1-9) في دور المجموعة الموحدة من دوري الأبطال، الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر مجدداً أمام مرسيليا (1-2)، الأحد، في «الدوري».
وقال كاوزاك، عقب مواجهة مرسيليا: «نشعر بأننا لسنا على ما يرام. يبدو أن أحداث الأربعاء تركت آثاراً سلبية. لقد حاولنا استعادة توازننا، لكننا نعاني نواقص كثيرة، ونشعر بفقدان الثقة».
وكان قائد الفريق السابق بين عاميْ 2019 و2022 ولاعب الوسط السابق قد انضم إلى الطاقم التدريبي لتوبمولر، هذا الصيف، قبل أن يجري ترفيعه ليبدأ مشواره مدرباً رئيسياً على أثر الرحيل المفاجئ للمدرب الألماني بعد 4 مراحل فقط من الدوري الفرنسي.
وخلال 9 مباريات خاضها على رأس القيادة الفنية للانس، حقق كاوزاك 3 انتصارات فقط مقابل 6 هزائم في مختلف المسابقات.
وفشل الفريق بقيادته في تحقيق أي نقطة في دوري الأبطال، إذ تلقّى 3 هزائم أمام سبورتنغ البرتغالي (0-2)، وكلوب بروج البلجيكي (0-3)، إضافة إلى الخسارة أمام كومو، وهي أكبر خسارة في تاريخ الأندية الفرنسية ضِمن المسابقة الأوروبية الأم.
وصرح رئيس النادي جوزيف أوغورليان، الأحد، لشبكة «ليغ 1+»: «أمام جماهيرنا، هنا في بولارت، هذا أمر غير مقبول»، موضحاً أنه طلب كتابة عبارة «لن يتكرر هذا أبداً» على جدران غرف ملابس الفريق.
وكان لانس قد حلّ وصيفاً لباريس سان جيرمان بطل «الدوري» في الموسم الماضي تحت قيادة بيار ساغ، قبل أن يستهل الموسم الحالي بحصد لقب السوبر الفرنسي بقيادة ساغ.
ويحتل لانس حالياً المركز الحادي عشر، بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث الذي يحتله باريس إف سي، و10 عن سان جيرمان المتصدر.
يغيب المهاجم ماركوس تورام عن مباراتي فرنسا أمام إيطاليا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية، الخميس، في ميلانو والأحد في بوردو، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، وفق ما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء.
وسيحل بدلاً منه إيلي جونيور كروبي الذي استُدعي للمرة الأولى إلى صفوف «الزرق».
وأوضح الجهاز الفني: «شعر ماركوس تورام بشدّ في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، الأحد، خلال المباراة أمام كومو (في الدوري الإيطالي). واستمر هذا الانزعاج ما منعه من المشاركة في الحصة التدريبية الاثنين، حيث خضع للعلاج».
تابع: «ونظراً لعدم تحسن حالته هذا الصباح، وبعد إجراء الفحوص، وبالاتفاق مع إنتر واللاعب، قرر الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي السماح له بالعودة إلى ناديه».
وتُعد هذه الإصابة خبراً سيئاً لتورام (29 عاماً، خاض 35 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف)؛ إذ لم يكن قد استُدعي من قبل المدرب زين الدين زيدان خلال معسكره الأول على رأس المنتخب الفرنسي في نهاية سبتمبر (أيلول).
غير أن مهاجم إنتر ميلان الذي استهل الموسم بشكل جيد مع بطل إيطاليا مسجلاً ستة أهداف، استفاد من غيابات عدد من المهاجمين، بينهم عثمان ديمبيلي وإستيبان لوبول وماغنيس أكليوش، ليعود إلى قائمة زيدان، الجمعة.
في المقابل، فتحت إصابة تورام الباب أمام إيلي جونيور كروبي لخوض تجربته الأولى مع المنتخب الفرنسي الأول في سن العشرين.
وكان لاعب بورنموث، المتخرج من أكاديمية لوريان، قد لفت الأنظار الموسم الماضي بتسجيله 13 هدفاً في الدوري الإنجليزي. لكنه تعرض خلال الصيف الماضي لإصابة في القدم استدعت خضوعه لعملية جراحية.
وبعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في أربع مباريات، يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، ويبدو في وضع مريح للغاية لبلوغ ربع النهائي قبل خوض آخر مباراتين في دور المجموعات أمام إيطاليا وتركيا.
المهاجم الألماني المخضرم نيكلاس فولكروغ بالمؤتمر الصحافي في هيرتسوخن أوراخ (رويترز)
يستعد المهاجم الألماني المخضرم، نيكلاس فولكروغ، للعودة مجدداً لصفوف منتخب بلاده، وذلك بعد عام ونصف العام على آخر مشاركة دولية له.
قال فولكروغ مهاجم فيردر بريمن في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، في معسكر «المانشافت» بمدينة هيرتسوخن أوراخ: «منتخب ألمانيا يحتاج حالياً للاعبين لديهم رغبة قوية وحقيقية، ويشعرون بالفخر والانتماء، ومستعدون لبذل جهد إضافي».
وأضاف: «هذا ما يؤمن به المدرب (يورغن كلوب)، وبالطبع المسؤولية تقع على اللاعبين، لأن جماهيرنا تريد لاعباً يؤدي بكل قوة».
وعانى فولكروغ من كثرة الإصابات في أثناء تنقله بين ناديي وست هام يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، ويغيب عن صفوف المنتخب الألماني منذ سبتمبر (أيلول) 2025.
لكن المهاجم الألماني المخضرم استعاد بريقه بعودته مجدداً إلى بريمن في أغسطس (آب)، حيث سجل 12 هدفاً في 10 مباريات.
وقرر كلوب استبعاد فولكروغ، من أول قائمة له مع منتخب ألمانيا بسبب عامل السن، لكن مدرب دورتموند وليفربول السابق، غير رأيه بعد تألق اللاعب المخضرم.
وأضاف فولكروغ: «انضمامي لصفوف المنتخب أمر رائع، وكذلك العمل مع يورغن كلوب الذي يعد من أعظم رموز كرة القدم الألمانية».
وأشار فولكروغ إلى أنه يشعر بتغيير جذري في المنتخب الألماني بعد إعادة هيكلة قوامه تحت قيادة كلوب.
ويتقبل فولكروغ دوره كمهاجم بديل في منتخب ألمانيا خلف كاي هافيرتز لاعب آرسنال، والتنافس مع مواهب شابة مثل يونس ابن طالب لاعب آينتراخت فرانكفورت، سعياً للمشاركة لدقائق في مباراتي صربيا وهولندا بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.
ويرفض نيكلاس فولكروغ استباق الأحداث بشأن الحديث عن فرصه في المشاركة ببطولة أمم أوروبا «يورو 2028»، حيث سيبلغ حينها 35 عاماً.
وختم فولكروغ: «لا أفكر في المستقبل البعيد، ولكنني سعيد حالياً بإقناع الآخرين بأن أكون خياراً بديلاً في المنتخب».
رونالدو... نهاية مريرة لنجم أسطوري غيَّر وجه البرتغالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339815-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D9%91%D9%8E%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
رونالدو... نهاية مريرة لنجم أسطوري غيَّر وجه البرتغال
رونالدو يقود البرتغال إلى التتويج بلقبها الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 (أ.ب)
اعتزل ليونيل ميسي - نجم الأرجنتين والمنافس القديم لكريستيانو رونالدو- اللعب الدولي مع منتخب بلاده قبل أقل من شهر، وسط احتفاء وطني كبير به. أما أسطورة البرتغال، فقد سلك طريقاً مختلفاً تماماً؛ وهو أمر كان متوقعاً بالفعل. أعلن رونالدو، اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 23 عاماً، وجاء هذا القرار في أعقاب خلاف مع المدير الفني خورخي خيسوس، أدى إلى فرض عقوبة على رونالدو بالإيقاف لمدة 30 يوماً (قضاها بالفعل) وغرامة مالية قدرها 255 يورو.
كانت هذه العقوبة رداً على مغادرة المهاجم البرتغالي معسكر تدريب المنتخب دون إذن. فقد أبقاه خيسوس على مقاعد البدلاء في إحدى المباريات، وأشار إلى أنه لا ينوي إشراكه أساسياً في المباراة التالية، فما كان من رونالدو إلا أن غادر عائداً إلى منزله. وكان ظهوره الأخير في 24 سبتمبر (أيلول) ضد ويلز، ليختتم مسيرته الدولية برصيد 146 هدفاً في 234 مباراة.
انتشرت في البرتغال رسائل تعبِّر عن امتنان كبير لكل ما قدمه، واصفة رونالدو بالسفير العالمي ومصدر إلهام للملايين. ومع ذلك، فإن الطريقة التي انتهت بها مسيرته الدولية تترك في النفس شعوراً بالمرارة. فهل كان سيُستدعَى ضمن القائمة القادمة؟ ربما؛ فقد صرح خيسوس بأن الباب لا يزال مفتوحاً، وأن القرار يعود لرونالدو. ولكن الواضح هو أنه لم يعد لاعباً يضمن مكانه في التشكيلة الأساسية، وهو أمر لطالما وجد كريستيانو صعوبة في تقبله، حسب غيليم بالاغ على موقع «بي بي سي».
هل يمكن اعتبار ما حدث مجرد «نوبة غضب» أخرى؟ ربما نعم؛ فقد تصرف بالطريقة المعتادة التي يتبعها كلما شكك مدير فني ما في أحقيته بمكانه في التشكيلة الأساسية. ولكن هذا الوصف يغفل حقيقة أنه أظهر قدرة كبيرة على التكيف والتطور على مر السنين. لقد تكرر هذا النمط مع معظم المديرين الفنيين الذين تولوا قيادة المنتخب البرتغالي؛ فقد شهدت مسيرته صدامات؛ لكنها تضمنت أيضاً لحظات من الانسجام الكبير مع المديرين الفنيين والزملاء، وهو ما يساعد في تفسير هذه النهاية.
عندما انضم رونالدو -وهو لا يزال شاباً- إلى صفوف المنتخب البرتغالي، وصل إلى المعسكر مرتدياً قبعة «بيسبول» بالمقلوب، ونظارات شمسية ضخمة، وسماعات أذن تصدر صوتاً عالياً يمكن سماعه من مسافة بعيدة. ووصل الأمر لدرجة أنه كان يرفض خلع قبعته أثناء تناول الطعام برفقة لاعبين مخضرمين، مثل لويس فيغو وروي كوستا. حينها، رأى لويس فيليبي سكولاري فيه لاعباً استثنائياً؛ لكنه كان يفتقر للنضج، وكان مهووساً باستعراض مهاراته. لقد وبَّخه علناً، ثم أخبره على انفراد بأنه إذا غيَّر من سلوكه فقد يصبح يوماً ما قائداً للمنتخب البرتغالي.
جاءت خيبة الأمل الكبرى الأولى في وقت مبكر، وعلى أرض الوطن. ففي سن التاسعة عشرة، شارك رونالدو في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2004 على ملعب «استاديو دا لوز» في لشبونة، أمام أمة كانت قد أيقنت أن الكأس قد أصبحت بالفعل في قبضتها. ولكن هدفاً وحيداً بضربة رأس من أنجيلوس خاريستياس كان كافياً ليمنح اليونان -التي لم تكن مرشحة للفوز- انتصاراً مفاجئاً. ومع إطلاق صافرة النهاية، لم يستطع رونالدو حبس دموعه، وانتشرت في كل مكان صورة ذلك الفتى وهو يبكي وحيداً على أرض الملعب.
كانت تلك طريقة مؤلمة ليدرك ثمن الوصول إلى نهائي بطولة كبرى، وتركت في داخله تعطشاً كبيراً للنجاح لم يتركه قط. في ذلك الوقت، كان القميص رقم 7 بحوزة لويس فيغو، لذا اضطر رونالدو لارتداء الرقم 17. ساعده فيغو على التأقلم، ولكنه لم يرغب في أن يجعل الأمور سهلة عليه. وعندما اعتزل فيغو اللعب دولياً عام 2006، أصبح القميص -ومعه المنتخب- ملكاً لرونالدو.
وفي سبتمبر 2005، وقبيل مباراة في التصفيات في روسيا، توجه سكولاري وفيغو إلى غرفة رونالدو ليخبراه بوفاة والده. عرض عليه سكولاري العودة إلى وطنه، ولكن رونالدو اختار البقاء والمشاركة في المباراة، وطلب من زملائه التصرف بشكل طبيعي، بينما قضى بعض الوقت في غرفة تبديل الملابس وهو يؤدي حركات استعراضية بالكرة. كانت تلك طريقته في التعامل مع رحيل والده الذي كان يعاني من إدمان الكحول، وهو الرحيل الذي كان مؤلماً للغاية، رغم أنه كان متوقعاً. وفي وقت لاحق، أطلق رونالدو على سكولاري لقب «الأب»؛ فقد أصبح المنتخب الوطني بمثابة الملاذ الذي منحه التماسك النفسي.
ساءت الأمور لاحقاً مع المدير الفني كارلوس كيروش. فبعد الخروج من كأس العالم 2010 أمام إسبانيا، وحين طُلب منه تفسير الأداء الضعيف، طلب رونالدو من الصحافيين توجيه مثل هذه الأسئلة للمدير الفني. لقد تنامى تأثير رونالدو داخل معسكر المنتخب لدرجة أنه غيَّر من الروتين والعادات المتبعة، وهو ما يفسر شعور المدير الفني بأن مكانته قد تعرضت للتقويض.
يُقدم عالم الاجتماع جواو نونو كويلو أفضل رؤية لفهم نظرة البرتغاليين لرونالدو؛ إذ يرى في تحليله أن المنتخب الوطني تحول إلى تجسيد للهوية البرتغالية، وإلى تعبير عن حاجة البلاد لأن يراها العالم على الساحة الدولية. ففي ظل سنوات من الصعوبات الاقتصادية وأزمة الثقة، اكتسب المنتخب الذي نال الإعجاب في الخارج أهمية تتجاوز حدود كرة القدم. كان رونالدو محور هذه الحاجة؛ لكنه في الوقت ذاته أثار مشاعر متناقضة؛ إذ انتقد بعض البرتغاليين نزعته الفردية واعتداده بنفسه، ولم يجد الجميع أنفسهم في شخصيته. يوضح كويلو أن توجيه الانتقادات إليه أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت؛ فقد أرادت البلاد أن تفخر به؛ لكنها كانت تشعر في الوقت ذاته بنوع من عدم الارتياح.
وذكر اللاعب الدولي السابق خورخي أندرادي أن بعض الجماهير كانت تفضل شخصيات مثل فيغو، أو أوزيبيو، أو باولو فوتري، أو روي كوستا. ومع ذلك، ظلت البرتغال فخورة بوجوده، ومع حصد الألقاب تلاشت تلك الشكوك.
وفي عام 2016، وتحت قيادة فرناندو سانتوس، طرأ تغيير على رونالدو؛ إذ تقبَّل اللعب في مركز المهاجم الصريح إلى جانب ناني، وهي المرة الأولى التي يتقبل فيها تعليمات مدير فني بهذا القدر من السلاسة. وبعد التعادل في المباراة الافتتاحية أمام آيسلندا، أخبر رونالدو زميله ناني -في حديثٍ خاص- أنه يثق في سانتوس، وبدأ لاعبو الفريق يلمسون فيه صفات القائد الحقيقي. وبعد إهداره ركلة جزاء أمام النمسا، لم يكد يغمض له جفن؛ إذ استيقظ سانتوس ليجد رونالدو مستيقظاً بالفعل. وفي المعسكر التدريبي في ماركوسي، أمسك رونالدو بمكبر صوتٍ كان بحوزة أحد المشجعين، وخاطب الجماهير قائلاً إن البرتغال لم تفز بأي شيء بعد؛ لكنه كان يستمتع بدوره القيادي. وفي المباراة النهائية في باريس، غادر أرض الملعب باكياً بسبب الإصابة. لم تكن تلك أفضل بطولة له؛ إذ عانى من مشكلة عضلية منعته من تقديم أفضل مستوياته. انتقلت شارة القيادة إلى ناني. وفي استراحة ما بين الشوطين، استجمع رونالدو قواه ليشجع زملاءه، وقبيل بدء الأشواط الإضافية -ورغم أنه كان لا يزال يعرج- أخبر إيدر أنه سيسجل هدفاً. وهذا ما فعله إيدر بالفعل.
لكن غريزته القديمة لم تختفِ تماماً؛ فخلال الأشواط الإضافية، وقف رونالدو في المنطقة الفنية يوجه التعليمات، حتى طلب منه الحكم الرابع العودة إلى مكانه. وقد رأى مدربون آخرون أن تصرفه هذا كان مبالغاً فيه. إن أعظم نقاط قوته -وهي رغبته الدائمة في التأثير على نتيجة أي مباراة- جعلت من الصعب عليه تقبُّل وجود حدود لقدراته.
وعندما بدأ مسيرته الدولية عام 2003، كانت البرتغال لا تزال تبحث عن أول لقب كبير لها. هناك لاعبون يتركون بصمة في حقبة زمنية معينة، وآخرون يغيرون مسار المنتخب الوطني للأبد؛ ومن الواضح أن رونالدو ينتمي إلى الفئة الثانية. في تلك الليلة من شهر يوليو (تموز) 2016، تُوجت البرتغال بلقبها الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية.
وبعد 3 سنوات، سجل رونالدو هاتريك في مرمى سويسرا ليقود بلاده إلى نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي فازت به البرتغال. وفي عام 2025، رفع كأس دوري الأمم الأوروبية للمرة الثانية، في سنٍّ كان معظم اللاعبين قد اعتزلوا فيه بالفعل. لم يسجل أي لاعب أهدافاً للمنتخب الوطني أكثر منه، كما أنه الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع البرتغال. وبفضل تأثيره، تحولت البرتغال من مجرد فريق يضم لاعبين موهوبين إلى منتخب يدخل كل بطولة وهو يطمح للمنافسة على اللقب؛ بينما تعاقب جيل كامل من اللاعبين على غرفة خلع الملابس، كان فيها رونالدو هو من يحدد معايير الأداء.
وهنا تبرز وجهة نظر كويلو؛ فقد وجدت دولة صغيرة طريقاً لتلفت الأنظار إليها، وكان رونالدو واجهتها طوال عقدين من الزمن. وبعد عام 2016، تغيرت طبيعة التساؤلات حوله؛ فلم يعد كثيرون يتساءلون عما إذا كان «أنانياً»؛ بل أصبح السؤال: هل أصبحت البرتغال تعتمد عليه أكثر من اللازم؟
وفي كأس العالم 2018، سجل 3 أهداف في مرمى إسبانيا -بينها هدف من ركلة حرة، جاء بعد 45 محاولة فاشلة في البطولات الكبرى- ومع ذلك، خرج المنتخب من البطولة أمام أوروغواي. وبعد بطولة كأس عالم صعبة في عام 2026، أُثير كثير من الجدل حول استمراره في قيادة خط الهجوم. ففي ظل قيادة روبرتو مارتينيز، سجل رونالدو 28 هدفاً في 37 مباراة، بمعدل 0.756 هدف في المباراة الواحدة، وهو تحسن مقارنة بمعدل 0.624 الذي حققه تحت قيادة سانتوس.