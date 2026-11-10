كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

عاد أندرياس كريستنسن، نجم فريق برشلونة، للملاعب، الأحد، في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث شارك في الدقائق الـ30 الأخيرة من المباراة التي أقيمت بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت هذه المشاركة بمنزلة عودة للاعب الدنماركي بعد تعافيه من إصابة عضلية في العضلة المستقيمة للفخذ اليسرى، وهي التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر ونصف الشهر.

ورفض كريستنسن (30 عاماً) التعجل في عودته للملاعب، لا سيما بعدما عانى في المواسم الأخيرة من تكرار الإصابات التي قلصت من وقت مشاركته في المباريات؛ ما دفعه لاتخاذ قرار بعدم الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو قرار لم يكن يرغب في اتخاذه، وفقاً لما ذكره مدرب المنتخب الدنماركي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «تيبس بلادت» الدنماركية خلال الساعات الماضية، قال برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك: «لقد أدرك كريستنسن أنه ليس جاهزاً، واضطر للاعتذار عن عدم الانضمام. ونظراً لحالته البدنية الراهنة، فهو لا يشعر بأنه مستعد لخوض مباريات دولية».

وأكد ريمر أن القرار كان نابعاً من كريستنسن وحده، مشيراً إلى أن اللاعب اتخذه بقلب مثقل بالحزن، وأوضح المدرب قائلاً: «إنه يحب المنتخب الدنماركي كثيراً. عندما تحدثت معه هاتفياً، مساء أمس، كان صوته يوحي بأنه على وشك البكاء، فهو يشعر بإحباط شديد وانزعاج كبير بسبب هذا الوضع».

ورغم أن القرار جاء من مدافع الفريق الكاتالوني فإن ريمر يتفهمه تماماً، فهو يرى ضرورة عودة كريستنسن تدريجياً للحفاظ على سلامته البدنية.

وقال ريمر في هذا الصدد: «حتى لو كان بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة لمدة 5 دقائق، فإنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قادراً على خوض مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة والمنافسة على أعلى المستويات».

ولا يزال ريمر يأمل في الاستعانة بخدمات كريستنسن في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن سجله الطويل مع الإصابات لا يعني إغلاق الباب أمامه، حيث أوضح: «نحن حريصون للغاية على أن يكون جاهزاً بحلول شهر مارس (آذار) المقبل».

وكان كريستنسن قد وقّع عقداً جديداً يمتد عامين قبل بضعة أشهر فقط مع برشلونة، لكنه غاب بالفعل عن 7 مباريات، هذا الموسم، بسبب الإصابات.

أما الموسم الماضي، فقد كان أكثر قسوة عليه، حيث غاب كريستنسن عن 36 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات والمشكلات البدنية، من بينها تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

أما بالنظر إلى موسم 2024 - 2025، فيبدو الوضع أكثر قتامة؛ إذ تسببت مشكلات في وتر العرقوب (وتر أخيل) وإصابة عضلية مزمنة في غياب اللاعب عن 50 لقاءً.

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع مضيّفه منتخب البرتغال، السبت المقبل، قبل أن يستضيف منتخب النرويج، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الأخيرتين بالمجموعة الرابعة في المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويوجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتربع المنتخب البرتغالي على القمة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليضمن تأهله مبكراً للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام في شهر مارس (آذار) المقبل، في حين يحتل منتخبا ويلز والنرويج المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط.