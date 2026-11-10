هاميلتون يزور معبر رفح لتفقُّد جهود إيصال المساعدات إلى غزة

زار لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1» للسيارات، معبر رفح البري لتفقُّد الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

واستقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، السائق البريطاني في مطار العريش قبل التوجه إلى معبر رفح ومخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري في العريش.

لويس هاميلتون (أ.ب)

وقالت صفحة المحافظة على «فيسبوك» إن زيارة سائق فيراري للعريش تهدف للتعرف على آليات تجهيز وتنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية تمهيداً لإدخالها قطاع غزة.

ويشتهر هاميلتون، الذي خاض سباقه رقم 400 في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات في ساو باولو، يوم الأحد الماضي، بدعمه العمل الخيري والإنساني، إذ أسس في عام 2021 مؤسسة «ميشن 44» لدعم الشباب وتوفير فرص التعليم والعمل.

ويحتل هاميلتون، سائق فيراري، المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين التي حسَمها الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، وذلك قبل 3 سباقات على نهاية الموسم.