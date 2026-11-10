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الرياضة رياضة عالمية

هاميلتون يزور معبر رفح لتفقُّد جهود إيصال المساعدات إلى غزة

لويس هاميلتون في معبر رفح البري لتفقُّد الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة (أ.ب)
لويس هاميلتون في معبر رفح البري لتفقُّد الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة (أ.ب)
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هاميلتون يزور معبر رفح لتفقُّد جهود إيصال المساعدات إلى غزة

لويس هاميلتون في معبر رفح البري لتفقُّد الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة (أ.ب)
لويس هاميلتون في معبر رفح البري لتفقُّد الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة (أ.ب)

زار لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1» للسيارات، معبر رفح البري لتفقُّد الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

واستقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، السائق البريطاني في مطار العريش قبل التوجه إلى معبر رفح ومخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري في العريش.

لويس هاميلتون (أ.ب)

وقالت صفحة المحافظة على «فيسبوك» إن زيارة سائق فيراري للعريش تهدف للتعرف على آليات تجهيز وتنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية تمهيداً لإدخالها قطاع غزة.

ويشتهر هاميلتون، الذي خاض سباقه رقم 400 في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات في ساو باولو، يوم الأحد الماضي، بدعمه العمل الخيري والإنساني، إذ أسس في عام 2021 مؤسسة «ميشن 44» لدعم الشباب وتوفير فرص التعليم والعمل.

ويحتل هاميلتون، سائق فيراري، المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين التي حسَمها الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، وذلك قبل 3 سباقات على نهاية الموسم.

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الرياضة رياضة عالمية

فليك يمنح لاعبي برشلونة راحة 5 أيام

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
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فليك يمنح لاعبي برشلونة راحة 5 أيام

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (أ.ب)

قرر الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، منح لاعبيه غير المنضمين إلى المنتخبات الوطنية فترة راحة لمدة 5 أيام، مستغلاً فترة التوقف الدولي، في ظل غياب عدد كبير من عناصر الفريق للمشاركة مع منتخبات بلادهم.

وقاد فليك، الثلاثاء، المران الأخير للفريق، هذا الأسبوع، بمشاركة مجموعة محدودة من اللاعبين، قبل أن يمنحهم راحة حتى الاثنين المقبل، على أن يكون الأربعاء إجازة لجميع اللاعبين، في حين يقتصر الحضور، الخميس، على المصابين واللاعبين الراغبين في التواجد بمقر التدريبات، دون إلزام أي لاعب بذلك.

ويستغل فليك فترة التوقف أيضاً لمنح لاعبيه فرصة للراحة قبل جدول مزدحم ينتظر الفريق عقب استئناف المنافسات، حيث سيخوض برشلونة سلسلة من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، قبل عطلة أعياد الميلاد.

ويلتقي برشلونة، خلال تلك الفترة، مع فياريال وديبورتيفو وأتلتيكو وسيلتا فيغو وريال سوسيداد ومالاغا في الدوري الإسباني ومانشستر سيتي وصباح في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباراة في كأس الملك أمام منافس لم تتحدد هويته بعد.

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طرح تذاكر السوبر الإسباني 2027 بإسطنبول

بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
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طرح تذاكر السوبر الإسباني 2027 بإسطنبول

بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)
بطولة كأس السوبر الإسباني تقام في إسطنبول خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (موسم الرياض)

طُرحت، الثلاثاء، تذاكر بطولة كأس السوبر الإسباني 2027، المقررة إقامتها في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير (شباط) المقبل، بمشاركة أربعة أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وتنطلق منافسات البطولة الثلاثاء 2 فبراير (شباط)، بمواجهة تجمع برشلونة وأتلتيكو مدريد على مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي، فيما يلتقي ريال مدريد وريال سوسيداد، الأربعاء 3 فبراير، على ملعب بشكتاش، في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية السبت 6 فبراير.

وتُقام النسخة المقبلة من البطولة في إسطنبول برعاية موسم الرياض، على أن يتأهل الفائزان من مواجهتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية لتحديد بطل كأس السوبر الإسباني 2027.

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كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
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كريستنسن يتخلف عن معسكر منتخب الدنمارك

أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)
أندرياس كريستنسن شارك مع برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إ.ب.أ)

عاد أندرياس كريستنسن، نجم فريق برشلونة، للملاعب، الأحد، في مواجهة أتلتيكو مدريد، حيث شارك في الدقائق الـ30 الأخيرة من المباراة التي أقيمت بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت هذه المشاركة بمنزلة عودة للاعب الدنماركي بعد تعافيه من إصابة عضلية في العضلة المستقيمة للفخذ اليسرى، وهي التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من شهر ونصف الشهر.

ورفض كريستنسن (30 عاماً) التعجل في عودته للملاعب، لا سيما بعدما عانى في المواسم الأخيرة من تكرار الإصابات التي قلصت من وقت مشاركته في المباريات؛ ما دفعه لاتخاذ قرار بعدم الانضمام لتشكيلة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وهو قرار لم يكن يرغب في اتخاذه، وفقاً لما ذكره مدرب المنتخب الدنماركي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «تيبس بلادت» الدنماركية خلال الساعات الماضية، قال برايان ريمر، المدير الفني لمنتخب الدنمارك: «لقد أدرك كريستنسن أنه ليس جاهزاً، واضطر للاعتذار عن عدم الانضمام. ونظراً لحالته البدنية الراهنة، فهو لا يشعر بأنه مستعد لخوض مباريات دولية».

وأكد ريمر أن القرار كان نابعاً من كريستنسن وحده، مشيراً إلى أن اللاعب اتخذه بقلب مثقل بالحزن، وأوضح المدرب قائلاً: «إنه يحب المنتخب الدنماركي كثيراً. عندما تحدثت معه هاتفياً، مساء أمس، كان صوته يوحي بأنه على وشك البكاء، فهو يشعر بإحباط شديد وانزعاج كبير بسبب هذا الوضع».

ورغم أن القرار جاء من مدافع الفريق الكاتالوني فإن ريمر يتفهمه تماماً، فهو يرى ضرورة عودة كريستنسن تدريجياً للحفاظ على سلامته البدنية.

وقال ريمر في هذا الصدد: «حتى لو كان بإمكانه الجلوس على مقاعد البدلاء والمشاركة لمدة 5 دقائق، فإنه لا يزال أمامه طريق طويل قبل أن يصبح قادراً على خوض مباراة كاملة مدتها 90 دقيقة والمنافسة على أعلى المستويات».

ولا يزال ريمر يأمل في الاستعانة بخدمات كريستنسن في الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أن سجله الطويل مع الإصابات لا يعني إغلاق الباب أمامه، حيث أوضح: «نحن حريصون للغاية على أن يكون جاهزاً بحلول شهر مارس (آذار) المقبل».

وكان كريستنسن قد وقّع عقداً جديداً يمتد عامين قبل بضعة أشهر فقط مع برشلونة، لكنه غاب بالفعل عن 7 مباريات، هذا الموسم، بسبب الإصابات.

أما الموسم الماضي، فقد كان أكثر قسوة عليه، حيث غاب كريستنسن عن 36 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات والمشكلات البدنية، من بينها تمزق في الرباط الصليبي للركبة.

أما بالنظر إلى موسم 2024 - 2025، فيبدو الوضع أكثر قتامة؛ إذ تسببت مشكلات في وتر العرقوب (وتر أخيل) وإصابة عضلية مزمنة في غياب اللاعب عن 50 لقاءً.

ويلتقي المنتخب الدنماركي مع مضيّفه منتخب البرتغال، السبت المقبل، قبل أن يستضيف منتخب النرويج، الثلاثاء المقبل، في الجولتين الأخيرتين بالمجموعة الرابعة في المستوى الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ويوجد منتخب الدنمارك في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتربع المنتخب البرتغالي على القمة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليضمن تأهله مبكراً للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام في شهر مارس (آذار) المقبل، في حين يحتل منتخبا ويلز والنرويج المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط.

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