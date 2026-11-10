آستون فيلا يمدد عقد مدافعه السويدي ليندلوف حتى 2028

أعلن نادي آستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، تمديد عقد مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف حتى عام 2028، بعدما فعّل بنداً يتيح له تمديد عقده الحالي عاماً إضافياً.

واقترب ليندلوف من خوض مباراته الـ50 بقميص آستون فيلا، الذي انضم إلى صفوفه عام 2025.

ولعب المدافع السويدي دوراً بارزاً في تتويج الفريق بلقب «الدوري الأوروبي» خلال موسمه الأول مع النادي، وكان من أبرز لاعبيه خلال الفوز على فرايبورغ الألماني 3 - 0 بالمباراة النهائية التي أقيمت في إسطنبول.

ومنذ انتقاله إلى ملعب «فيلا بارك»، أصبح ليندلوف أحد العناصر الأساسية في قلب الدفاع، إلى جانب مواصلته قيادة المنتخب السويدي على المستوى الدولي.