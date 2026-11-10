«إنتر» يسعى لتجديد عقد تشالهان أوغلو بحلول أعياد الميلاد

تعكف إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم على تجديد التعاقد مع نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو، لكن الطرفين لا يزالان بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن الراتب قبل إتمام التوقيع.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، نقلاً عن موقع «توتو ميركاتو ويب»، يرغب الطرفان في مواصلة العمل معاً، وربما يجري التوصل إلى اتفاق بحلول أعياد الميلاد «كريسماس»، إذا ما اتفقا على كل البنود.

ويمتد العقد الحالي لتشالهان أوغلو (32 عاماً) حتى يونيو (حزيران) المقبل، ويتقاضى بموجبه نحو 6.5 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

تأتي مفاوضات التجديد بعد أشهرٍ اتسمت ببعض التوتر، فخلال جولة إنتر التحضيرية للموسم في أستراليا، في شهر أغسطس (آب) الماضي، أبدى تشالهان أوغلو دهشته من عدم بدء أي مفاوضات بشأن تمديد عقده.

وأكد اللاعب آنذاك تمسكه بنادي إنتر وجماهيره، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن مستقبله بات في يد النادي.

كما ترددت أنباء عن قلق اللاعب المخضرم من تراجع مكانته كعنصر محوري في خطط إنتر، رغم الدعم الذي تلقّاه من الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني للفريق، وتأكيد أهميته المستمرة للنادي.

وتظل المسألة المالية هي العقبة الرئيسية، إذ يطالب تشالهان أوغلو بعقد جديد لمدة عامين يتضمن راتباً يضاهي ما يتقاضاه كبار اللاعبين، بينما يسعى إنتر لخفض الجزء الثابت من فاتورة الأجور، ولا سيما بالنظر إلى عمر اللاعب وما واجهه مؤخراً من مشكلات بدنية.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين، بالفعل، لكن سيتعيّن عليهما تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق نهائي.