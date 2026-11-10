كوناتي: مبابي في حالة معنوية جيدة بعد فترة صعبة

قال المدافع إبراهيما كوناتي إن زميله كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، تجاوز مرحلة صعبة، ويركز، الآن، على مساعدة فريقه استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد إيطاليا وتركيا.

وعاد مبابي إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن آخِر 3 مباريات؛ للإصابة، وفشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية وتعرضه لانتقادات في الصين بسبب تعليقاته عن الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، مؤسس الصين الحديثة.

وأكد كوناتي، للصحافيين، عن مبابي: «إنه في حالة ذهنية جيدة جداً، ويمكنك أن ترى ذلك في مبارياته الأخيرة. كان حاسماً أمام المرمى، إنه مهم للغاية لنا في مدريد».

واحتل مهاجم ريال مدريد (27 عاماً) المركز الثاني خلف قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين في تصويت جائزة الكرة الذهبية.

كما اضطر إلى الاعتذار عن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أظهرت صورة ساخرة لوجهه مركباً على صورة ماو.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في الصين، مما دفع عدة علامات تجارية إلى إنهاء شراكاتها التجارية مع مبابي، كما أوقفت قناة «سي سي تي في» الحكومية الصينية تغطيتها للدوري الإسباني.

وأوضح كوناتي، زميل مبابي في ريال مدريد، أن الفائز بكأس العالم رد على الموقف بطريقته المعهودة.

وأضاف: «إنه لاعب تنافسي، لذلك من الطبيعي أن يكون عدم فوزه بالكرة الذهبية، في الوقت الذي كان يعتقد أن لديه فرصة للفوز بها، أمراً صعباً، لكنه كان مركزاً تماماً في التدريبات في اليوم التالي».