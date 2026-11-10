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الرياضة رياضة عالمية

كوناتي: مبابي في حالة معنوية جيدة بعد فترة صعبة

قال إبراهيما كوناتي إن زميله كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي تجاوز مرحلة صعبة (إ.ب.أ)
قال إبراهيما كوناتي إن زميله كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي تجاوز مرحلة صعبة (إ.ب.أ)
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كوناتي: مبابي في حالة معنوية جيدة بعد فترة صعبة

قال إبراهيما كوناتي إن زميله كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي تجاوز مرحلة صعبة (إ.ب.أ)
قال إبراهيما كوناتي إن زميله كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي تجاوز مرحلة صعبة (إ.ب.أ)

قال المدافع إبراهيما كوناتي إن زميله كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، تجاوز مرحلة صعبة، ويركز، الآن، على مساعدة فريقه استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد إيطاليا وتركيا.

وعاد مبابي إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد غيابه عن آخِر 3 مباريات؛ للإصابة، وفشله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية وتعرضه لانتقادات في الصين بسبب تعليقاته عن الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، مؤسس الصين الحديثة.

وأكد كوناتي، للصحافيين، عن مبابي: «إنه في حالة ذهنية جيدة جداً، ويمكنك أن ترى ذلك في مبارياته الأخيرة. كان حاسماً أمام المرمى، إنه مهم للغاية لنا في مدريد».

واحتل مهاجم ريال مدريد (27 عاماً) المركز الثاني خلف قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين في تصويت جائزة الكرة الذهبية.

كما اضطر إلى الاعتذار عن تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أظهرت صورة ساخرة لوجهه مركباً على صورة ماو.

وأثارت هذه الواقعة ردود فعل غاضبة في الصين، مما دفع عدة علامات تجارية إلى إنهاء شراكاتها التجارية مع مبابي، كما أوقفت قناة «سي سي تي في» الحكومية الصينية تغطيتها للدوري الإسباني.

وأوضح كوناتي، زميل مبابي في ريال مدريد، أن الفائز بكأس العالم رد على الموقف بطريقته المعهودة.

وأضاف: «إنه لاعب تنافسي، لذلك من الطبيعي أن يكون عدم فوزه بالكرة الذهبية، في الوقت الذي كان يعتقد أن لديه فرصة للفوز بها، أمراً صعباً، لكنه كان مركزاً تماماً في التدريبات في اليوم التالي».

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بوكيتينيو مهتم بقيادة مانشستر يونايتد خلفاً لكاريك

ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)
ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)
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بوكيتينيو مهتم بقيادة مانشستر يونايتد خلفاً لكاريك

ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)
ناقش النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة (رويترز)

قد تفتح أزمة مانشستر يونايتد الحالية الباب أمام عودة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أبدى مدرب المنتخب الأميركي اهتماماً بتولي المهمة في «أولد ترافورد»، حال إقالة مايكل كاريك، في خطوة ستضع إدارة النادي أمام مفاوضات مالية لا تقتصر على إنهاء عقد المدرب، بل تمتد إلى جهازه الفني أيضاً.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن عقد بوكيتينيو مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم يتضمن بنوداً تتيح لبعض الأندية التعاقد معه قبل نهاية ارتباطه، الممتد حتى كأس العالم 2030، مقابل دفع تعويض يقل قليلاً عن 10 ملايين دولار (7.44 مليون جنيه إسترليني). ويُمثل هذا البند مخرجاً تعاقدياً قد يسهل انتقاله إلى مانشستر يونايتد، إذا قرر النادي المضي في محاولة استقطابه.

وكان بوكيتينيو قد وقع عقداً جديداً في أغسطس (آب) الماضي، رغم انتهاء اتفاقه السابق عقب مونديال 2026، ليواصل قيادة المنتخب الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. لكن تمديد الارتباط لم ينهِ التكهنات بشأن مستقبله، خصوصاً أن المدرب الأرجنتيني تحدث عن افتقاده العمل في إنجلترا، وأبدى رغبته في العودة مستقبلاً إلى كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية.

وتتجاوز الحسابات المالية قيمة تحرير المدرب من عقده؛ إذ يتعين على مانشستر يونايتد دفع مبالغ إضافية للاستغناء عن أفراد جهازه الفني، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من مشروعه التدريبي. ويحرص بوكيتينيو على اصطحاب طاقمه معه في محطاته المختلفة، وفي مقدمته مساعده المقرب خيسوس بيريز، ما يعني أن أي اتفاق محتمل سيتطلب تسوية وضع المجموعة بأكملها.

ولا تبدو العلاقة بين بوكيتينيو ويونايتد وليدة التطورات الحالية؛ فقد بحث النادي إمكانية التعاقد معه في 3 مناسبات سابقة، كما حظي بتأييد السير أليكس فيرغسون عندما كان مدرباً لتوتنهام. غير أن تلك المحاولات لم تتحول إلى مفاوضات جدية، بعدما بدت المطالب المالية المتوقعة من رئيس النادي اللندني السابق دانيال ليفي مرتفعة إلى حد جعل الصفقة صعبة التنفيذ.

ويملك بوكيتينيو، الذي سبق له تدريب توتنهام وتشيلسي، معرفة واسعة بأجواء الدوري الإنجليزي، وهو ما يعزز جاذبيته أمام إدارة تبحث عن مدرب قادر على التعامل مع متطلبات المسابقة. لكن استقطابه لن يكون مجرد قرار فني، بل صفقة تتطلب توفير ميزانية لتحريره من عقده الأميركي، إلى جانب ضمان انتقال أفراد جهازه المعاون.

ويأتي اسم المدرب الأرجنتيني في مقدمة الخيارات المطروحة لخلافة كاريك، في وقت بات فيه مستقبل المدرب الحالي مهدداً بعد تراجع نتائج يونايتد ووجوده في المركز الثامن عشر بالدوري الممتاز.

وبين رغبة بوكيتينيو في العودة إلى إنجلترا وارتباطه التعاقدي بالمنتخب الأميركي، تبدو فرصة مانشستر يونايتد مرتبطة بمدى استعداد النادي لتحمل تكلفة الصفقة، التي قد تتجاوز قيمة الشرط المالي المخصص لتحرير المدرب.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد إنجلترا
الرياضة رياضة عالمية

«إنتر» يسعى لتجديد عقد تشالهان أوغلو بحلول أعياد الميلاد

هاكان تشالهان أوغلو (د.ب.أ)
هاكان تشالهان أوغلو (د.ب.أ)
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«إنتر» يسعى لتجديد عقد تشالهان أوغلو بحلول أعياد الميلاد

هاكان تشالهان أوغلو (د.ب.أ)
هاكان تشالهان أوغلو (د.ب.أ)

تعكف إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم على تجديد التعاقد مع نجمه التركي هاكان تشالهان أوغلو، لكن الطرفين لا يزالان بحاجة للتوصل إلى اتفاق بشأن الراتب قبل إتمام التوقيع.

ووفقاً لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، نقلاً عن موقع «توتو ميركاتو ويب»، يرغب الطرفان في مواصلة العمل معاً، وربما يجري التوصل إلى اتفاق بحلول أعياد الميلاد «كريسماس»، إذا ما اتفقا على كل البنود.

ويمتد العقد الحالي لتشالهان أوغلو (32 عاماً) حتى يونيو (حزيران) المقبل، ويتقاضى بموجبه نحو 6.5 مليون يورو صافية في الموسم الواحد.

تأتي مفاوضات التجديد بعد أشهرٍ اتسمت ببعض التوتر، فخلال جولة إنتر التحضيرية للموسم في أستراليا، في شهر أغسطس (آب) الماضي، أبدى تشالهان أوغلو دهشته من عدم بدء أي مفاوضات بشأن تمديد عقده.

وأكد اللاعب آنذاك تمسكه بنادي إنتر وجماهيره، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن مستقبله بات في يد النادي.

كما ترددت أنباء عن قلق اللاعب المخضرم من تراجع مكانته كعنصر محوري في خطط إنتر، رغم الدعم الذي تلقّاه من الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني للفريق، وتأكيد أهميته المستمرة للنادي.

وتظل المسألة المالية هي العقبة الرئيسية، إذ يطالب تشالهان أوغلو بعقد جديد لمدة عامين يتضمن راتباً يضاهي ما يتقاضاه كبار اللاعبين، بينما يسعى إنتر لخفض الجزء الثابت من فاتورة الأجور، ولا سيما بالنظر إلى عمر اللاعب وما واجهه مؤخراً من مشكلات بدنية.

وبدأت المفاوضات بين الطرفين، بالفعل، لكن سيتعيّن عليهما تقديم تنازلات للوصول إلى اتفاق نهائي.

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السماح للأطفال وعدد من المشجعين بحضور مباراة صربيا وألمانيا في المدرجات

يورغن كلوب مدرب المنتخب الألماني من بين الجماهير في مباراة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في ميونيخ (إ.ب.أ)
يورغن كلوب مدرب المنتخب الألماني من بين الجماهير في مباراة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في ميونيخ (إ.ب.أ)
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السماح للأطفال وعدد من المشجعين بحضور مباراة صربيا وألمانيا في المدرجات

يورغن كلوب مدرب المنتخب الألماني من بين الجماهير في مباراة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في ميونيخ (إ.ب.أ)
يورغن كلوب مدرب المنتخب الألماني من بين الجماهير في مباراة الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في ميونيخ (إ.ب.أ)

سيُسمح للأطفال دون سن 15 عاماً، برفقة معلمين ومدربي كرة قدم، بحضور مباراة «دوري الأمم الأوروبية» بين منتخبَي صربيا وألمانيا يوم الجمعة المقبل.

وكان من المفترض أن تقام المباراة دون جماهير، بعد فرض عقوبة على صربيا بسبب سلوك جماهيرها الذي اتسم بالعنصرية والتمييز، ولكن مع ذلك، فإن نظام «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» يتضمن بنداً يسمح بحضور مجموعة منتقاة من الضيوف.

وصرح متحدث باسم «الاتحاد الصربي لكرة القدم» لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»، الثلاثاء، قائلاً: «نتوقع حضور نحو 5 آلاف ضيف».

يذكر أن سعة الملعب تبلغ في المعتاد نحو 55 ألف متفرج.

من جانبه، حصل «الاتحاد الألماني لكرة القدم» على تصريح لتوزيع 50 تذكرة، منحها «مشجعين أوفياء» وفق نظام يعتمد على النقاط.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الـ3 في ترتيب المجموعة الثانية بالمستوى الأول للمسابقة القارية، بعد أن حقق انتصاراً وحيداً في مبارياته الـ4 الأولى التي خاضها حتى الآن تحت قيادة المدرب يورغن كلوب.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الهولندي، وخسر على ملعبه أمام منتخب اليونان، فيما تغلب على صربيا، بينما انتهت مواجهته خارج قواعده أمام اليونان بالتعادل دون أهداف.

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