الإصابة تحرم آيرلندا الشمالية من جهود أونيل في دوري الأمم الأوروبية

ليفربول يواصل البحث عن فاعليته الهجومية تحت قيادة إيراولا (إ.ب.أ)

رغم امتلاك ليفربول ترسانة هجومية باهظة الثمن، لا يزال الفريق يبحث عن الانسجام والفاعلية أمام المرمى، في وقت أظهرت فيه مواجهة كريستال بالاس مؤشرات مشجعة على إمكانية استعادة قوته الهجومية تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

للمرة الثانية هذا الموسم نجح الثلاثي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وبرادلي باركولا في المساهمة تهديفياً خلال مباراة واحدة، بعدما سجل ليفربول ثلاثة أهداف للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026 - 2027، خلال انتصاره على كريستال بالاس بنتيجة 3 - 1، يوم الأحد.

ورفع هذا الفوز حصيلة ليفربول التهديفية في الدوري إلى 14 هدفاً، أي أقل بهدف واحد من الأهداف الـ15 التي سجلها الفريق في مبارياته الأربع الأولى بدوري أبطال أوروبا، ليقدم لمحة جديدة عما يمكن أن تحققه المنظومة الهجومية التي أنفق النادي مبالغ طائلة لتشكيلها.

لكن المشهد بدا مختلفاً تماماً مع نهاية الشوط الأول على ملعب سيلهرست بارك، إذ لم تكن تلك المؤشرات الإيجابية حاضرة في أذهان المتابعين. فرغم تقدم ليفربول بهدف سجله أليكسيس ماك أليستر برأسية إثر ركلة حرة نفذها دومينيك سوبوسلاي، فإن الرباعي الهجومي المكون من إيزاك وباركولا وفيرتز وكودي خاكبو قدم 45 دقيقة أخرى دون المستوى المأمول.

وقبل المواجهة، كان ليفربول يحتل المركز قبل الأخير في الدوري من حيث إجمالي الفرص المحققة، برصيد 12 فرصة، وكذلك في عدد الفرص المحققة التي صنعها، برصيد سبع فرص، ولم يتفوق عليه في هذين المؤشرين سوى كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز.

ومع إطلاق صافرة النهاية في جنوب لندن، تقدم ليفربول مركزاً واحداً في كلا المؤشرين، بعدما صنع خمس فرص محققة خلال المباراة، وهو أعلى عدد يحققه في مواجهة واحدة بالدوري هذا الموسم، ليتجاوز هال سيتي، أحد الفرق الصاعدة حديثاً، في التصنيفين.

ورغم هذا التحسن، لم يخلُ الأداء الهجومي من الصعوبات، إذ واصل ليفربول البحث عن الانسيابية التي يُفترض أن تعكس مستوى المواهب التي يمتلكها في الخط الأمامي. وفي هذا السياق، تستعرض «ذا أثلتيك» أبرز المشكلات التي لا تزال تعوق المنظومة الهجومية للفريق.

في المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة كريستال بالاس، تحدث المدرب أندوني إيراولا عن ضرورة التضحية بجزء من السيطرة على مجريات اللعب، مقابل المجازفة بصورة أكبر، وخلق تهديد هجومي أكثر فاعلية.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن ليفربول أظهر كثافة هجومية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه المسؤولية، لكن المشكلة تكمن في افتقار الفرص الناتجة عن تلك المحاولات إلى الجودة المطلوبة.

وقال إيراولا: «نحن من بين الفرق الأكثر وصولاً إلى الثلث الهجومي الأخير، وحتى من حيث حجم التسديدات، والعرضيات، فإن أرقامنا مرتفعة للغاية. لكن عندما تحلل مستوى جودة كل فرصة، تجد أنه منخفض، رغم أننا نصنع عدداً كبيراً من الفرص».

وأضاف: «ترتبط المسألة، خصوصاً عندما نبدأ بالتأخر في المباريات، بمواجهة عدد كبير من لاعبي المنافس في المناطق الهجومية، وهو ما يجعل جودة الفرص أقل في بعض الأحيان. لكن علينا تحقيق استفادة أكبر من عدد المرات التي نصل فيها إلى منطقة جزاء المنافس».

وتؤدي حالة المباراة ونتيجتها دوراً محورياً في تفسير هذه المشكلة.

فخلال مبارياته العشر في الدوري الممتاز هذا الموسم، نجح ليفربول في افتتاح التسجيل أربع مرات أمام إيبسويتش تاون، وبورنموث، وبرايتون آند هوف ألبيون، وكريستال بالاس، وتمكن من الفوز في جميع تلك المواجهات.

وكان الفريق على بُعد ركلة جزاء احتُسبت في الوقت بدل الضائع أمام كريستال بالاس من الخروج بشباك نظيفة في المباريات الأربع جميعها.

واحتاج ليفربول إلى كرة ثابتة لفك التكتل الدفاعي لكريستال بالاس، بعدما عجز عن اختبار الحارس دين هندرسون طوال الشوط الأول.

لكن الصورة تغيرت في الشوط الثاني، عندما سجل الفريق هدفين من التحولات الهجومية، مستفيداً من المساحات التي اضطر لاعبو كريستال بالاس إلى تركها خلفهم أثناء محاولاتهم العودة في النتيجة.

واستغل باركولا سرعته للانطلاق على الجناح، قبل أن يرسل كرة عرضية إلى فيرتز، كما استفاد ليفربول من سرعة البديل فيكتور مونيوز بطريقة مماثلة في تسجيل الهدف الثالث.

وقال إيراولا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أنه عندما نكون متقدمين في الشوط الثاني، تتاح لنا مساحات للهجوم، ويصبح الأمر أسهل بكثير. فكريستال بالاس يضطر إلى ترك مساحات أكبر قليلاً، وعندها يمكننا إيجاد فرص أخرى للانطلاق خلف دفاعه».

وتابع: «كان الشوط الأول مختلفاً في رأيي. فقد لعبوا بكتلة دفاعية متأخرة للغاية، وخصوصاً في البداية. أعتقد أننا نجحنا في الوصول إلى مواقع جيدة بين الخطوط، لكننا لم نحسن تنفيذ التمريرة الأخيرة بالشكل المطلوب».

يبلغ متوسط استحواذ ليفربول على الكرة هذا الموسم 52.6 في المائة، بانخفاض قدره 6.5 نقطة مئوية مقارنة بالموسم الماضي.

كما تراجعت نسبة سيطرته الميدانية في الثلث الهجومي -وهي المؤشر المعروف باسم «Field Tilt»، حيث يقيس حصة الفريق من إجمالي لمسات الفريقين في الثلث الأخير من الملعب- بمقدار 6.2 نقطة مئوية.

وتعكس هذه الأرقام تراجع استحواذ ليفربول على الكرة عموماً، إلى جانب انخفاض حضوره بالكرة في المناطق المتقدمة من الملعب.

كذلك انخفض متوسط السلاسل التمريرية التي تتكون من عشر تمريرات متتالية، أو أكثر، من 15 سلسلة في المباراة خلال موسم 2025 - 2026 تحت قيادة آرني سلوت، إلى عشر سلاسل فقط هذا الموسم، ما يشير إلى اعتماد الفريق بصورة أكبر على اللعب المباشر.

وتوحي هذه المؤشرات بأن ليفربول يواجه صعوبات في نقل الكرة عبر مناطق الملعب الثلاث، فضلاً عن عجزه أحياناً عن تفكيك التنظيم الدفاعي للمنافسين الذين لا تفرض عليهم نتيجة المباراة المجازفة، أو التقدم إلى الأمام.

وقد أظهرت إحدى الهجمات أمام آرسنال في الجولة السابقة، وهو الفريق الذي يمتلك أقوى منظومة دفاعية في الدوري، مستوى التفاهم الذي يمكن أن يصل إليه الرباعي الهجومي، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن صعوبة إنهاء مثل هذه الهجمات بصورة ناجحة.

فيرتز... صناعة فرص كثيرة وخطورة محدودة

سجل فلوريان فيرتز هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما أحرز الهدف الثاني لليفربول أمام كريستال بالاس.

وكانت تلك مساهمته التهديفية الخامسة خلال الموسم، والرابعة في الدوري، حيث سجل هدفاً، وصنع ثلاثة أهداف.

أما تمريرته الحاسمة إلى إيزاك في الهدف الثالث، فكانت أول فرصة محققة يصنعها اللاعب الألماني هذا الموسم.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يحتل فيرتز المركز الرابع مكرراً في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص، برصيد 23 فرصة، وبالتساوي مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

كما يأتي في المركز الرابع مكرراً من حيث صناعة الفرص من اللعب المفتوح، برصيد 19 فرصة، وبالتساوي مع أليكس إيوبي لاعب فولهام.

لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى مؤشر التمريرات الحاسمة المتوقعة «xA»، إذ لا تتجاوز حصيلة فيرتز 1.22، ليحتل المركز الـ35 في الدوري.

وتسلط خريطة الفرص التي يصنعها الضوء على طبيعة المشكلة، إذ تكشف أن عدداً محدوداً فقط من تمريراته خلال اللعب المفتوح يصل إلى زملائه داخل منطقة الجزاء.

ولا يعني ذلك بالضرورة توجيه الانتقاد إلى فيرتز، الذي يعيش أفضل فتراته مع ليفربول منذ بداية العام الميلادي.

وتُعرّف شركة «أوبتا» الفرصة المصنوعة بأنها التمريرة التي تؤدي إلى تسديدة. وإذا واصل فيرتز صناعة الفرص بهذا المعدل، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على حصيلته من التمريرات الحاسمة، والأهداف.

ويمكن الاستدلال على ذلك بتمريرتيه الحاسمتين إلى مونيوز أمام نوتنغهام فورست وبرينتفورد هذا الموسم، حين قدم تمريرات دقيقة اخترقت دفاع المنافس، لكنها احتاجت أيضاً إلى إنهاء مميز من اللاعب الإسباني لتحويلها إلى أهداف.

ويواصل فيرتز إثبات أهميته بوصفه المحور الإبداعي الأساسي في المنظومة الهجومية لليفربول، إذ تأتي 17 في المائة من فرص الفريق المصنوعة من المنطقة التي يشغلها داخل الملعب، في حين تبدو صناعة الفرص أقل حضوراً على الأطراف.

تظل العلاقات الفنية والتفاهم بين اللاعبين من العناصر التي تحتاج إلى وقت حتى تتطور.

فمن بين الخيارات الهجومية المتاحة لإيراولا، يُعد خاكبو اللاعب الوحيد الذي كان موجوداً في النادي، أو يشارك بانتظام مع الفريق الأول قبل بداية الموسم الماضي.

وشهد ليفربول تغييرات واسعة في تشكيلته، تزامنت مع تغيير الجهاز الفني، وهو ما أضاف تحدياً آخر أمام بناء منظومة هجومية متجانسة.

ورغم أن الرباعي الذي بدأ مواجهة كريستال بالاس يمثل الخيار المفضل لإيراولا حتى الآن، فإن المباراة لم تكن سوى الظهور الخامس لهم معاً في التشكيلة الأساسية خلال مباريات الدوري.

وكان خاكبو وإيزاك قد أظهرا تفاهمهما في وقت مبكر من الموسم، بينما جاءت اثنتان من التمريرات الحاسمة الثلاث التي قدمها باركولا في الدوري لصالح المهاجم السويدي.

وينطبق على خاكبو وباركولا جانب من المشكلة نفسها التي يواجهها فيرتز.

فقد صنع خاكبو 14 فرصة من اللعب المفتوح، لكن واحدة فقط منها صُنفت فرصة محققة، بينما أسفرت الفرص التسع التي صنعها باركولا عن فرصتين محققتين.

ولا يزال الجناح الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً يمر بمرحلة التأقلم مع الدوري الإنجليزي، عقب انتقاله من باريس سان جيرمان في أغسطس (آب) الماضي.

وواجه باركولا صعوبات واضحة خلال الشوط الأول أمام كريستال بالاس، حين كانت المساحات المتاحة أمامه محدودة.

لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني، إذ استفاد من المساحات الواسعة التي أتيحت له، ونجح في صناعة هدف لزميله.

يمتلك ليفربول مجموعة من اللاعبين الذين يفضلون التقدم بالكرة عبر المراوغة الفردية.

ولم يتفوق عليه في عدد محاولات المراوغة بالدوري سوى مانشستر سيتي، برصيد 238 محاولة، وتوتنهام هوتسبير، برصيد 221 محاولة، مقابل 197 محاولة لليفربول.

ويتصدر الوافدان الجديدان باركولا ومونيوز قائمة لاعبي الفريق الأكثر محاولة للمراوغة، بواقع 33 محاولة للأول، و28 للثاني.

ويُعد الضغط العكسي عقب فقدان الكرة أحد الأسلحة الأساسية التي يسعى إيراولا إلى ترسيخها في أي فريق يتولى تدريبه، لما يمكن أن يوفره من فرص هجومية مفاجئة تساعد على كسر التعادل أمام المنافسين.

لكن هذا الجانب من أداء ليفربول لا يزال في طور التطور.

وتكشف المقارنة مع بورنموث -فريق إيراولا السابق- عن الفارق، إذ بلغ متوسط استعادة الكرة في الثلث الهجومي لدى بورنموث الموسم الماضي 5.7 مرة لكل 90 دقيقة، مقابل أربع مرات فقط لليفربول هذا الموسم.

وكان باركولا حاضراً في إحدى اللقطات التي جسدت فاعلية هذا الأسلوب، خلال تسجيل الهدف الثاني أمام برايتون.

فقد نجح الجناح الفرنسي في اعتراض محاولة تمرير من أوليفييه بوسكالي، ثم انطلق خلف الكرة واستعادها، قبل أن يرسل عرضية حولها إيزاك إلى الشباك.

وتوضح تلك اللقطة كيف يمكن للضغط المبكر واستعادة الكرة في مناطق متقدمة أن يمنحا ليفربول فرصاً أكثر خطورة، من دون الحاجة إلى بناء هجمة طويلة أمام دفاع منظم.

قد يثير ألكسندر إيزاك إحباط بعض المتابعين بسبب محدودية تأثيره في بعض فترات المباريات، لكنه بدأ يتحول تدريجياً إلى المهاجم الموثوق الذي كان ليفربول يتطلع إلى التعاقد معه عندما ضمه من نيوكاسل يونايتد في سبتمبر (أيلول) 2025.

ويتفوق المهاجم السويدي على معدله التهديفي المتوقع، إذ سجل سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، مقابل 4.9 هدف وفق مؤشر الأهداف المتوقعة «xG».

ولا يتقدم عليه في قائمة هدافي المسابقة سوى النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويأمل إيراولا أن يسير بقية لاعبيه على النهج نفسه، خصوصاً أن ليفربول، على مستوى الفريق ككل، يسجل أهدافاً أقل مما تشير إليه جودة الفرص التي يصنعها.

فقد أحرز الفريق 12 هدفاً من دون احتساب ركلات الجزاء، مع استبعاد الهدف العكسي الذي سجله باسكال غروس في مباراة برايتون، مقابل 15.1 هدف وفق مؤشر الأهداف المتوقعة.

وتكشف هذه الفجوة أن ليفربول لا يزال بحاجة إلى تحسين قدرته على استثمار الفرص، رغم ما يمتلكه من عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق.

يبقى الطموح الطبيعي لليفربول هو التحول إلى قوة هجومية ضاربة تتناسب مع الجودة الفردية الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه في الثلث الأخير من الملعب.

لكن تحقيق ذلك يتطلب تحسين عملية اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة، وزيادة القدرة على اختراق الخطوط الدفاعية، إلى جانب رفع جودة التمريرة الأخيرة، والفاعلية أمام المرمى.

ورغم أن مواجهة كريستال بالاس لم تقدم أداءً هجومياً متكاملاً، فإن لاعبي الخط الأمامي نجحوا في صناعة واستغلال عدد كافٍ من اللحظات الحاسمة التي منحت الفريق الفوز.

ويمكن اعتبار ذلك نقطة انطلاق إيجابية للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

فكلما زادت الدقائق التي يخوضها اللاعبون الهجوميون معاً، ارتفعت فرص تطور التفاهم بينهم، وتحويل الإمكانات الفردية الكبيرة إلى منظومة جماعية أكثر انسجاماً، واستمرارية.

وبينما لا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة ليفربول على تفكيك الدفاعات المتكتلة، فإن ما قدمه أمام كريستال بالاس يشير إلى أن ملامح التحسن بدأت تظهر، وأن الوصول إلى الفاعلية الهجومية المنشودة قد يكون مسألة وقت، شريطة أن ينجح إيراولا في تحويل تلك المؤشرات إلى أداء ثابت.