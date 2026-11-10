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«كاف» يعدل موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026

«كاف» يعدل موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 (رويترز)
«كاف» يعدل موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 (رويترز)
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«كاف» يعدل موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026

«كاف» يعدل موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 (رويترز)
«كاف» يعدل موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026 (رويترز)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم (الثلاثاء)، الموعد الجديد لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2026، الذي يشهد تكريم أبرز اللاعبين والمدربين والأندية والمنتخبات، بعد المنافسة على الجوائز الفردية والجماعية خلال العام الحالي.

وكشف «كاف» عن إقامة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يوم 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في مدينة لاغوس النيجيرية، بدلاً من الموعد المحدد سابقاً، في السابع من الشهر نفسه.

وذكر «كاف» في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم: «يأتي الموعد الجديد ليقدم أحد أبرز الأحداث في الأجندة الرياضية الأفريقية، حيث تجتمع نخبة من أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في القارة بمدينة لاغوس، في احتفالية مبهرة تسلط الضوء على الإنجازات التي ميزت عاماً استثنائياً آخر لكرة القدم الأفريقية».

وأضاف الاتحاد الأفريقي: «تعود جوائز (كاف) إلى لاغوس لأول مرة منذ نسخة عام 2014، حيث ستكون أكبر مدينة في نيجيريا مسرحاً مثالياً لهذا الحدث الذي يجمع بين شغف كرة القدم والتراث الثقافي الغني للقارة، إلى جانب الموسيقى والترفيه».

وأوضح: «يقام الحفل بمركز البروفسور وولي سوينكا للثقافة والفنون (المسرح الوطني) الشهير في لاغوس، حيث سيجتمع أبرز الشخصيات في كرة القدم الأفريقية لقضاء ليلة لا تنسى من التكريم والاحتفاء».

وتشهد جوائز «كاف» لعام 2026 تكريم التميز في 18 فئة، تتصدرها الجائزتان المرموقتان؛ جائزة أفضل لاعب في أفريقيا (للرجال)، وجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا (للسيدات).

كما يشهد الحفل الاحتفاء بالمساهمات البارزة للمدربين، وحراس المرمى، والمواهب الصاعدة، والأندية، والمنتخبات الوطنية التي ألهمت بأدائها ملايين المشجعين في جميع أنحاء أفريقيا والعالم.

وأشار «كاف» إلى أن عملية التصويت لجوائزه لعام 2026 بدأت بالفعل، حيث تستمر في الفترة من 5 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتشمل فئات الرجال والسيدات.

وكشف «كاف» أن الاتحادات المشاركة في عضويته والأندية تشارك في عملية التصويت، كما تمت دعوة المدربين وقادة الفرق المؤهلين للإدلاء بأصواتهم مباشرة، تقديراً لمن قدموا أداء استثنائياً خلال العام.

وشدد «كاف» على أن هذه العملية صممت لضمان تمثيل واسع النطاق لكرة القدم الأفريقية، وتحقيق النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين، مع وجود رقابة مستقلة لضمان مصداقية النتائج.

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ليفربول إيراولا... هجوم بملايين الجنيهات وفاعلية لا توازي الإنفاق

رغم امتلاك ليفربول ترسانة هجومية باهظة الثمن، لا يزال الفريق يبحث عن الانسجام والفاعلية أمام المرمى في وقت أظهرت فيه مواجهة كريستال بالاس مؤشرات مشجعة.

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ليفربول إيراولا... هجوم بملايين الجنيهات وفاعلية لا توازي الإنفاق

ليفربول يواصل البحث عن فاعليته الهجومية تحت قيادة إيراولا (إ.ب.أ)
ليفربول يواصل البحث عن فاعليته الهجومية تحت قيادة إيراولا (إ.ب.أ)
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ليفربول إيراولا... هجوم بملايين الجنيهات وفاعلية لا توازي الإنفاق

ليفربول يواصل البحث عن فاعليته الهجومية تحت قيادة إيراولا (إ.ب.أ)
ليفربول يواصل البحث عن فاعليته الهجومية تحت قيادة إيراولا (إ.ب.أ)

رغم امتلاك ليفربول ترسانة هجومية باهظة الثمن، لا يزال الفريق يبحث عن الانسجام والفاعلية أمام المرمى، في وقت أظهرت فيه مواجهة كريستال بالاس مؤشرات مشجعة على إمكانية استعادة قوته الهجومية تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا، وذلك وفقاً لشبكة «The Athletic».

للمرة الثانية هذا الموسم نجح الثلاثي ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز وبرادلي باركولا في المساهمة تهديفياً خلال مباراة واحدة، بعدما سجل ليفربول ثلاثة أهداف للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2026 - 2027، خلال انتصاره على كريستال بالاس بنتيجة 3 - 1، يوم الأحد.

ورفع هذا الفوز حصيلة ليفربول التهديفية في الدوري إلى 14 هدفاً، أي أقل بهدف واحد من الأهداف الـ15 التي سجلها الفريق في مبارياته الأربع الأولى بدوري أبطال أوروبا، ليقدم لمحة جديدة عما يمكن أن تحققه المنظومة الهجومية التي أنفق النادي مبالغ طائلة لتشكيلها.

لكن المشهد بدا مختلفاً تماماً مع نهاية الشوط الأول على ملعب سيلهرست بارك، إذ لم تكن تلك المؤشرات الإيجابية حاضرة في أذهان المتابعين. فرغم تقدم ليفربول بهدف سجله أليكسيس ماك أليستر برأسية إثر ركلة حرة نفذها دومينيك سوبوسلاي، فإن الرباعي الهجومي المكون من إيزاك وباركولا وفيرتز وكودي خاكبو قدم 45 دقيقة أخرى دون المستوى المأمول.

وقبل المواجهة، كان ليفربول يحتل المركز قبل الأخير في الدوري من حيث إجمالي الفرص المحققة، برصيد 12 فرصة، وكذلك في عدد الفرص المحققة التي صنعها، برصيد سبع فرص، ولم يتفوق عليه في هذين المؤشرين سوى كوفنتري سيتي، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز.

ومع إطلاق صافرة النهاية في جنوب لندن، تقدم ليفربول مركزاً واحداً في كلا المؤشرين، بعدما صنع خمس فرص محققة خلال المباراة، وهو أعلى عدد يحققه في مواجهة واحدة بالدوري هذا الموسم، ليتجاوز هال سيتي، أحد الفرق الصاعدة حديثاً، في التصنيفين.

ورغم هذا التحسن، لم يخلُ الأداء الهجومي من الصعوبات، إذ واصل ليفربول البحث عن الانسيابية التي يُفترض أن تعكس مستوى المواهب التي يمتلكها في الخط الأمامي. وفي هذا السياق، تستعرض «ذا أثلتيك» أبرز المشكلات التي لا تزال تعوق المنظومة الهجومية للفريق.

في المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة كريستال بالاس، تحدث المدرب أندوني إيراولا عن ضرورة التضحية بجزء من السيطرة على مجريات اللعب، مقابل المجازفة بصورة أكبر، وخلق تهديد هجومي أكثر فاعلية.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن ليفربول أظهر كثافة هجومية ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه المسؤولية، لكن المشكلة تكمن في افتقار الفرص الناتجة عن تلك المحاولات إلى الجودة المطلوبة.

وقال إيراولا: «نحن من بين الفرق الأكثر وصولاً إلى الثلث الهجومي الأخير، وحتى من حيث حجم التسديدات، والعرضيات، فإن أرقامنا مرتفعة للغاية. لكن عندما تحلل مستوى جودة كل فرصة، تجد أنه منخفض، رغم أننا نصنع عدداً كبيراً من الفرص».

وأضاف: «ترتبط المسألة، خصوصاً عندما نبدأ بالتأخر في المباريات، بمواجهة عدد كبير من لاعبي المنافس في المناطق الهجومية، وهو ما يجعل جودة الفرص أقل في بعض الأحيان. لكن علينا تحقيق استفادة أكبر من عدد المرات التي نصل فيها إلى منطقة جزاء المنافس».

وتؤدي حالة المباراة ونتيجتها دوراً محورياً في تفسير هذه المشكلة.

فخلال مبارياته العشر في الدوري الممتاز هذا الموسم، نجح ليفربول في افتتاح التسجيل أربع مرات أمام إيبسويتش تاون، وبورنموث، وبرايتون آند هوف ألبيون، وكريستال بالاس، وتمكن من الفوز في جميع تلك المواجهات.

وكان الفريق على بُعد ركلة جزاء احتُسبت في الوقت بدل الضائع أمام كريستال بالاس من الخروج بشباك نظيفة في المباريات الأربع جميعها.

واحتاج ليفربول إلى كرة ثابتة لفك التكتل الدفاعي لكريستال بالاس، بعدما عجز عن اختبار الحارس دين هندرسون طوال الشوط الأول.

لكن الصورة تغيرت في الشوط الثاني، عندما سجل الفريق هدفين من التحولات الهجومية، مستفيداً من المساحات التي اضطر لاعبو كريستال بالاس إلى تركها خلفهم أثناء محاولاتهم العودة في النتيجة.

واستغل باركولا سرعته للانطلاق على الجناح، قبل أن يرسل كرة عرضية إلى فيرتز، كما استفاد ليفربول من سرعة البديل فيكتور مونيوز بطريقة مماثلة في تسجيل الهدف الثالث.

وقال إيراولا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أنه عندما نكون متقدمين في الشوط الثاني، تتاح لنا مساحات للهجوم، ويصبح الأمر أسهل بكثير. فكريستال بالاس يضطر إلى ترك مساحات أكبر قليلاً، وعندها يمكننا إيجاد فرص أخرى للانطلاق خلف دفاعه».

وتابع: «كان الشوط الأول مختلفاً في رأيي. فقد لعبوا بكتلة دفاعية متأخرة للغاية، وخصوصاً في البداية. أعتقد أننا نجحنا في الوصول إلى مواقع جيدة بين الخطوط، لكننا لم نحسن تنفيذ التمريرة الأخيرة بالشكل المطلوب».

يبلغ متوسط استحواذ ليفربول على الكرة هذا الموسم 52.6 في المائة، بانخفاض قدره 6.5 نقطة مئوية مقارنة بالموسم الماضي.

كما تراجعت نسبة سيطرته الميدانية في الثلث الهجومي -وهي المؤشر المعروف باسم «Field Tilt»، حيث يقيس حصة الفريق من إجمالي لمسات الفريقين في الثلث الأخير من الملعب- بمقدار 6.2 نقطة مئوية.

وتعكس هذه الأرقام تراجع استحواذ ليفربول على الكرة عموماً، إلى جانب انخفاض حضوره بالكرة في المناطق المتقدمة من الملعب.

كذلك انخفض متوسط السلاسل التمريرية التي تتكون من عشر تمريرات متتالية، أو أكثر، من 15 سلسلة في المباراة خلال موسم 2025 - 2026 تحت قيادة آرني سلوت، إلى عشر سلاسل فقط هذا الموسم، ما يشير إلى اعتماد الفريق بصورة أكبر على اللعب المباشر.

وتوحي هذه المؤشرات بأن ليفربول يواجه صعوبات في نقل الكرة عبر مناطق الملعب الثلاث، فضلاً عن عجزه أحياناً عن تفكيك التنظيم الدفاعي للمنافسين الذين لا تفرض عليهم نتيجة المباراة المجازفة، أو التقدم إلى الأمام.

وقد أظهرت إحدى الهجمات أمام آرسنال في الجولة السابقة، وهو الفريق الذي يمتلك أقوى منظومة دفاعية في الدوري، مستوى التفاهم الذي يمكن أن يصل إليه الرباعي الهجومي، لكنها كشفت في الوقت نفسه عن صعوبة إنهاء مثل هذه الهجمات بصورة ناجحة.

فيرتز... صناعة فرص كثيرة وخطورة محدودة

سجل فلوريان فيرتز هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما أحرز الهدف الثاني لليفربول أمام كريستال بالاس.

وكانت تلك مساهمته التهديفية الخامسة خلال الموسم، والرابعة في الدوري، حيث سجل هدفاً، وصنع ثلاثة أهداف.

أما تمريرته الحاسمة إلى إيزاك في الهدف الثالث، فكانت أول فرصة محققة يصنعها اللاعب الألماني هذا الموسم.

وعلى مستوى الدوري الإنجليزي، يحتل فيرتز المركز الرابع مكرراً في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص، برصيد 23 فرصة، وبالتساوي مع برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

كما يأتي في المركز الرابع مكرراً من حيث صناعة الفرص من اللعب المفتوح، برصيد 19 فرصة، وبالتساوي مع أليكس إيوبي لاعب فولهام.

لكن المفارقة تظهر عند النظر إلى مؤشر التمريرات الحاسمة المتوقعة «xA»، إذ لا تتجاوز حصيلة فيرتز 1.22، ليحتل المركز الـ35 في الدوري.

وتسلط خريطة الفرص التي يصنعها الضوء على طبيعة المشكلة، إذ تكشف أن عدداً محدوداً فقط من تمريراته خلال اللعب المفتوح يصل إلى زملائه داخل منطقة الجزاء.

ولا يعني ذلك بالضرورة توجيه الانتقاد إلى فيرتز، الذي يعيش أفضل فتراته مع ليفربول منذ بداية العام الميلادي.

وتُعرّف شركة «أوبتا» الفرصة المصنوعة بأنها التمريرة التي تؤدي إلى تسديدة. وإذا واصل فيرتز صناعة الفرص بهذا المعدل، فمن المرجح أن ينعكس ذلك على حصيلته من التمريرات الحاسمة، والأهداف.

ويمكن الاستدلال على ذلك بتمريرتيه الحاسمتين إلى مونيوز أمام نوتنغهام فورست وبرينتفورد هذا الموسم، حين قدم تمريرات دقيقة اخترقت دفاع المنافس، لكنها احتاجت أيضاً إلى إنهاء مميز من اللاعب الإسباني لتحويلها إلى أهداف.

ويواصل فيرتز إثبات أهميته بوصفه المحور الإبداعي الأساسي في المنظومة الهجومية لليفربول، إذ تأتي 17 في المائة من فرص الفريق المصنوعة من المنطقة التي يشغلها داخل الملعب، في حين تبدو صناعة الفرص أقل حضوراً على الأطراف.

تظل العلاقات الفنية والتفاهم بين اللاعبين من العناصر التي تحتاج إلى وقت حتى تتطور.

فمن بين الخيارات الهجومية المتاحة لإيراولا، يُعد خاكبو اللاعب الوحيد الذي كان موجوداً في النادي، أو يشارك بانتظام مع الفريق الأول قبل بداية الموسم الماضي.

وشهد ليفربول تغييرات واسعة في تشكيلته، تزامنت مع تغيير الجهاز الفني، وهو ما أضاف تحدياً آخر أمام بناء منظومة هجومية متجانسة.

ورغم أن الرباعي الذي بدأ مواجهة كريستال بالاس يمثل الخيار المفضل لإيراولا حتى الآن، فإن المباراة لم تكن سوى الظهور الخامس لهم معاً في التشكيلة الأساسية خلال مباريات الدوري.

وكان خاكبو وإيزاك قد أظهرا تفاهمهما في وقت مبكر من الموسم، بينما جاءت اثنتان من التمريرات الحاسمة الثلاث التي قدمها باركولا في الدوري لصالح المهاجم السويدي.

وينطبق على خاكبو وباركولا جانب من المشكلة نفسها التي يواجهها فيرتز.

فقد صنع خاكبو 14 فرصة من اللعب المفتوح، لكن واحدة فقط منها صُنفت فرصة محققة، بينما أسفرت الفرص التسع التي صنعها باركولا عن فرصتين محققتين.

ولا يزال الجناح الفرنسي البالغ من العمر 23 عاماً يمر بمرحلة التأقلم مع الدوري الإنجليزي، عقب انتقاله من باريس سان جيرمان في أغسطس (آب) الماضي.

وواجه باركولا صعوبات واضحة خلال الشوط الأول أمام كريستال بالاس، حين كانت المساحات المتاحة أمامه محدودة.

لكن الوضع اختلف في الشوط الثاني، إذ استفاد من المساحات الواسعة التي أتيحت له، ونجح في صناعة هدف لزميله.

يمتلك ليفربول مجموعة من اللاعبين الذين يفضلون التقدم بالكرة عبر المراوغة الفردية.

ولم يتفوق عليه في عدد محاولات المراوغة بالدوري سوى مانشستر سيتي، برصيد 238 محاولة، وتوتنهام هوتسبير، برصيد 221 محاولة، مقابل 197 محاولة لليفربول.

ويتصدر الوافدان الجديدان باركولا ومونيوز قائمة لاعبي الفريق الأكثر محاولة للمراوغة، بواقع 33 محاولة للأول، و28 للثاني.

ويُعد الضغط العكسي عقب فقدان الكرة أحد الأسلحة الأساسية التي يسعى إيراولا إلى ترسيخها في أي فريق يتولى تدريبه، لما يمكن أن يوفره من فرص هجومية مفاجئة تساعد على كسر التعادل أمام المنافسين.

لكن هذا الجانب من أداء ليفربول لا يزال في طور التطور.

وتكشف المقارنة مع بورنموث -فريق إيراولا السابق- عن الفارق، إذ بلغ متوسط استعادة الكرة في الثلث الهجومي لدى بورنموث الموسم الماضي 5.7 مرة لكل 90 دقيقة، مقابل أربع مرات فقط لليفربول هذا الموسم.

وكان باركولا حاضراً في إحدى اللقطات التي جسدت فاعلية هذا الأسلوب، خلال تسجيل الهدف الثاني أمام برايتون.

فقد نجح الجناح الفرنسي في اعتراض محاولة تمرير من أوليفييه بوسكالي، ثم انطلق خلف الكرة واستعادها، قبل أن يرسل عرضية حولها إيزاك إلى الشباك.

وتوضح تلك اللقطة كيف يمكن للضغط المبكر واستعادة الكرة في مناطق متقدمة أن يمنحا ليفربول فرصاً أكثر خطورة، من دون الحاجة إلى بناء هجمة طويلة أمام دفاع منظم.

قد يثير ألكسندر إيزاك إحباط بعض المتابعين بسبب محدودية تأثيره في بعض فترات المباريات، لكنه بدأ يتحول تدريجياً إلى المهاجم الموثوق الذي كان ليفربول يتطلع إلى التعاقد معه عندما ضمه من نيوكاسل يونايتد في سبتمبر (أيلول) 2025.

ويتفوق المهاجم السويدي على معدله التهديفي المتوقع، إذ سجل سبعة أهداف في الدوري هذا الموسم، مقابل 4.9 هدف وفق مؤشر الأهداف المتوقعة «xG».

ولا يتقدم عليه في قائمة هدافي المسابقة سوى النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

ويأمل إيراولا أن يسير بقية لاعبيه على النهج نفسه، خصوصاً أن ليفربول، على مستوى الفريق ككل، يسجل أهدافاً أقل مما تشير إليه جودة الفرص التي يصنعها.

فقد أحرز الفريق 12 هدفاً من دون احتساب ركلات الجزاء، مع استبعاد الهدف العكسي الذي سجله باسكال غروس في مباراة برايتون، مقابل 15.1 هدف وفق مؤشر الأهداف المتوقعة.

وتكشف هذه الفجوة أن ليفربول لا يزال بحاجة إلى تحسين قدرته على استثمار الفرص، رغم ما يمتلكه من عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق.

يبقى الطموح الطبيعي لليفربول هو التحول إلى قوة هجومية ضاربة تتناسب مع الجودة الفردية الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه في الثلث الأخير من الملعب.

لكن تحقيق ذلك يتطلب تحسين عملية اتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة، وزيادة القدرة على اختراق الخطوط الدفاعية، إلى جانب رفع جودة التمريرة الأخيرة، والفاعلية أمام المرمى.

ورغم أن مواجهة كريستال بالاس لم تقدم أداءً هجومياً متكاملاً، فإن لاعبي الخط الأمامي نجحوا في صناعة واستغلال عدد كافٍ من اللحظات الحاسمة التي منحت الفريق الفوز.

ويمكن اعتبار ذلك نقطة انطلاق إيجابية للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

فكلما زادت الدقائق التي يخوضها اللاعبون الهجوميون معاً، ارتفعت فرص تطور التفاهم بينهم، وتحويل الإمكانات الفردية الكبيرة إلى منظومة جماعية أكثر انسجاماً، واستمرارية.

وبينما لا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرة ليفربول على تفكيك الدفاعات المتكتلة، فإن ما قدمه أمام كريستال بالاس يشير إلى أن ملامح التحسن بدأت تظهر، وأن الوصول إلى الفاعلية الهجومية المنشودة قد يكون مسألة وقت، شريطة أن ينجح إيراولا في تحويل تلك المؤشرات إلى أداء ثابت.

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روما يدرس ضم بالدي من برشلونة في يناير المقبل

أليخاندرو بالدي (رويترز)
أليخاندرو بالدي (رويترز)
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روما يدرس ضم بالدي من برشلونة في يناير المقبل

أليخاندرو بالدي (رويترز)
أليخاندرو بالدي (رويترز)

يدرس نادي روما الإيطالي لكرة القدم إمكانية التعاقد مع أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن الأمر يتطلب التعامل مع بعض العراقيل المحتملة، وفق ما أفاد به تقرير إخباري، الثلاثاء.

ويسعى النادي الإيطالي لإتمام الصفقة وفق صيغة مالية محددة؛ نظراً إلى القيمة المرتفعة التي يطلبها برشلونة، بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي يتقاضاه الظهير الإسباني.

ووفق صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد انضم المدير الرياضي لروما، توني داميكو، إلى قائمة المهتمين بضم بالدي، وذلك بعد أن لفت اللاعب أنظار المدرب جيان بييرو جاسبيريني، حيث يرى المدير الفني لفريق العاصمة الإيطالية أن اللاعب الدولي الإسباني ربما يشكل إضافة نوعية لفريقه، ويساعده في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وتتمثل الخطة في الحصول على خدمات بالدي على سبيل الإعارة مقابل رسوم مالية، مع إدراج بند يلزم روما تحويل الصفقة انتقالاً دائماً في حال تأهل الفريق إلى النسخة المقبلة من «دوري أبطال أوروبا».

وتتيح هذه الصيغة للنادي الإيطالي ضم اللاعب في يناير (كانون الثاني) المقبل، مع تأجيل الجزء الأكبر من التكلفة المالية إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم رغبة جاسبيريني في ضم اللاعب الإسباني، فإن هناك عقبتين ماليتين، هي إصرار برشلونة على تقييم مرتفع للصفقة، والراتب الضخم الذي يتقاضاه بالدي، وهو ما يتطلب استثماراً مالياً كبيراً من جانب روما لإتمام المفاوضات.

من جانبه، لا يستبعد برشلونة فكرة التخلي عن بالدي هذا الشتاء؛ إذ يرى النادي الكتالوني في بيعه فرصة لتوفير السيولة المالية اللازمة للتعاقد مع لاعب آخر في مركز قلب الدفاع، وهو أحد المراكز التي يضعها الألماني هانزي فليك؛ المدير الفني للفريق أولويةً للنصف الثاني من الموسم الحالي.

ولا يعدّ روما النادي الوحيد المهتم باللاعب؛ إذ يراقبه أيضاً يوفنتوس الإيطالي، في ظل احتمالية رحيل آندريا كامبياسو عن صفوف الفريق الملقب «السيدة العجوز». كما تضم ​​قائمة الأندية المهتمة من إنجلترا كلاً من ليفربول، وآستون فيلا، ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وتوتنهام، بالإضافة إلى موناكو الفرنسي.

وفي ظل وجود منافسة قوية من أندية أخرى ومطالب مالية مرتفعة من برشلونة، يواجه روما مهمة معقدة؛ ولهذا السبب يعكف النادي الإيطالي على دراسة الصيغة المثلى لإقناع برشلونة بالموافقة على رحيل بالدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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نجم كرة القدم الأميركية توم بريدي يتخلَّى عن حصته في برمنغهام سيتي

توم بريدي (رويترز)
توم بريدي (رويترز)
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نجم كرة القدم الأميركية توم بريدي يتخلَّى عن حصته في برمنغهام سيتي

توم بريدي (رويترز)
توم بريدي (رويترز)

تخلّى توم بريدي، نجم كرة القدم الأميركية (إن إف إل)، عن حصته الأقلية في نادي برمنغهام سيتي، متصدر دوري المستوى الثاني الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)، بعدما دخل شريكاً في النادي قبل 3 سنوات.

وذكر برمنغهام سيتي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: «يعرب نادي برمنغهام سيتي لكرة القدم عن خالص امتنانه لتوم بريدي على التزامه ودعمه الثابت للنادي على مدى السنوات الثلاث الماضية».

وكان بريدي، الذي يُعد أعظم لاعب في تاريخ دوري كرة القدم الأميركية، والفائز بلقب «سوبر بول» 7 مرات، قد فاجأ الجميع في أغسطس (آب) 2023 بإعلانه الاستحواذ على حصة أقلية في النادي، وذلك إلى جانب المالك الجديد شركة «شيلبي كومبانيز ليمتد» الأميركية، وهي شركة تابعة لـ«نايت هيد كابيتال مانجمنت».

وأضاف برمنغهام: «لقد كان أمراً رائعاً أن يرتبط بالنادي شخص يتمتع بخبرة وشغف توم بريدي».

وتخلى النجم -البالغ من العمر 49 عاماً- عن حصته في وقت يتصدر فيه برمنغهام الترتيب العام للفرق.

ويتضمن سجل بريدي، الذي اعتزل اللعب في عام 2023، بعد مسيرة استمرت 23 موسما، الفوز بلقب «سوبر بول» 7 مرات خلال فترات لعبه في مركز الظهير الربعي (كوراترباك) مع فريقَي نيو إنغلاند باتريوتس وتامبا باي بوكانيرز.

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