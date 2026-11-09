الملاكمة راملا علي تحرز أول لقب عالمي في مسيرتها بعمر 37 عاماً

أحرزت الملاكمة البريطانية من أصل صومالي راملا علي أول لقب عالمي في مسيرتها وهي في عمر 37 عاماً، عقب فوزها بأغلبية قرار الحكام على الأميركية ميكيا كريبس، لتُتوج بلقبَي المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة الشاغرَين في وزن الريشة الأدنى، الأحد، في أرلينغتون بولاية تكساس.

وحسمت راملا علي الفوز على الرغم من تفوق كريبس في إجمالي عدد اللكمات المسددة 115-78، وتأخرها في اللكمات القوية 91-70، في حين نجحت كريبس في توجيه عدد أكبر من اللكمات خلال ثماني جولات من أصل 10.

وأطاحت راملا بمنافستها أرضاً في الجولة الثالثة بلكمة خطافية باليد اليمنى، لكنها اضطرت إلى التراجع بعدها، في حين عادت الأميركية بقوة.

وجاءت آراء الحكام منقسمة، إذ منح حكمان الفوز لراملا بنتيجة 97-92 و96-93 لحصد اللقبين العالميين، في حين منح الحكم الثالث الفوز لكريبس 98-91.

واستقرت راملا علي في لندن لاجئة بعد فرارها مع عائلتها من الحرب الأهلية في الصومال. وكانت أول ملاكمة صومالية تشارك في الألعاب الأولمبية من خلال تمثيل الصومال في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن تصبح لاحقاً أول امرأة مسلمة تفوز بلقب إنجليزي في الملاكمة للهواة.