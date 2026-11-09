هل سيستعيد موسيالا أفضل مستوياته؟

شكّك أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في قدرة صانع اللعب جمال موسيالا على استعادة مستواه المعهود مرة أخرى بعد تشخيص إصابته باضطراب عصبي.

وكان موسيالا، الذي بات قريباً من التعافي والعودة إلى الملاعب، قد سقط مغشياً عليه مرتين خلال أيام قليلة في أغسطس (آب)، إحداهما بعد 6 دقائق فقط من مشاركته بديلاً في الفوز الودي لبايرن ميونيخ على هايدنهايم بنتيجة 4 - 2.

وكشفت الفحوص لاحقاً إصابته باضطراب عصبي.

وأصيب موسيالا بكسر في ساقه خلال كأس العالم للأندية عام 2025؛ ما أدى إلى غيابه عن نصف الموسم الماضي قبل أن يعود للملاعب في أوائل عام 2026.

ولم يقدم اللاعب أداءً جيداً مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام؛ إذ ودع بطل العالم 4 مرات البطولة مبكراً، كما غاب عن الملاعب منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال هونيس لإذاعة «بي آر» البافارية: «نحن نواجه معضلة في هذه الحالة. إنه يعاني من مرض لا يمكن علاجه ببساطة، لكن يمكن السيطرة عليه إلى حد ما باستخدام الأدوية».

وأضاف: «لكن هل سيكون بنفس الأداء الذي كان يتمتع به... ماذا لو رأى بايرن أن اللاعب لم يعد قادراً على تقديم ما ينص عليه عقده».

ولا يزال موسيالا بعيداً كل البعد عن مستواه المعهود قبل عام 2025، والذي شهد فوزه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف بالمشاركة في بطولة أوروبا 2024.

ومن جانبه، يرى لوثار ماتيوس، القائد السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، أن تصريحات هونيس هي وسيلة لتحفيز اللاعب

وقال ماتيوس لشبكة «سكاي»: «أولي يوجه إليه انتقاداً مبطناً، ويحاول استفزازه قليلاً؛ فالأمر لا يقتصر على إحاطته بالحماية المفرطة، بل يشمل أيضاً تعريضه لبعض التحديات والصعوبات، وهو جزء من عملية التطور».

وأضاف: «بهذا التصريح، كان أولي يسعى عمداً إلى استثارة رد فعل منه. ولو كنت مكان جمال، لكان ذلك حافزاً كافياً بالنسبة لي لأثبت لأولي أنني عدت إلى مستواي. وهذا بالتأكيد سيسعد أولي».