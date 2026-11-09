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الرياضة رياضة عالمية

هل سيستعيد موسيالا أفضل مستوياته؟

جمال موسيالا يواصل الغياب عن بايرن ميونيخ (رويترز)
جمال موسيالا يواصل الغياب عن بايرن ميونيخ (رويترز)
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هل سيستعيد موسيالا أفضل مستوياته؟

جمال موسيالا يواصل الغياب عن بايرن ميونيخ (رويترز)
جمال موسيالا يواصل الغياب عن بايرن ميونيخ (رويترز)

شكّك أولي هونيس الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في قدرة صانع اللعب جمال موسيالا على استعادة مستواه المعهود مرة أخرى بعد تشخيص إصابته باضطراب عصبي.

وكان موسيالا، الذي بات قريباً من التعافي والعودة إلى الملاعب، قد سقط مغشياً عليه مرتين خلال أيام قليلة في أغسطس (آب)، إحداهما بعد 6 دقائق فقط من مشاركته بديلاً في الفوز الودي لبايرن ميونيخ على هايدنهايم بنتيجة 4 - 2.

وكشفت الفحوص لاحقاً إصابته باضطراب عصبي.

وأصيب موسيالا بكسر في ساقه خلال كأس العالم للأندية عام 2025؛ ما أدى إلى غيابه عن نصف الموسم الماضي قبل أن يعود للملاعب في أوائل عام 2026.

ولم يقدم اللاعب أداءً جيداً مع المنتخب الألماني في كأس العالم 2026، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام؛ إذ ودع بطل العالم 4 مرات البطولة مبكراً، كما غاب عن الملاعب منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال هونيس لإذاعة «بي آر» البافارية: «نحن نواجه معضلة في هذه الحالة. إنه يعاني من مرض لا يمكن علاجه ببساطة، لكن يمكن السيطرة عليه إلى حد ما باستخدام الأدوية».

وأضاف: «لكن هل سيكون بنفس الأداء الذي كان يتمتع به... ماذا لو رأى بايرن أن اللاعب لم يعد قادراً على تقديم ما ينص عليه عقده».

ولا يزال موسيالا بعيداً كل البعد عن مستواه المعهود قبل عام 2025، والذي شهد فوزه بالحذاء الذهبي كأفضل هداف بالمشاركة في بطولة أوروبا 2024.

ومن جانبه، يرى لوثار ماتيوس، القائد السابق لبايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، أن تصريحات هونيس هي وسيلة لتحفيز اللاعب

وقال ماتيوس لشبكة «سكاي»: «أولي يوجه إليه انتقاداً مبطناً، ويحاول استفزازه قليلاً؛ فالأمر لا يقتصر على إحاطته بالحماية المفرطة، بل يشمل أيضاً تعريضه لبعض التحديات والصعوبات، وهو جزء من عملية التطور».

وأضاف: «بهذا التصريح، كان أولي يسعى عمداً إلى استثارة رد فعل منه. ولو كنت مكان جمال، لكان ذلك حافزاً كافياً بالنسبة لي لأثبت لأولي أنني عدت إلى مستواي. وهذا بالتأكيد سيسعد أولي».

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني بايرن ألمانيا

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مبابي الأفضل في «لا ليغا» في أكتوبر

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (أ.ب)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (أ.ب)
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مبابي الأفضل في «لا ليغا» في أكتوبر

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (أ.ب)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (أ.ب)

فاز الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني «لا ليغا» لشهر أكتوبر (تشرين الثاني).

وذكر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني أن مبابي كان أحد أبرز لاعبي فريقه في هذه الشهر، وأسهم في تحقيق الريال 3 انتصارات من 3 مباريات خاضها في البطولة الشهر الماضي.

وأوضح أن مبابي سجل 4 أهداف خلال هذا الشهر، منها ثنائيتان حاسمتان، فبعد فوز فريقه على فياريال 1 - 0، سجل هدفين في فوز الريال على إشبيلية 4 - 1، ثم كرر نفس الأمر في «الكلاسيكو» أمام برشلونة حيث سجل هدفين ضمن بهما الفوز لريال مدريد.

ولفت موقع رابطة الدوري الإسباني النظر إلى أن النتيجة ساعدت ريال مدريد على تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 3 نقاط؛ ما أظهر تألق مبابي الذي سجل 11 هدفاً، وصنع هدفين حتى الآن في الموسم الحالي.

وأوضح أن مبابي تغلب على منافسيه على الجائزة وهم لامين يامال، نجم برشلونة وغونزالو غيديش لاعب ريال سوسيداد وأليخاندرو غريمالدو مدافع أتلتيكو مدريد وماتياس ديتورو لاعب إلتشي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني ريال مدريد إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الملاكمة راملا علي تحرز أول لقب عالمي في مسيرتها بعمر 37 عاماً

الملاكمة البريطانية من أصل صومالي راملا علي (رويترز)
الملاكمة البريطانية من أصل صومالي راملا علي (رويترز)
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الملاكمة راملا علي تحرز أول لقب عالمي في مسيرتها بعمر 37 عاماً

الملاكمة البريطانية من أصل صومالي راملا علي (رويترز)
الملاكمة البريطانية من أصل صومالي راملا علي (رويترز)

أحرزت الملاكمة البريطانية من أصل صومالي راملا علي أول لقب عالمي في مسيرتها وهي في عمر 37 عاماً، عقب فوزها بأغلبية قرار الحكام على الأميركية ميكيا كريبس، لتُتوج بلقبَي المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة الشاغرَين في وزن الريشة الأدنى، الأحد، في أرلينغتون بولاية تكساس.

وحسمت راملا علي الفوز على الرغم من تفوق كريبس في إجمالي عدد اللكمات المسددة 115-78، وتأخرها في اللكمات القوية 91-70، في حين نجحت كريبس في توجيه عدد أكبر من اللكمات خلال ثماني جولات من أصل 10.

وأطاحت راملا بمنافستها أرضاً في الجولة الثالثة بلكمة خطافية باليد اليمنى، لكنها اضطرت إلى التراجع بعدها، في حين عادت الأميركية بقوة.

وجاءت آراء الحكام منقسمة، إذ منح حكمان الفوز لراملا بنتيجة 97-92 و96-93 لحصد اللقبين العالميين، في حين منح الحكم الثالث الفوز لكريبس 98-91.

واستقرت راملا علي في لندن لاجئة بعد فرارها مع عائلتها من الحرب الأهلية في الصومال. وكانت أول ملاكمة صومالية تشارك في الألعاب الأولمبية من خلال تمثيل الصومال في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن تصبح لاحقاً أول امرأة مسلمة تفوز بلقب إنجليزي في الملاكمة للهواة.

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ليون يعين الإسباني فيسينس مدرباً للفريق حتى 2028

الإسباني كارلوس فيسينس مدرب ليون الجديد (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس فيسينس مدرب ليون الجديد (أ.ف.ب)
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ليون يعين الإسباني فيسينس مدرباً للفريق حتى 2028

الإسباني كارلوس فيسينس مدرب ليون الجديد (أ.ف.ب)
الإسباني كارلوس فيسينس مدرب ليون الجديد (أ.ف.ب)

أعلن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الاثنين تعيين الإسباني كارلوس فيسينس مدرباً جديداً للفريق بموجب عقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2028، خلفاً للبرتغالي باولو فونسيكا.

وقال ليون في بيان: «اختارت الإدارة كارلوس فيسينس لأن فلسفته الكروية ومتطلباته العالية وتركيزه على تطوير اللاعبين تنسجم تماماً مع التوجه الذي يتبناه النادي».

وغادر فيسينس (43 عاماً) نادي براغا البرتغالي الشهر الماضي عقب 15 شهراً من توليه المسؤولية. وقاد الفريق للتأهل إلى الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي للموسم 2025 - 2026.

كما كان فيسينس جزءاً من الجهاز الفني لبيب غوارديولا في مانشستر سيتي من عام 2021 إلى عام 2025.

وسيتولى فيسينس تدريب الفريق خلفاً لفونسيكا، الذي غادر ليون الأسبوع الماضي لقيادة سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ويحتل ليون المركز الخامس في الدوري الفرنسي والمركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الأوروبي.

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