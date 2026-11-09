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لوبتيغي يعلن قائمة «العنابي» لوديّتي نوفمبر

الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)
الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)
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لوبتيغي يعلن قائمة «العنابي» لوديّتي نوفمبر

الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)
الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)

أعلن الإسباني يولن لوبتيغي، مدرب قطر، الاثنين، تشكيلة من 28 لاعباً لمواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية وديّاً، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وضمّت التشكيلة 4 حراس للمرمى، هم صلاح زكريا ومحمود أبو ندى ومشعل برشم وشهاب الليثي.

كما ضمّت القائمة اللاعبين إبراهيم الحسن، أحمد الجانحي، أحمد علاء، أحمد فتحي، أدميلسون جونيور، أكرم عفيف، المعز علي، أيوب محمد، بسام الراوي، بوعلام خوخي، يوسف أيمن، جاسم جابر، حسن الهيدوس، سلطان البريك، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عيسى لاي، كريم بوضياف، محمد مناعي، نيال ميسون، هاشم علي، همام الأمين، يوسف عبد الرزاق.

وتأتي مواجهتا أستراليا وكوريا الجنوبية ضمن برنامج «العنابي» للاستحقاقات المقبلة، حيث ستكون الودية الأولى أمام أستراليا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما يلتقي مع كوريا الجنوبية في 17 من الشهر ذاته.

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لوبتيغي يعلن قائمة «العنابي» لوديّتي نوفمبر

الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)
الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)
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لوبتيغي يعلن قائمة «العنابي» لوديّتي نوفمبر

الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)
الإسباني يولن لوبتيغي مدرب قطر (رويترز)

أعلن الإسباني يولن لوبتيغي، مدرب قطر، الاثنين، تشكيلة من 28 لاعباً لمواجهة أستراليا وكوريا الجنوبية وديّاً، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وضمّت التشكيلة 4 حراس للمرمى، هم صلاح زكريا ومحمود أبو ندى ومشعل برشم وشهاب الليثي.

كما ضمّت القائمة اللاعبين إبراهيم الحسن، أحمد الجانحي، أحمد علاء، أحمد فتحي، أدميلسون جونيور، أكرم عفيف، المعز علي، أيوب محمد، بسام الراوي، بوعلام خوخي، يوسف أيمن، جاسم جابر، حسن الهيدوس، سلطان البريك، طارق سلمان، عاصم مادبو، عبد العزيز حاتم، عيسى لاي، كريم بوضياف، محمد مناعي، نيال ميسون، هاشم علي، همام الأمين، يوسف عبد الرزاق.

وتأتي مواجهتا أستراليا وكوريا الجنوبية ضمن برنامج «العنابي» للاستحقاقات المقبلة، حيث ستكون الودية الأولى أمام أستراليا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما يلتقي مع كوريا الجنوبية في 17 من الشهر ذاته.

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الرياضة رياضة عالمية

هاري كين خارج تشكيل «فيفبرو»... وتواجد يامال وميسي ومبابي

الإسباني لامين يامال نجم برشلونة حاضراً في تشكيلة «فيفبرو» (إ.ب.أ)
الإسباني لامين يامال نجم برشلونة حاضراً في تشكيلة «فيفبرو» (إ.ب.أ)
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هاري كين خارج تشكيل «فيفبرو»... وتواجد يامال وميسي ومبابي

الإسباني لامين يامال نجم برشلونة حاضراً في تشكيلة «فيفبرو» (إ.ب.أ)
الإسباني لامين يامال نجم برشلونة حاضراً في تشكيلة «فيفبرو» (إ.ب.أ)

أعلنت نقابة لاعبي ولاعبات كرة القدم (فيفبرو) عن تشكيل العالم للرجال لعام 2026.

وشهد تشكيل العام تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصل لنهائي كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، كما شهدت تواجد النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية (بالون دور) أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وإلى جانب يامال، شهد التشكيل تواجد 3 لاعبين إسبان آخرين توج معهم بلقب كأس العالم وهم حارس المرمى ديفيد رايا، الذي تألق مع آرسنال الإنجليزي وحصل معه على لقب الدوري ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى رودري المنتقل هذا الموسم إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي والمدافع الشاب باو كوبارسي.

كما شهد التشكيل تواجد ثلاثي باريس سان جيرمان الذي حافظ على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وفاز به للعام الثاني على التوالي، وهم المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديز ومواطنه فيتينيا.

وبرز النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي نافس على لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، والفرنسي كيليان مبابي الذي توج بلقب هداف البطولة كما أنه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

ومثل النجم الإنجليزي جود بلينغهام بلاده في التشكيل، حيث نجح في قيادة الفريق الإنجليزي لقبل نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين 1-2.

وغاب النجم الإنجليزي الآخر، هاري كين، هداف بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي والذي فاز بجائزة (بالون دور) عن تشكيل العام رغم قيادته فريقه للفوز بالدوري الألماني والوصول لقبل نهائي أبطال أوروبا، وكذلك تألقه في مونديال 2026 وقيادته المنتخب الإنجليزي إلى الفوز بالمركز الثالث.

وجاء تشكيل (فيفبرو) للرجال كالتالي:-

حارس المرمى: ديفيد رايا (إسبانيا وآرسنال)، في الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جيرمان) - باو كوبارسي (إسبانيا وبرشلونة) - نونو مينديز (البرتغال وباريس سان جيرمان).

وفي وسط الملعب: فيتينيا (البرتغال وباريس سان جيرمان) - جود بلينغهام (إنجلترا وريال مدريد) - رودري (إسبانيا وبرشلونة).

وفي الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا وريال مدريد) - إيرلنغ هالاند (النرويج ومانشستر سيتي) - ليونيل ميسي (الأرجنتين وإنتر ميامي) - لامين يامال (إسبانيا وبرشلونة).

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الرياضة رياضة عالمية

ساسولو المتعثر يقيل مدربه أكويلاني

ألبرتو أكويلاني مدرب ساسولو المقال (أ.ف.ب)
ألبرتو أكويلاني مدرب ساسولو المقال (أ.ف.ب)
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ساسولو المتعثر يقيل مدربه أكويلاني

ألبرتو أكويلاني مدرب ساسولو المقال (أ.ف.ب)
ألبرتو أكويلاني مدرب ساسولو المقال (أ.ف.ب)

أعلن ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، إقالة مدربه ألبرتو أكويلاني، بعد سلسلة من 5 هزائم تركت الفريق يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة.

وخسر أكويلاني مباراته الأخيرة 3 - 0 من مضيّفه روما، السبت، وهو الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

وتولى أكويلاني (42 عاماً) لاعب ليفربول وإيطاليا السابق تدريب ساسولو في يونيو (حزيران)، وسبق له اللعب للفريق عام 2017.

وفاز أكويلاني مرتين في أول 4 مباريات في الدوري، لكن منذ ذلك خسر 6 مرات، ولم يفز في آخر 7 مباريات.

ويحتل ساسولو المركز 17 وله 8 نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مونزا. ويعد الفريق صاحب أسوأ خط دفاع في دوري الأضواء بعدما استقبل 29 هدفاً في 11 مباراة.

وستكون مباراته التالية، بعد فترة التوقف الدولية، على أرضه أمام جنوا يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

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