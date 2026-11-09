لوبتيغي يعلن قائمة «العنابي» لوديّتي نوفمبر

الإسباني لامين يامال نجم برشلونة حاضراً في تشكيلة «فيفبرو» (إ.ب.أ)

أعلنت نقابة لاعبي ولاعبات كرة القدم (فيفبرو) عن تشكيل العالم للرجال لعام 2026.

وشهد تشكيل العام تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي وصل لنهائي كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، كما شهدت تواجد النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في حفل جوائز الكرة الذهبية (بالون دور) أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وإلى جانب يامال، شهد التشكيل تواجد 3 لاعبين إسبان آخرين توج معهم بلقب كأس العالم وهم حارس المرمى ديفيد رايا، الذي تألق مع آرسنال الإنجليزي وحصل معه على لقب الدوري ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى رودري المنتقل هذا الموسم إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي والمدافع الشاب باو كوبارسي.

كما شهد التشكيل تواجد ثلاثي باريس سان جيرمان الذي حافظ على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي وفاز به للعام الثاني على التوالي، وهم المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديز ومواطنه فيتينيا.

وبرز النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي نافس على لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، والفرنسي كيليان مبابي الذي توج بلقب هداف البطولة كما أنه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم.

ومثل النجم الإنجليزي جود بلينغهام بلاده في التشكيل، حيث نجح في قيادة الفريق الإنجليزي لقبل نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين 1-2.

وغاب النجم الإنجليزي الآخر، هاري كين، هداف بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي والذي فاز بجائزة (بالون دور) عن تشكيل العام رغم قيادته فريقه للفوز بالدوري الألماني والوصول لقبل نهائي أبطال أوروبا، وكذلك تألقه في مونديال 2026 وقيادته المنتخب الإنجليزي إلى الفوز بالمركز الثالث.

وجاء تشكيل (فيفبرو) للرجال كالتالي:-

حارس المرمى: ديفيد رايا (إسبانيا وآرسنال)، في الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب وباريس سان جيرمان) - باو كوبارسي (إسبانيا وبرشلونة) - نونو مينديز (البرتغال وباريس سان جيرمان).

وفي وسط الملعب: فيتينيا (البرتغال وباريس سان جيرمان) - جود بلينغهام (إنجلترا وريال مدريد) - رودري (إسبانيا وبرشلونة).

وفي الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا وريال مدريد) - إيرلنغ هالاند (النرويج ومانشستر سيتي) - ليونيل ميسي (الأرجنتين وإنتر ميامي) - لامين يامال (إسبانيا وبرشلونة).