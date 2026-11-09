استدعاء كومبيدي للمنتخب الفرنسي للمرة الأولى ليعوض كالولو المصاب

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، إن المنتخب الوطني استدعى سايل كومبيدي الظهير الأيمن لفريق فولفسبورغ ليعوض بيير كالولو المصاب.

ويلعب كومبيدي مع فريق فولفسبورغ المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخاض المدافع (21 عاماً) 9 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، أن كالولو تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية للقدم اليسرى، بينما لم ينضم جولز كوندي إلى تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، الجمعة، بسبب إصابة في الكاحل.

وتواجه فرنسا منتخب إيطاليا، يوم الخميس، في ميلانو، وتركيا يوم الأحد في بوردو.

ولا يحتاج المنتخب الفرنسي إلا إلى التعادل مع إيطاليا لضمان تأهله إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية.