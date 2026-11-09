فليك يثني على برشلونة بعد الفوز على أتلتيكو

أعرب الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالفوز على مضيفه أتلتيكو مدريد 2 / 1، مساء الأحد، بالدوري الإسباني، مؤكداً أن فريقه قدم أداء مميزاً في مواجهة صعبة، وأن الانتصار يستحق التقييم الكامل.

وقال فليك: «أمنح هذا الفوز 10 درجات من 10. كانت مباراة صعبة للغاية، ومن الصعب الفوز على ملعب أتلتيكو، لكن الفريق قدم عملاً رائعاً. نمتلك الجودة، وقلت من قبل إن علينا الإيمان بهذا الفريق؛ لأننا نعمل كل يوم من أجل الفوز بالألقاب».

وبشأن التغييرات التي أجراها بين الشوطين، أوضح: «لم نكن متمركزين بالشكل الصحيح في بعض المواقف، خلال الشوط الأول، كما افتقدنا الحدة المطلوبة، وتركنا مساحات كبيرة بيننا وبين المنافس، وهو ما يفسر عدم قدرتنا على الضغط بفاعلية. لكن المباراة تستمر 90 دقيقة، ولم يكن الشوط الأول مثالياً، بينما تحسَّن أداؤنا في الشوط الثاني».

وتحدَّث فليك عن مشاركة فرينكي دي يونغ في مركز الظهير الأيمن، قائلاً: «تحدثتُ معه قبل المباراة بشأن إمكانية اللعب في هذا المركز لمدة 15 دقيقة، حال شعور مارك بيرنال بالإرهاق، وكان فرينكي مستعداً للقيام بذلك إذا احتاج الفريق إليه».

وأوضح المدرب الألماني: «أنا سعيد للغاية، لقد استحققنا الفوز، وحصدنا 3 نقاط إضافية».

وعن أهمية دخول فترة التوقف الدولي في صدارة الدوري الإسباني، قال فليك إن الأمر يستحق التقييم الكامل، مؤكداً أهمية إنهاء هذه المرحلة بالفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب.

واختتم تصريحاته قائلاً: «هذا جزء من عملنا. الآن، تأتي فترة التوقف الدولي، وسينضم اللاعبون إلى منتخباتهم الوطنية لخوض العديد من المباريات. الأمر معقّد، لكنه جزء من عملهم. علينا معرفة كيفية التعامل مع هذه الظروف والاهتمام باللاعبين».