«البوندسليغا»: هوفنهايم يعمّق آلام شالكه بثنائية

واصل شالكه نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب خسارته 1-2 أمام مضيّفه هوفنهايم، الأحد، في ختام منافسات المرحلة التاسعة للمسابقة.

وبادر فيسنيك أصلاني بالتسجيل مبكراً لهوفنهايم في الدقيقة العاشرة، وأضاف تيم ليمبرلي الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وأشعل النمساوي جونيور أدامو اللقاء مرة أخرى، عقب تسجيله هدف تقليص الفارق لشالكه في الدقيقة 81، ليحاول الفريق الضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 5 هزائم، دون أن يحقق أي تعادل، إلى 12 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شالكه، الذي نال خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).