كلوب يستدعي باكو لـ«المانشافت» بديلاً لأنتون

استدعى يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، ريدل باكو، ظهير أيمن فريق لايبزيغ، للانضمام إلى قائمة الفريق.

ويأتي ذلك بعد استبعاد فالديمار أنتون، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، من المباراتين الأخيرتين لمنتخب ألمانيا في مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة عضلية.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان له الأحد أن باكو سينضم إلى معسكر المنتخب، الاثنين، إلى جانب بقية اللاعبين في القائمة التي تضم 24 لاعباً.

وسيحل المنتخب الألماني ضيفاً على منتخب صربيا الجمعة المقبل، قبل أن يستضيف منتخب هولندا في العاصمة برلين بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويعني هذا التغيير أن فين يلتش سيصبح على الأرجح الخيار البديل في مركز قلب الدفاع، بينما سيحل باكو، الذي خاض ثماني مباريات دولية سابقاً، محل فيليب ترو في مركز الظهير الأيمن.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث حالياً في ترتيب مجموعته مع اقتراب ختام دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

ومع تأخره بفارق ثلاث نقاط عن منتخبي هولندا واليونان، لا يزال فريق كلوب يملك فرصة لإنهاء المنافسات ضمن المركزين الأول أو الثاني، مما يضمن له التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، الذي يقام في شهر مارس (آذار) المقبل.