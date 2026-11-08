«البوندسليغا»: ليفركوزن يحسم الديربي على أرض كولن

بهدفين للإسباني أليكس غارسيا والتشيكي باتريك شيك، حسم باير ليفركوزن مواجهة الديربي مع مضيّفه كولن 2 - 1 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، ليرتقي إلى المركز الخامس.

وافتتح غارسيا التسجيل بتسديدة رائعة مقوسة سكنت الزاوية العليا بعد سبع دقائق فقط، قبل أن يضيف شيك الهدف الثاني قبل خمس دقائق من النهاية في مباراة حماسية شهدت إشهار 11 بطاقة صفراء، بينها ست لأصحاب الأرض.

وسجل الموهبة الألمانية الصاعدة سعيد الملا هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الوقت بدلاً من الضائع، لكن كولن بقي في المركز الخامس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن مركز خوض ملحق الهبوط.

ويعد هذا اللقاء واحداً من عدة مباريات ديربي في شمال غربي ألمانيا الشغوف بكرة القدم، إذ لا تفصل بين كولن وليفركوزن سوى 10 كيلومترات.

وسخرت جماهير ليفركوزن المرافقة لفريقها من أصحاب الأرض عبر هتافات استحضرت موسم 2023 – 2024، عندما توج ليفركوزن بأول لقب له في الدوري الألماني، فيما هبط كولن إلى الدرجة الثانية.

وفي وقت لاحق الأحد، يستطيع فرايبورغ الصعود إلى المركز الثالث إذا فاز على أرضه على يونيون برلين المتعثر، فيما يلتقي هوفنهايم مع شالكه.