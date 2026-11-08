كاسبر رود يضم الإسباني فيرير إلى فريقه

قال النرويجي كاسبر رود بعد خسارته في قبل نهائي بطولة باريس لأساتذة التنس أمام كارلوس ألكاراس إن الإسباني ديفيد فيرير المصنف الثالث عالمياً سابقاً سينضم إلى فريقه الفني في موسم 2027.

سيتولى فيرير، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصب كابتن منتخب إسبانيا في كأس ديفيز بعد البطولة الختامية هذا الشهر، العمل إلى جانب كريستيان رود، والد اللاعب، وبيدرو كلار، ضمن الفريق الفني لكاسبر (27 عاماً).

ودرب الإسباني فيرير، الذي وصل إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة عام 2013، ألكسندر زفيريف في عامي 2020 و2021 بعد فترة وجيزة من اعتزاله اللعب في 2019.

وكتب رود في منشور على «إنستغرام» بعد خسارته 6-4 و6-4 أمام ألكاراس، أمس (السبت): «الأخبار السارة تنتشر سريعاً! سينضم ديفيد فيرير إلى الفريق العام المقبل، وغني عن القول إننا جميعاً متحمسون جداً لما هو قادم».

يأتي هذا التعيين بعد موسم مخيِّب للآمال لرود الذي وصل ثلاث مرات إلى نهائيات البطولات الكبرى، وكان المصنف الثاني عالمياً من قبل.

ولم يفز اللاعب النرويجي بأي لقب في 2026، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2019، مما أدى إلى تراجعه إلى المركز 23 في التصنيف العالمي.