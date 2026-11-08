هاتشينسون يهزم بواتسي ويحرز لقب مجلس الملاكمة العالمي

فاز البريطاني ويلي هاتشينسون على مواطنه جوشوا بواتسي بإجماع قرار الحكام، أمس (السبت)، ليحرز لقب مجلس الملاكمة العالمي الشاغر، في وزن خفيف الثقيل.
سجل الحكام نتائج النزال الذي أقيم في إيه أو آرينا بمانشستر بواقع 117-112 و 115-113 و115-113، ليثأر هاتشينسون من خسارته في عام 2024 أمام الفائز بالميدالية البرونزية بأولمبياد 2016، خلال النزال الذي أقيم قبل لقاء دانييل دوبوا للدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن الثقيل أمام أنتوني جوشوا في ويمبلي.
وكان الأميركي ديفيد بنافيديز، الذي لم يهزم من قبل، قد تخلّى عن اللقب الشهر الماضي، لمواصلة مسيرته في وزن الطراد.
ومن المقرَّر أن يدافع الروسي دميتري بيفول بطل العالم في وزن الخفيف الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومجلة «رينغ» عن ألقابه في مواجهة البريطاني كالوم سميث في يكاترينبورغ، يوم 12 ديسمبر (كانون الأول).