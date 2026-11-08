هاتشينسون يهزم بواتسي ويحرز لقب مجلس الملاكمة العالمي

قال جوناثان بوركاردت، مهاجم آينتراخت فرنكفورت، إنه شعر ببعض خيبة الأمل لعدم انضمامه إلى قائمة المنتخب الألماني، لكنه سيواصل العمل من أجل الحصول على فرصة جديدة، وذلك بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه إلى التعادل مع ضيفه بادربورن 2 - 2، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال بوركاردت لشبكة «سكاي» الأحد: «بالطبع شعرت ببعض الحزن، وهذا أمر مفهوم؛ لأنك تأمل دائماً أن تكون ضمن القائمة. لكن مدرب المنتخب قال لي بعض الكلمات المشجعة، وسأواصل العمل وأحاول تقديم أفضل ما لديّ مع آينتراخت فرنكفورت. أنا واثق بأن الفرصة ستأتي مجدداً».

وافتتح بوركاردت التسجيل لفرنكفورت في الدقيقة الـ23، قبل أن ينقذ فريقه من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة الـ3 من الوقت بدل الضائع، بعدما تلقى تمريرة من الحارس نواه أتوبولو الذي تقدم إلى الأمام، وأسكن الكرة الشباك بكعب قدمه في لقطة رائعة.

وقال عن هدفه: «لا أعرف لماذا اخترت التسديد بالكعب، لكن لحسن الحظ كان القرار صائباً».

وغاب بوركاردت، البالغ من العمر 26 عاماً، عن قائمة المنتخب الألماني التي أعلنها المدرب يورغن كلوب يوم الجمعة، رغم استدعاء زميله يونس بن طالب مجدداً، قبل أن يجلس الأخير على مقاعد البدلاء في مواجهة بادربورن.

وعن المنافسة مع بن طالب على قيادة هجوم الفريق، قال بوركاردت: «يونس مهاجم من الطراز الرفيع، وأنا أيضاً مهاجم مميز؛ ولذلك من الصعب للغاية إشراكنا معاً».