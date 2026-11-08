مورينيو: ريال مدريد يملك روحاً جيدة وغرفة ملابس هادئة

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بروح لاعبيه وتماسكهم، مؤكداً أن الفريق يعيش أجواء إيجابية داخل غرفة الملابس، وذلك عقب الفوز على مضيفه بلنسية بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن مورينيو القول، إن لاعبيه أظهروا تطوراً كبيراً على المستويين الفردي والجماعي، مشيراً إلى أن الفضل في التماسك الدفاعي يعود إليهم بالدرجة الأولى.

وأضاف: «اللاعبون يستجيبون بشكل رائع، سواء على المستوى الفردي أو كفريق. هناك تطور كبير، وأعتقد أيضاً أن استحواذنا على الكرة لفترات طويلة قلل من حاجتنا إلى العمل الدفاعي. وعندما كنا نفقد الكرة، كان رد فعلنا دائماً رائعاً».

وأوضح: «هذا الفريق متضامن للغاية ومتحد للغاية ويملك روحاً جيدة».

وأكد المدرب البرتغالي أنه يسعى إلى الحفاظ على هدوء لاعبيه، وعدم المبالغة في الاحتفال بالانتصارات، رغم تحقيق الفريق ثمانية انتصارات متتالية.

وأشار: «لا ينبغي أن نصاب بجنون الفرح لمجرد الفوز بالمباريات مع فريق مثل ريال مدريد. الفوز بالمباريات هنا يجب أن يكون أمراً طبيعياً. أرى غرفة ملابس سعيدة وهادئة، رغم الموسيقى الصاخبة والفوضوية التي يشغلها اللاعبون».

وأبدى مورينيو قلقه من تأثير ضغط المباريات على لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي، موضحاً أنهم يعانون إجهاداً بدنياً كبيراً قبل الانضمام إلى منتخبات بلادهم.

وقال: «اللاعبون في حالة إجهاد شديدة، وسيكونون مع منتخباتهم اعتباراً من يوم الاثنين، بينما يحتاجون خلال الأيام المقبلة إلى التعافي من هذا الإجهاد العضلي. هذا هو مصدر قلقي الوحيد».

كما انتقد مورينيو جدول المباريات، معتبراً أن ضغط المباريات والسفر خلال الفترة الماضية كان مرهقا للغاية، وطالب رابطة الدوري بمراعاة ظروف فريقه.

وختم: «لا أريد أن أقول إن الأمر يفوق طاقة البشر؛ فمن الممكن القيام به، لكنه صعب للغاية. بعد هذا الماراثون من السفر والمباريات من الأحد إلى السبت، كان الأمر أكثر من اللازم».