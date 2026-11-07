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الدوري الإيطالي: روما يقسو على ساسولو بثلاثية

فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
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الدوري الإيطالي: روما يقسو على ساسولو بثلاثية

فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)

حقق فريق روما فوزا كبيرا على ضيفه ساسولو بنتيجة 3 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح المدافع الإسباني ماريو هيرموسو التسجيل لروما في الدقيقة 27، ثم أضاف الهدف الثاني المدافع البولندي سيباستيان فالوكيفيتش، في مرمى فريقه ساسولو بطريق الخطأ في الدقيقة 30.

وأحرز البرتغالي رودريغو مورا هدفا ثالثا في الدقيقة 58، ليكمل الانتصار الكبير للفريق صاحب الأرض.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف الجار والغريم لاتسيو المتصدر برصيد 28 نقطة، والذي يلعب الأحد قمة مرتقبة ضد نابولي على ملعب الأخير.

أما ساسولو فواصل بدايته المتعثرة إذ يحتل المركز السابع عشر وله 8 نقاط بفارق الأهداف عن بارما السادس عشر.

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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإيطالي: روما يقسو على ساسولو بثلاثية

فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
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TT

الدوري الإيطالي: روما يقسو على ساسولو بثلاثية

فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)
فرحة لاعبي روما بأحد أهدافهم في المباراة (أ.ف.ب)

حقق فريق روما فوزا كبيرا على ضيفه ساسولو بنتيجة 3 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح المدافع الإسباني ماريو هيرموسو التسجيل لروما في الدقيقة 27، ثم أضاف الهدف الثاني المدافع البولندي سيباستيان فالوكيفيتش، في مرمى فريقه ساسولو بطريق الخطأ في الدقيقة 30.

وأحرز البرتغالي رودريغو مورا هدفا ثالثا في الدقيقة 58، ليكمل الانتصار الكبير للفريق صاحب الأرض.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف الجار والغريم لاتسيو المتصدر برصيد 28 نقطة، والذي يلعب الأحد قمة مرتقبة ضد نابولي على ملعب الأخير.

أما ساسولو فواصل بدايته المتعثرة إذ يحتل المركز السابع عشر وله 8 نقاط بفارق الأهداف عن بارما السادس عشر.

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الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: الريال يهزم فالنسيا بثلاثية ويتساوى مع برشلونة «مؤقتاً»

مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)
مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)
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الدوري الإسباني: الريال يهزم فالنسيا بثلاثية ويتساوى مع برشلونة «مؤقتاً»

مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)
مبابي محتفلا بهدفه في فالنسيا (إ.ب.أ)

حقق ريال مدريد فوزا مقنعا على مضيفه فالنسيا 3/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، متساويا في الرصيد مع برشلونة المتصدر، والذي سيواجه أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث بـ28 نقطة الأحد في قمة مباريات االجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند تسع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق أربع نقاط عن ملقة صاحب المركز الأخير.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 28 عن طريق فيدريكو فالفيردي، ثم أضاف زميله أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 75 أضاف ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق كيليان أمبابي.

وشهدت المباراة تعرض خوسيه لويس غايا لاعب فالنسيا للطرد في الدقيقة 79 ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

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ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الفرنسي: سان جيرمان يفوز بصعوبة على تروا وينفرد بالقمة

زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)
زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)
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الدوري الفرنسي: سان جيرمان يفوز بصعوبة على تروا وينفرد بالقمة

زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)
زاباني محتفلا بهدف المباراة الوحيد (أ.ب)

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بفوز هزيل على تروا بنتيجة 1 / صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وسجل المدافع الأوكراني إيليا زابارني الهدف الوحيد في الدقيقة 39 من المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء.

وبذلك يحقق سان جيرمان بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي فوزه رقم 11 على التوالي في جميع المسابقات المحلية والقارية.

كما انفرد العملاق الباريسي بقمة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط فقط عن جاره باريس إف سي.

أما تروا فلم يهنأ بصحوته بعدما جمع 4 نقاط في الجولتين الماضيتين، وتلقى خسارته السادسة في مشواره ببطولة الدوري، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

وبعد فترة التوقف الدولي، سيخوض باريس سان جيرمان حامل اللقب في آخر خمسة مواسم اختبارا صعبا خارج أرضه عندما يحل ضيفا على نيس يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقبلها بيوم سيلعب تروا على أرضه أمام لوهافر في افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة.

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