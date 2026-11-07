«البريميرليغ»: ليدز يونايتد يحبط صحوة توتنهام

أحبط فريق ليدز يونايتد صحوة ضيفه توتنهام هوتسبير وهزمه بهدف دون رد، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل نواه أوكافور الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

وجاء الهدف بعد رمية تماس طويلة، وتمهيد بالرأس من دومينيك كالفيرت لوين إلى أوكافور، الذي راوغ داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الشباك.

وترجم ليدز يونايتد بهذا الهدف أفضليته في المباراة بعد 16 محاولة هجومية، منها 3 تسديدات على أنتونين كينسكي حارس مرمى توتنهام.

أما الفريق اللندني فقد اكتفى بثلاث محاولات فقط على مرمى منافسه طوال اللقاء، أخطرها رأسية من يان بول فان هيكي بعد عرضية من أندرو روبرتسون، أنقذها جيمس ترافورد حارس مرمى ليدز، ليحرم توتنهام من التعادل في توقيت قاتل بالوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، يحقق ليدز يونايتد فوزه الثالث في المسابقة والأول في آخر 6 جولات، بعد خسارتين و3 تعادلات في الجولات الخمس الماضية، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، ويرتقي للمركز الثامن.

في المقابل، كسرت هذه الخسارة سلسلة من 3 انتصارات متتالية لتوتنهام، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز العاشر، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري.

حقق ليدز يونايتد أول انتصار له منذ الفوز الكاسح على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4 - 1 بعد سيناريو مثير للغاية.

فأصحاب الأرض انتزعوا الفوز بهدف أوكافور بعد 97 ثانية فقط من نزوله بديلاً لزميله لوكاس نيميشا، ليكافئ الألماني دانييل فاركي، المدير الفني لفريق ليدز.

وبدد هذا السيناريو آمال توتنهام في تحقيق فوز رابع على التوالي، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار في أول 6 جولات من بطولة الدوري هذا الموسم.

وبخلاف هدف نواه أوكافور، اعترض لاعبو توتنهام ومدربهم الإيطالي روبرتو دي تشيربي بشدة على عدم طرد جايدن بوجل لاعب ليدز يونايتد بعد تدخله العنيف على ماتياس تيل في الدقيقة 34.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، وأشارت إلى أن بوجل لا يستحق الطرد بعدما تأخر في الوصول للكرة، لتصطدم مسامير حذائه بكاحل تيل، الذي تألم بشدة.

وحاول الفرنسي تيل مواصلة اللعب، لكنه اضطر للخروج من الملعب، ليشارك مكانه دومينيك سولانكي في الدقيقة 43.

وبعد التوقف الدولي، سيخوض ليدز يونايتد مواجهة صعبة في الجولة المقبلة عندما يحل ضيفاً على تشيلسي يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي نفس اليوم، سيخوض توتنهام اختباراً أسهل نظرياً عندما يستقبل إبسويتش تاون.