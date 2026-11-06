ماريسكا يدعم دوناروما بمواجهة منتقديه

أعرب إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن ثقته بأن حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما سيستعيد أفضل مستوياته، مؤكداً أنه لا يحتاج إلا إلى توجيهات بسيطة منه.

وتعرض مستوى دوناروما للانتقاد في الفترة الأخيرة، عقب ارتكابه عدداً من الهفوات في المباريات الأخيرة.

ورغم هذه الصعوبات، واصل ماريسكا دعم حارسه الأساسي، مشيراً إلى أنه لا يرى حاجة لإجراء محادثات مطولة معه، خاصة أنهما يتشاركان اللغة الإيطالية، على حد وصفه.

وقال ماريسكا: «الأمر أسهل بكثير بالنسبة لي بفضل اللغة. نحن نتحدث بالطبع، لكن هناك لاعبين يحتاجون إلى نقاشات عند ارتكابهم للأخطاء، في حين أن هناك لاعبين آخرين يكفي معهم مجرد تواصل بصري ليدركوا أنهم على علم بخطئهم».

وأضاف المدرب الإيطالي في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «مع دوناروما، الأمر بسيط للغاية، ففي كل مرة يرتكب فيها خطأً أو يتصرف بشكل غير صحيح، يدرك ذلك على الفور».

وأوضح ماريسكا: «لقد تحدثت معه، لكن أحياناً لا يتطلب الأمر خوض نقاشات عميقة؛ لأن اللاعبين يدركون أنهم أخطأوا. كل ما عليهم فعله هو محاولة تجنب تكرار الأمر والمضي قدماً».

وشدد مدرب مانشستر سيتي: «بشكل عام، هو في حالة جيدة. إنه هادئ تماماً، فهو يدرك أنه ارتكب بعض الأخطاء، لكنه في الوقت ذاته قدم تصديات مميزة».

وتابع: «الأمر يتعلق فقط بالتوازن، محاولة تجنب الأخطاء والاستمرار في القيام بالأشياء الصحيحة».

يذكر أن مانشستر سيتي، الذي خسر آخر مباراتين له في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد لمواجهة نوتنغهام فورست، السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة للمسابقة.

وسوف تكون هذه المباراة هي المرة الأولى التي يعود فيها لاعب الوسط إليوت أندرسون إلى ملعب «سيتي غراوند»، منذ انتقاله للفريق السماوي قادماً من فورست في الصيف الماضي، مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار).

وظهر أندرسون بمستوى رائع مؤخراً، حيث صنع هدف الفوز الذي سجله النجم النرويجي إرلينغ هالاند خلال فوز مانشستر سيتي على لايبزيغ الألماني بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الحالي.

وأبدى ماريسكا إعجابه بسرعة تأقلم أندرسون مع الفريق، حيث قال في ختام تصريحاته: «إنها مباراة مهمة لإليوت، بل هي مباراة مهمة لنا جميعاً. إنه لاعب حريص على الفهم والتعلم والتطور، وبالنسبة لأي مدرب، فهذا أمر مثالي، لأنك تدرك تماماً رغبته الصادقة في التعلم».