الشرطة توقف البوسني ديديتش لاعب نيوكاسل

أوقفت الشرطة البريطانية عمار ديديتش، مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعد رصده وهو يحمل قوساً وسهاماً في أحد المواقع الطبيعية الخلابة بمقاطعة نورثمبرلاند، حسبما أفادت تقارير إخبارية، الجمعة.

وكان اللاعب الدولي البوسني، البالغ من العمر 24 عاماً، برفقة أحد أصدقائه داخل سيارة عندما أوقفتهما الشرطة، وذلك بعد أن أبلغ أحد المواطنين السلطات بالأمر، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وتشير التقارير إلى أنه تم إرسال 6 سيارات شرطة، من بينها وحدات مسلحة، حيث تم اعتراض ديديتش ورفيقه على مسافة نحو 7 أميال من الموقع الذي شوهد فيه الاثنان لأول مرة.

وقامت الشرطة بتفتيش السيارة ومصادرة القوس والسهام، لكنها توصلت إلى قناعة بأن الرجلين لا يشكلان أي تهديد للجمهور.

وذكرت مصادر لـ«بي بي سي سبورت» أن ديديتش لم تكن لديه أي نوايا سيئة، وأنه أبدى تعاوناً كاملاً مع رجال الشرطة.

كما أشارت تقارير إلى أن حارس مرمى نيوكاسل، مارك جيليسبي، البالغ من العمر 34 عاماً، والمدافع السابق للفريق، بول دوميت، البالغ من العمر 35 عاماً، وصلا إلى موقع الحادث بينما كانت الشرطة تتحدث مع ديديتش.

ومن المرجح أن وجود جيليسبي ودوميت في المنطقة كان محض صدفة، وأنهما توقفا لتقديم المساعدة.

ووقعت الحادثة، الأربعاء، بعد يومين من مشاركة ديديتش، الذي انضم إلى نيوكاسل قادماً من بنفيكا البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه إسترليني في أغسطس (آب) الماضي، في المباراة التي خسرها نيوكاسل 0 - 1 أمام ضيفه إيفرتون.

ولم يصدر أي تعليق من نادي نيوكاسل، الذي يحتل حالياً المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 9 مباريات.

من جانبها، أصدرت شرطة نورثمبريا بياناً أكدت فيه أن التحقيقات لا تزال جارية، دون أن تذكر اسم ديديتش صراحة.

ومن المقرر أن يلعب نيوكاسل مع مضيّفه فولهام، السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة للمسابقة العريقة، وذلك قبل مدة التوقف الدولي هذا الشهر.

يشار إلى أنه تم اختيار ديديتش، الذي شارك في 10 مباريات ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة منذ انضمامه إلى نيوكاسل، ضمن قائمة منتخب البوسنة والهرسك لمواجهة السويد خارج الديار في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ورومانيا على أرضه في 17 من الشهر نفسه، في منافسات دوري أمم أوروبا.