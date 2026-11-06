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الرياضة رياضة عالمية

سان جيرمان يمنح حكيمي فترة راحة قبل معسكر المغرب

المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
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سان جيرمان يمنح حكيمي فترة راحة قبل معسكر المغرب

المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)

أراح باريس سان جيرمان ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي من مواجهة تروا السبت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي الاثنين، وفق ما أعلن النادي الباريسي الجمعة.

وقال سان جيرمان، بطل فرنسا والدوري الأوروبي، في بيان: «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، يستفيد أشرف حكيمي من فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي».

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد المعسكر الأخير للمنتخب الوطني، حصل أيضاً عثمان ديمبيلي والبرتغالي نونو منديز على «فترة راحة» منحها المدرب الإسباني لويس إنريكي وإدارة النادي، في خطوة اعتاد سان جيرمان اللجوء إليها لتجنب المشكلات البدنية.

ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاعبان لإصابتين عضليتين في الفخذ، وسيغيبان بدورهما عن مواجهة تروا السبت على ملعب «بارك دي برانس»، إلى جانب البرازيلي ماركينيوس (الفخذ)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (الركبة).

ويلعب المغرب مع النيجر مرتين في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

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«دورة هونغ كونغ»: الروسية ألكسندرا شوبلادزي تطيح بالرومانية كريستيا من ربع النهائي

الروسية ألكسندرا شوبلادزي تتألق في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
الروسية ألكسندرا شوبلادزي تتألق في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
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«دورة هونغ كونغ»: الروسية ألكسندرا شوبلادزي تطيح بالرومانية كريستيا من ربع النهائي

الروسية ألكسندرا شوبلادزي تتألق في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
الروسية ألكسندرا شوبلادزي تتألق في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

واصلت الروسية ألكسندرا شوبلادزي مغامرتها في بطولة هونغ كونغ للتنس، بعدما تأهلت للدور قبل النهائي في المسابقة، المقامة على الملاعب الصلبة.

وفجّرت شوبلادزي، المصنفة 136 عالمياً، مفاجأة كبرى، بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا، المصنفة الأولى في البطولة، بنتيجة 6/ 2 و6/ 3، الجمعة، في دور الثمانية للبطولة.

وبدأت شوبلادزي (21 عاماً)، التي تأهلت للأدوار الرئيسية للبطولة بعد فوزها في مباراتين ضمن التصفيات، المباراة بقوة هائلة؛ إذ حسمت الأشواط الأربعة الأولى لصالحها، قبل أن تنهي المجموعة الأولى في الشوط الثامن.

وبعد إخفاقها في استغلال أي من فرص كسر الإرسال الخمس التي أتيحت لها في المجموعة الأولى، أهدرت كريستيا فرصة أخرى لكسر إرسال منافستها في الشوط الثاني من المجموعة الثانية، وهو ما جعلها تدفع ثمناً باهظاً؛ إذ نجحت شوبلادزي في كسر إرسالها في الشوط التالي، لتتقدم بنتيجة 3/ 1.

وانهارت كريستيا مباشرة بعد أن تمكنت من كسر إرسال منافستها لأول مرة في المباراة، فرغم تأخرها بمجموعة وكسر للإرسال، استعادت اللاعبة الرومانية المخضرمة (36 عاماً) توازنها نسبياً، وفازت بالشوطين التاليين لتتعادل في المجموعة الثانية بنتيجة 3/3.

الرومانية سورانا كريستيا ودّعت هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ولكن كريستيا تعرضت لخيبة أمل كبيرة بخسارتها إرسالها مرتين متتاليتين، مما منح شوبلادزي الفوز بالأشواط الثلاثة التالية، لتكمل اللاعبة الروسية مفاجأتها وتواصل مسيرتها الحالمة في بطولة هونغ كونغ.

وبعدما حققت أول انتصار في مسيرتها ضد إحدى اللاعبات الموجودات ضمن أفضل 20 لاعبة في العالم، بلغت شوبلادزي الدور قبل النهائي في أول مشاركة لها بالأدوار الرئيسية بإحدى المسابقات المصنفة ضمن فئة الـ250 نقطة.

وفي سعيها للوصول إلى المباراة النهائية، ضربت شوبلادزي موعداً في المربع الذهبي للبطولة ضد اللاعبة الأميركية كلير ليو، التي تغلبت على التركية زينب سونميز بنتيجة 6/ 1 و6/ 4.

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الرياضة تنس هونغ كونغ
الرياضة رياضة عالمية

سان جيرمان يمنح حكيمي فترة راحة قبل معسكر المغرب

المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
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TT

سان جيرمان يمنح حكيمي فترة راحة قبل معسكر المغرب

المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)
المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان (أ.ب)

أراح باريس سان جيرمان ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي من مواجهة تروا السبت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي الاثنين، وفق ما أعلن النادي الباريسي الجمعة.

وقال سان جيرمان، بطل فرنسا والدوري الأوروبي، في بيان: «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، يستفيد أشرف حكيمي من فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي».

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد المعسكر الأخير للمنتخب الوطني، حصل أيضاً عثمان ديمبيلي والبرتغالي نونو منديز على «فترة راحة» منحها المدرب الإسباني لويس إنريكي وإدارة النادي، في خطوة اعتاد سان جيرمان اللجوء إليها لتجنب المشكلات البدنية.

ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاعبان لإصابتين عضليتين في الفخذ، وسيغيبان بدورهما عن مواجهة تروا السبت على ملعب «بارك دي برانس»، إلى جانب البرازيلي ماركينيوس (الفخذ)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (الركبة).

ويلعب المغرب مع النيجر مرتين في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي باريس أخبار المغرب فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

المعارضة اليمينية: على إسبانيا الانسحاب إذا لم تستضف نهائي «مونديال 2030»

ملعب «سانتياغو برنابيو» مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030 (رويترز)
ملعب «سانتياغو برنابيو» مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030 (رويترز)
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المعارضة اليمينية: على إسبانيا الانسحاب إذا لم تستضف نهائي «مونديال 2030»

ملعب «سانتياغو برنابيو» مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030 (رويترز)
ملعب «سانتياغو برنابيو» مرشح لاستضافة نهائي مونديال 2030 (رويترز)

صرّح ألبرتو نونييس فيخو، مرشح اليمين الإسباني لمنصب رئيس الوزراء، بأن على إسبانيا التي تشارك في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب البرتغال والمغرب، الانسحاب إذا لم تستضف المباراة النهائية للعرس الكروي.

وأكد زعيم الحزب الشعبي (يمين) الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبيل انتخابات 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال ظهوره مساء الخميس في البرنامج التلفزيوني «إل تشيرينغيتو»، أن نهائي المونديال يجب أن يُقام «حيثما يكون ذلك عادلاً، وحيثما يكون مناسباً، وحيثما يكون أمراً لا جدال فيه: في إسبانيا».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيدعو، في حال توليه رئاسة الوزراء، إلى سحب ترشح إسبانيا لتنظيم المونديال في حال فاز المغرب باستضافة المباراة النهائية، كان فيخو حاسماً في إجابته: «نعم. الجواب هو نعم».

وكتب فيخو على منصة «إكس»، الجمعة، مرفقاً رابط المقابلة: «استعادة فخر بلادنا تعني أيضاً ألّا نسمح لأحد بأن يدوس علينا... فلا يمكن إهانة القوة العالمية الأولى في كرة القدم».

وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة المباراة النهائية، حيث تراهن مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» التابع لنادي ريال مدريد، بينما يعوّل المغرب على ملعب مولاي الحسن الذي يتسع لنحو 115 ألف متفرج في بنسليمان، قرب الدار البيضاء والذي سيصبح أكبر ملعب في العالم.

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والشخصية المؤثرة في هذا المجال، قد أكد في سبتمبر (أيلول) الماضي أن هذه المباراة ذات الاهتمام العالمي ستُقام في بلاده «سواء أعجب ذلك البعض أم لا».

ومن جانبه، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ذلك الوقت أنه لم يُتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اقتحام عشرات الآلاف من المهاجرين، في أواخر يوليو (تموز)، لمدينة سبتة المحتلة الواقعة شمال المغرب قادمين من المغرب، ما تسبب في أزمة هجرة لم تُحلّ بشكل كامل حتى الآن.

وقد اتهم فيخو المغرب بالوقوف وراء هذا «الغزو»، وتعهد باتباع نهج يتسم بـ«الحزم» تجاه المملكة المغربية في حال توليه رئاسة الحكومة.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي، من المتوقع أن يفوز الحزب الشعبي في الانتخابات التشريعية المبكرة متقدماً على الاشتراكيين، حزب رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز، لكنه قد يحتاج إلى دعم اليمين المتطرف لتشكيل الحكومة.

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