سان جيرمان يمنح حكيمي فترة راحة قبل معسكر المغرب

أراح باريس سان جيرمان ظهيره الأيمن المغربي أشرف حكيمي من مواجهة تروا السبت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، قبل انضمامه إلى معسكر المنتخب المغربي الاثنين، وفق ما أعلن النادي الباريسي الجمعة.

وقال سان جيرمان، بطل فرنسا والدوري الأوروبي، في بيان: «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، يستفيد أشرف حكيمي من فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي».

وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد المعسكر الأخير للمنتخب الوطني، حصل أيضاً عثمان ديمبيلي والبرتغالي نونو منديز على «فترة راحة» منحها المدرب الإسباني لويس إنريكي وإدارة النادي، في خطوة اعتاد سان جيرمان اللجوء إليها لتجنب المشكلات البدنية.

ومنذ ذلك الحين، تعرض اللاعبان لإصابتين عضليتين في الفخذ، وسيغيبان بدورهما عن مواجهة تروا السبت على ملعب «بارك دي برانس»، إلى جانب البرازيلي ماركينيوس (الفخذ)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (الركبة).

ويلعب المغرب مع النيجر مرتين في 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.