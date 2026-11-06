جيريمي دوكو يدعم تشكيلة بلجيكا في دوري الأمم

سيعود جيريمي دوكو إلى منتخب بلجيكا في آخر مباراتين يخوضهما بدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد تركيا وإيطاليا، بعدما أعلن المدرب مارك فان بوميل الجمعة عن تشكيلة مكونة من 26 لاعباً لخوض مباراتي هذا الشهر.

ولعب دوكو آخر مباراة له مع منتخب بلاده في كأس العالم، حيث عانى من المرض، وغاب عن أول أربع مباريات في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، التي حصدت فيها بلجيكا ست نقاط.

كما استدعى فان بوميل المهاجم هيوغو كويبرز الذي يلعب في المكسيك بشكل مفاجئ، كما استدعى جوسويه كونغولو (20 عاماً) للمرة الأولى بعد أن سبق له اللعب مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاماً.

وانضم كونغولو إلى التشكيلة بدلاً من مدافع ميلان كوني دي فينتر، الذي قال فان بوميل إنه رفض الاستدعاء لعدم رضاه عن بقائه على مقاعد البدلاء خلال مباريات بلجيكا الست في كأس العالم هذا العام، وفي دوري الأمم.

وسيغيب عن التشكيلة المدافع زينو ديباست للإصابة، وماتياس فرنانديز-باردو لاعب نيوكاسل يونايتد الذي كان مريضاً، ولم يتدرب كثيراً خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب ماليك فوفانا ولويس أوبيندا.

وستلعب بلجيكا خارج أرضها في إزمير يوم 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تستضيف إيطاليا في بروكسل بعدها بثلاثة أيام.