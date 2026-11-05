ريفر بليت يستعيد توازنه بثنائية أمام ألدوسيفي

استعاد ريفر بليت توازنه بعد خسارته أمام غريمه التقليدي بوكا جونيورز في «السوبر كلاسيكو»، بفوز صعب خارج أرضه على ألدوسيفي بهدفين دون رد، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

وانتظر ريفر بليت حتى الربع ساعة الأخيرة لحسم المواجهة، بعدما واجه مقاومة قوية من أصحاب الأرض، قبل أن يسجل لوكاس بلتران هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ويضيف أنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وشهد الشوط الأول أفضلية هجومية لريفر بليت، لكن حارس ألدوسيفي لوكاس أكوستا تألق في التصدي لعدد من المحاولات الخطيرة، أبرزها تسديدات تياجو ألمادا وماركوس أكونيا وأنخيل كوريا ولوكاس بلتران، ليحافظ على نظافة شباكه حتى الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، كاد ألدوسيفي أن يفاجئ ضيفه بهدف التقدم عن طريق سانتياجو مويا في الدقيقة 59، غير أن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» تدخلت لإلغاء الهدف.

وزاد ريفر بليت من ضغطه الهجومي في الدقائق المتبقية، لينجح بلتران في فك شفرة دفاع أصحاب الأرض من ركلة جزاء، قبل أن يؤكد كوريا انتصار فريقه بهدف ثانٍ في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الفوز، تجاوز ريفر بليت آثار خسارته أمام بوكا جونيورز بهدف دون رد في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، التي يتصدرها روزاريو سنترال برصيد 31 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد ألدوسيفي عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر وقبل الأخير بالمجموعة نفسها.

وتقام منافسات الدوري الأرجنتيني هذا الموسم بنظام استثنائي، بمشاركة 30 فريقاً موزعين على مجموعتين، تضم كل منهما 15 نادياً.

ويخوض كل فريق 16 مباراة في الدور الأول، بواقع 14 مواجهة أمام منافسيه في المجموعة، ومباراتين أمام فريقين من المجموعة الأخرى، ضمن نظام «المباريات المتقاطعة»، الذي يتيح أيضاً إقامة المواجهات التقليدية الكبرى، وفي مقدمتها «السوبر كلاسيكو» بين بوكا جونيورز وريفر بليت.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تحدد بطل المسابقة.