إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

يفتقد روما الإيطالي خدمات مدافعه الهولندي ديفاين رينش لعدة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية، الخميس، أن رينش سيخضع للعلاج خلال الفترة المقبلة، عقب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي خسرها روما أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة القارية.

وأوضحت التقارير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة المدافع الهولندي بتمزق في العضلة المقربة الطويلة، ما يرجّح ابتعاده عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب رينش عن المباريات الأولى لفريقه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وفي مقدمتها مواجهة بارما يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما يُرجّح غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة في 25 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتشكّل إصابة رينش ضربة للخيارات الدفاعية لروما، الذي سيكون مطالباً بإيجاد البدائل المناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بمواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري.