عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
TT
TT

إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)

يفتقد روما الإيطالي خدمات مدافعه الهولندي ديفاين رينش لعدة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية، الخميس، أن رينش سيخضع للعلاج خلال الفترة المقبلة، عقب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي خسرها روما أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة القارية.

وأوضحت التقارير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة المدافع الهولندي بتمزق في العضلة المقربة الطويلة، ما يرجّح ابتعاده عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب رينش عن المباريات الأولى لفريقه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وفي مقدمتها مواجهة بارما يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما يُرجّح غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة في 25 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتشكّل إصابة رينش ضربة للخيارات الدفاعية لروما، الذي سيكون مطالباً بإيجاد البدائل المناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بمواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

يايسله يتمسّك بدعم إدارة نيوكاسل رغم تراجع النتائج

رياضة عالمية الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنيوكاسل يونايتد (رويترز)

يايسله يتمسّك بدعم إدارة نيوكاسل رغم تراجع النتائج

أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، أنه لا يزال يحظى بثقة إدارة النادي ودعمها، رغم تراجع نتائج الفريق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية سحب الألقاب من بين العقوبات المتوقعة في حال تعرض مانشستر سيتي للهبوط (رويترز)
رياضة عالمية

ما مصير لاعبي مانشستر سيتي بعد قرار إدانته؟

تسود حالة من عدم اليقين حول قدرة سيتي على الاحتفاظ باللاعبين وتجديد العقود وإبرام صفقات انتقال جديدة

رياضة عالمية حذر مانشستر يونايتد المستثمرين من أن الطقس القاسي قد يلحق الضرر بالممتلكات (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الرياضة البريطانية غير مستعدة لمخاطر المناخ مع ارتفاع التكاليف

يمثل تغير المناخ تهديداً للرياضة البريطانية إذ يلحق الأضرار بالمنشآت ويؤدي إلى تعطيل المباريات ويرفع التكاليف ويحد من المشاركة الرياضية

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية لم يتحدد حتى الآن موعد جلسة النظر بالعقوبات (رويترز)
رياضة عالمية

خمسة مسؤولين سيحددون مصير مانشستر سيتي

تتجه الأنظار إلى خمسة مسؤولين في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ينتظر أن يكون لهم دور محوري في تحديد مستقبل مانشستر سيتي، بعد إدانة النادي بارتكاب مخالفات.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية رونالدو يحتفل بلقب كأس أوروبا مع زملائه اللاعبين (أ.ب)
رياضة عالمية

البرتغال تجهّز تكريماً لرونالدو... وخيسوس ترك قرار العودة له

كشف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عن اعتزامه تنظيم حفل تكريمي للنجم كريستيانو رونالدو، عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، الخميس، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً.

الرياضة رياضة عالمية

حارس أندورا ينتظر قراراً تأديبياً بعد وفاة مهاجم تينيريفي

حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
TT
TT

حارس أندورا ينتظر قراراً تأديبياً بعد وفاة مهاجم تينيريفي

حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)
حارس أندورا خيسوس أوونو عقب اصطدامه بدي ميغيل خلال المباراة (أ.ب)

يترقب خيسوس أوونو، حارس مرمى أندورا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، قرار اللجنة التأديبية بشأن العقوبة المترتبة على البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مواجهة تينيريفي، إثر التدخل الذي أدى إلى وفاة مهاجم الأخير، خيسوس دي ميغيل.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن اللجنة التأديبية أرجأت البتّ في العقوبة المفروضة على أوونو، في انتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بتقرير المباراة، بعدما أصدر قاضي المسابقات قراراً، الأربعاء، بتأجيل حسم الملفات التأديبية المرتبطة بالمواجهة.

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة قرارها بشأن حارس أندورا خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار دراسة ملابسات الواقعة التي شهدتها المباراة وأدت إلى وفاة دي ميغيل.

ولا يقتصر تأجيل القرارات التأديبية على أوونو، إذ لا تزال العقوبات المتعلقة باللاعبين الآخرين اللذين تعرضا للطرد خلال المواجهة معلّقة أيضاً، وهما لاوتارو، مهاجم أندورا، وداني مارتين، حارس مرمى تينيريفي.

وساهم عدم ارتباط الفريقين بأي مباريات خلال الأسبوع الحالي في إتاحة مزيد من الوقت أمام الجهات المختصة لاتخاذ قراراتها بشأن حالات الطرد الثلاث.

وبحسب ما أوردته الصحيفة استناداً إلى تقرير حكم المباراة، فإن طرد أوونو جاء نتيجة تدخله برفع ساقه عالياً بصورة مفاجئة وبقوة مفرطة تجاه دي ميغيل، أثناء وجود الكرة في اللعب.

وكان مهاجم تينيريفي قد تلقى الإسعافات الطبية داخل أرض الملعب عقب الاصطدام، قبل نقله إلى خارج الملعب على نقالة، في واقعة انتهت لاحقاً بوفاته.

ولا يزال القرار التأديبي النهائي بحق أوونو معلّقاً، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية وتحديد العقوبة المرتبطة بالبطاقة الحمراء.

مواضيع
الدوري الإسباني إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
TT
TT

إصابة عضلية تبعد رينش عن روما لثلاثة أسابيع

الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)
الهولندي ديفاين رينش (إ.ب.أ)

يفتقد روما الإيطالي خدمات مدافعه الهولندي ديفاين رينش لعدة أسابيع، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت تقارير صحافية إيطالية، الخميس، أن رينش سيخضع للعلاج خلال الفترة المقبلة، عقب الإصابة التي تعرض لها في الشوط الأول من المباراة التي خسرها روما أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة القارية.

وأوضحت التقارير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة المدافع الهولندي بتمزق في العضلة المقربة الطويلة، ما يرجّح ابتعاده عن الملاعب لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع أن يغيب رينش عن المباريات الأولى لفريقه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وفي مقدمتها مواجهة بارما يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

كما يُرجّح غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة في 25 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتشكّل إصابة رينش ضربة للخيارات الدفاعية لروما، الذي سيكون مطالباً بإيجاد البدائل المناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بمواجهات مهمة على المستويين المحلي والقاري.

مواضيع
الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

لينيت تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشيناي للتنس

البولندية ماجدا لينيت (رويترز)
البولندية ماجدا لينيت (رويترز)
TT
TT

لينيت تتأهل إلى ربع نهائي دورة تشيناي للتنس

البولندية ماجدا لينيت (رويترز)
البولندية ماجدا لينيت (رويترز)

تأهلت البولندية ماجدا لينيت إلى الدور ربع النهائي من دورة تشيناي الهندية للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة، بعد فوزها على اليابانية مويوكا أوتشيجيما، الخميس، ضمن منافسات فردي السيدات.

وحسمت لينيت، المصنفة الثالثة في الدورة، المواجهة بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-5) و6-0، لتواصل مشوارها نحو المنافسة على اللقب.

وتلتقي اللاعبة البولندية في الدور المقبل اليابانية ماي هونتاما، التي حجزت مقعدها في ربع النهائي بعد مباراة متكافئة أمام الكازاخية زيبيك كولامبايفا، انتهت بفوزها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بنتيجة 4-6 و6-4 و7-5.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ثمن النهائي، حققت الروسية أناستاسيا زاخاروفا، المصنفة السابعة، فوزاً سهلاً على الهندية فايشنافي أدكار بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-3 و6-0.

وضربت زاخاروفا موعداً في ربع النهائي مع الإيطالية لوكريزيا ستيفانيني، المصنفة العاشرة، التي تغلبت بدورها على السويسرية سيمونا والترت بمجموعتين دون مقابل، بنتيجة 6-2 و6-3.

وتتواصل منافسات الدورة مع اقتراب الأدوار الحاسمة، وسط سعي اللاعبات المتأهلات إلى حجز بطاقات العبور إلى نصف النهائي.

مواضيع
تنس غراند سلام الهند بولندا