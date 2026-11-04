أونداف يتوقع عدم انضمامه لقائمة المنتخب الألماني

يتوقع دينيز أونداف، مهاجم فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، ألا ينضم إلى قائمة المنتخب الألماني التي سيعلنها المدرب يورغن كلوب.

ومن المقرر أن يعلن كلوب، يوم الخميس المقبل، قائمة المنتخب استعداداً لمباراتيه أمام صربيا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وهولندا في 16 من الشهر ذاته، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال أونداف، عقب خسارة شتوتغارت أمام غلاطة سراي التركي 0 - 2 في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، إنه لم يتلقَّ حتى الآن أي مؤشرات على إمكانية استدعائه للمنتخب.

ورد قائد شتوتغارت على سؤال بشأن مدى تفاؤله بالانضمام إلى القائمة قائلاً: «على الإطلاق. ماذا يمكنني أن أقول؟ من الصعب الانضمام إلى المنتخب دون تسجيل أهداف، أليس كذلك؟».

ولم يسجل أونداف أي هدف في الدوري الألماني هذا الموسم، بينما اكتفى بتسجيل هدف واحد في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وكان المهاجم خارج قائمة كلوب المكونة من 44 لاعباً للمباراتين الدوليتين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهي أول قائمة يعلنها المدرب للمنتخب الألماني منذ توليه المسؤولية خلفا ليوليان ناغلسمان.

وشهدت تلك الفترة نقاشاً حول مستوى أونداف ولياقته البدنية.