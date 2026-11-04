عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:36 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أونداف يتوقع عدم انضمامه لقائمة المنتخب الألماني

دينيز أونداف (رويترز)
دينيز أونداف (رويترز)
TT
TT

أونداف يتوقع عدم انضمامه لقائمة المنتخب الألماني

دينيز أونداف (رويترز)
دينيز أونداف (رويترز)

يتوقع دينيز أونداف، مهاجم فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، ألا ينضم إلى قائمة المنتخب الألماني التي سيعلنها المدرب يورغن كلوب.

ومن المقرر أن يعلن كلوب، يوم الخميس المقبل، قائمة المنتخب استعداداً لمباراتيه أمام صربيا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وهولندا في 16 من الشهر ذاته، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال أونداف، عقب خسارة شتوتغارت أمام غلاطة سراي التركي 0 - 2 في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، إنه لم يتلقَّ حتى الآن أي مؤشرات على إمكانية استدعائه للمنتخب.

ورد قائد شتوتغارت على سؤال بشأن مدى تفاؤله بالانضمام إلى القائمة قائلاً: «على الإطلاق. ماذا يمكنني أن أقول؟ من الصعب الانضمام إلى المنتخب دون تسجيل أهداف، أليس كذلك؟».

ولم يسجل أونداف أي هدف في الدوري الألماني هذا الموسم، بينما اكتفى بتسجيل هدف واحد في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وكان المهاجم خارج قائمة كلوب المكونة من 44 لاعباً للمباراتين الدوليتين في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهي أول قائمة يعلنها المدرب للمنتخب الألماني منذ توليه المسؤولية خلفا ليوليان ناغلسمان.

وشهدت تلك الفترة نقاشاً حول مستوى أونداف ولياقته البدنية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني تركيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

وست هام يعيّن باركر بدلاً من نونو سانتو

رياضة عالمية سكوت باركر (د.ب.أ)

وست هام يعيّن باركر بدلاً من نونو سانتو

أكد وست هام، المشاركُ في «دوري المستوى الثاني الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)»، تعيينَ سكوت باركر مدرباً، غداة إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو...

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية سكوت باركر (رويترز)
رياضة عالمية

وست هام يُعيد باركر أملاً في استعادة مكانه بين الكبار

عاد قائد وست هام يونايتد السابق سكوت باركر إلى ناديه مدرباً للفريق الأول، الأربعاء، بعد توقيعه عقداً يمتد لعامين ونصف العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية أوناي إيمري (د.ب.أ)
رياضة عالمية

إيمري: أستون فيلا لم يصل بعد لمستوى منافسة أندية النخبة

اعترف أوناي إيمري، بأن الخسارة الثقيلة أمام برشلونة أظهرت أن فريقه لم يصل بعد إلى مستوى منافسة نخبة الأندية الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (برشلونة (إسبانيا))
رياضة سعودية تراجعت النسبة في الدوري السعودي بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بمتوسط المواسم الخمسة السابقة (سي آي إي إس)
رياضة سعودية

مرصد «سي آي إي إس»: خريجو الأندية يدفعون ثمن التهميش... الدوري السعودي الـ46 عالمياً

كشف مرصد «سي آي إي إس» لكرة القدم أن الدوري السعودي للمحترفين يحتل المركز الـ46 بين 50 دورياً حول العالم، من حيث نسبة دقائق اللعب التي يحصل عليها اللاعبون.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية حظر المراهنات أضر بأندية البرازيل (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

حظر المراهنات عبر الإنترنت في البرازيل يهوي بإيرادات الأندية

أفاد ممثلون عن قطاعَي السوبر ماركت وكرة القدم خلال جلسة استماع أمام المحكمة العليا، بأن مبيعات المتاجر الكبرى في البرازيل شهدت ارتفاعاً عقب حظر المراهنات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الرياضة رياضة عالمية

وست هام يعيّن باركر بدلاً من نونو سانتو

سكوت باركر (د.ب.أ)
سكوت باركر (د.ب.أ)
TT
TT

وست هام يعيّن باركر بدلاً من نونو سانتو

سكوت باركر (د.ب.أ)
سكوت باركر (د.ب.أ)

أكد وست هام، المشاركُ في «دوري المستوى الثاني الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيونشيب)» تعيينَ سكوت باركر مدرباً، غداة إقالة البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وفق ما أفاد به، الأربعاء، نادي شرق لندن الساعي للعودة إلى الدوري الممتاز.

وأمضى باركر، لاعبُ خط وسط المنتخب الإنجليزي السابق، 4 مواسم لاعباً في صفوف وست هام، كما نجح مدرباً في قيادة فولهام وبورنموث وبيرنلي للصعود من «تشامبيونشيب» إلى مصاف أندية النخبة.

وسبق للمدرب، البالغ 46 عاماً، أن تولى أيضاً تدريب كلوب بروغ البلجيكي.

وقال باركر عقب توقيعه عقداً لمدة عامين ونصف: «إنها لحظة فخر كبيرة بالنسبة إليّ أن أتولى هذا المنصب، وأن أعود إلى نادٍ يعني الكثير لي ولعائلتي».

وأضاف: «لديّ ذكريات جميلة للغاية عن فترتي هنا، فقد كانت 4 سنوات شهدت ربما أفضل كرة قدم لعبتها في مسيرتي. كان هناك دفء ومحبة وشعور لم أجده على الأرجح في أي مكان آخر».

وتابع باركر، الذي سيتولى قيادة الفريق في رحلته إلى كارديف الأربعاء: «قبل كل شيء؛ هذه فرصة تثير حماسي بشكل كبير».

وكان وست هام قد أقال إسبيريتو سانتو (52 عاماً) من منصبه الثلاثاء، علماً بأنه كان يشرف على الفريق في الموسم الماضي عندما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعُدَّ وست هام، في نظر كثيرين، المرشح الأبرز للصعود المباشر إلى «دوري المستوى الأول (بريميرليغ)»، لكنه يحتل المركز الـ8، متأخراً بفارق 6 نقاط عن المتصدر ميدلسبره.

ويؤمن باركر بقدرته على إحياء مساعي وست هام للصعود: «أشعر بالفخر والاعتزاز أنني الشخص الذي سيتولى القيادة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأردف: «لقد خضت منافسات هذا الدوري 3 مرات، ونجحت في الصعود منه في المرات الـ3. إنه دوريٌّ صعب، ولا يمكن إنكار ذلك على الإطلاق. وسأوظف كل ذرة من خبرتي ومعرفتي لتحقيق هذا الهدف».

وبات باركر رابع مدرب دائم يتولى الإشراف على وست هام منذ رحيل الأسكوتلندي ديفيد مويس في مايو (أيار) 2024. وكان النادي قد أقال الإسباني خولن لوبيتيغي بعد 6 أشهر فقط من توليه المسؤولية، كما أنهى تعاقده مع غراهام بوتر بعد 8 أشهر فقط من تعيينه.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كارل يرد على منتقديه بهدف في شباك أتلتيكو

لينارت كارل (أ.ب)
لينارت كارل (أ.ب)
TT
TT

كارل يرد على منتقديه بهدف في شباك أتلتيكو

لينارت كارل (أ.ب)
لينارت كارل (أ.ب)

رد المهاجم الشاب لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، على الانتقادات التي تعرض لها مؤخراً بأفضل طريقة ممكنة، بعدما سجل هدفاً أسهم به في فوز فريقه بايرن ميونيخ على أتلتيكو مدريد 2 - صفر مساء أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وأشاد آرون دانكس، المدرب المساعد الذي يتولى المسؤولية مؤقتاً في ظل تعافي المدرب فينسنت كومباني من المرض، بأداء اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً، قائلاً: «كان أداء كارل جيداً للغاية، وتوج ذلك بتسجيل هدف. نحن سعداء جداً به».

وكان أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ، قال مؤخراً إن اللاعب الشاب بحاجة إلى إظهار مزيد من «التواضع»، بعدما واجه صعوبات في بداية الموسم الحالي، عقب تألقه وصعوده إلى الفريق الأول لبايرن والمنتخب الألماني في الموسم الماضي.

كما أثارت علاقة كارل بإحدى عارضات الأزياء والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض علامات الاستفهام داخل النادي البافاري، حامل ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

من جانبه، قال لوثر ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، إن على كارل التركيز بصورة أكبر على كرة القدم، بدلاً من الاهتمام بالظهور في عالم المشاهير.

وقال دانكس: «كان هناك كثير من الضجيج حول لينارت كارل في الآونة الأخيرة. أعتقد أنه أظهر شخصية قوية وقدراً كبيراً من الصلابة الذهنية رغم صغر سنه. كما أنه يتمتع بثقة كبيرة في نفسه».

وأضاف مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ: «كارل عنصر مهم للغاية في المجموعة، وقد أثبت ذلك مجدداً اليوم».

وسجل كارل هدف التقدم لبايرن في الدقيقة 54 أمام أتلتيكو مدريد، واحتفل بالهدف واضعاً يديه على أذنيه، قبل أن يؤدي إشارة توحي بأن منتقديه لا يصدر عنهم سوى الثرثرة.

لكن طريقة احتفال اللاعب الشاب لم تحظ بإعجاب ماتس هوملز، مدافع ألمانيا السابق والمحلل التلفزيوني الحالي.

وقال هوملز، المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 :«نرى هذا الاحتفال كثيراً للغاية في الوقت الحالي. ابني يبلغ من العمر ثماني سنوات، وأشاهد بالفعل أطفالاً يؤدون هذه الحركة خلال مباريات فريقه، لأنها أصبحت شائعة جداً»، مضيفاً أنه منع ابنه من تقليد هذا الاحتفال.

مواضيع
رياضة كرة القدم بايرن ميونخ الدوري الألماني دوري أبطال أوروبا ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

تينيريفي ينظم السبت مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل

أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل (د.ب.أ)
أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل (د.ب.أ)
TT
TT

تينيريفي ينظم السبت مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل

أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل (د.ب.أ)
أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل (د.ب.أ)

أعلن نادي تينيريفي الإسباني لكرة القدم إقامة مراسم تأبين لمهاجمه الراحل خيسوس دي ميغيل، يوم السبت المقبل، لتوديعه، وذلك في بيان رسمي أصدره النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية.

ووجه النادي الدعوة إلى جميع جماهيره لحضور قداس سيقام في ·ملعب هيليودورو رودريغيز لوبيز».

وسيشارك اللاعبون والجهاز الفني وإدارة النادي أيضاً في جنازة دي ميغيل بمدينة نافاهيرموسا، بمجرد أن يحدَّد موعد إقامتها.

وقال رايكو غارسيا، المساهم الأكبر في النادي، إن جثمان اللاعب سينقل إلى نافاهيرموسا؛ مسقط رأس عائلته، إما في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وإما غداً الخميس على أقصى تقدير؛ بناء على طلب أسرته.

وأعلنت البلدة الصغيرة الواقعة وسط إسبانيا، على بعد نحو 130 كيلومتراً من مدريد، الحداد 3 أيام.

ورحل دي ميغيل عن 30 عاماً، تاركا وراءه شريكته ماريا وابنتهما كارلا، التي وُلدت في يونيو (حزيران) 2025.

وتوفي اللاعب في المستشفى الثلاثاء، بعدما تعرض لتوقف القلب، إثر اصطدام عنيف بحارس مرمى الفريق المنافس الذي كان يندفع نحوه خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأثارت الواقعة صدمة واسعة في إسبانيا؛ بسبب عنف التدخل الذي نفذه خيسوس أوونو، حارس مرمى آندورا، الذي تعرض للطرد إثر المخالفة التي وقعت بالقرب من خط منتصف الملعب، فضلاً عن أن دي ميغيل كان يتنفس بصورة طبيعية خلال نقله إلى المستشفى، بعدما نجحت محاولات إنعاشه.

مواضيع
رياضة كرة القدم رياضة إسبانية الدوري الإسباني ألمانيا