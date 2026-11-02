هاميلتون يأسف لضياع فرصة فيراري في تحقيق أول مركزين بالمكسيك

انتقد لويس هاميلتون زميله شارل لوكلير أمس الأحد بعد أن أدى احتكاكهما في اللفة الأولى إلى تبديد ​آمال فيراري في تحقيق المركزين الأول والثاني في سباق جائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وقال إن الأمر يكون صعباً عندما «يعمل زميلك في الفريق ضدك». وانطلق هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من المركز الأول، لكنه تعرض لضغط من لوكلير في المنعطفات الأولى، لينحرف الثنائي خارج المسار عند المنعطف الرابع.

وعاد لوكلير إلى المقدمة، وحافظ على ‌مركزه، بينما ‌استغل ماكس فرستابن سائق فريق رد بول ​الفرصة ‌ليصبح ⁠بين ​سيارتي فيراري. وأنهى ⁠هاميلتون السباق في المركز الثاني خلف الفائز فرستابن، بينما احتل لوكلير المركز الرابع بعد أن فرضت عليه عقوبة بإضافة خمس ثوانٍ على زمنه بسبب الاستفادة من الخروج عن المسار. واحتل كيمي أنتونيلي المركز الثالث ليحسم لقب السائقين.

وقال البريطاني للصحافيين: «كانت لدينا السيارة التي تمكننا من احتلال المركزين الأول والثاني بسهولة، لكن ⁠بسبب المنعطفات الأولى، تبددت هذه الفرصة. وبعد ذلك، ‌سلمنا الفوز إلى ماكس بشكل ‌أساسي».

وأضاف: «ليست لدينا قواعد اشتباك، ولا أعرف ​ما إذا كان ذلك ‌سيغير أي شيء من جانب شارل أم لا. علينا فقط ‌أن نجد حلاً، لكن من المؤكد أن شيئاً ما يجب أن يتغير». وأشار هاميلتون إلى أن المسؤولية لا تقتصر على السائقين فحسب، بل تمتد لتشمل الفريق بأكمله. وقال: «العمل كفريق هو جزء من مهمتنا، وجزء ‌من عقدنا. علينا العمل كفريق، وهو ما كان بإمكاننا فعله بسهولة اليوم. عندما يعمل زميلك ضدك، ⁠ثم تفقد ⁠مراكزك بهذه الطريقة، فإن الأمر يصبح صعباً بالتأكيد». وشارك فريد فاسور، رئيس فريق فيراري، هاميلتون إحباطه.

وقال فاسور: «عندما تكون في المركزين الأول والثاني عند المنعطف الرابع، لا تتخيل أنك لن تفوز بالسباق. إنهما لا يتسابقان من أجل نفسيهما، بل من أجل الفريق». ورفض التعليق أكثر على الحادثة، قائلاً إنه يريد التحدث إلى السائقين أولاً و«سيحل الأمر غداً». واعترف لوكلير بأنه قطع المسار، وكان يتوقع عقوبة، لكنه قال إن الموقف أصبح معقداً بعد أن تسلل فرستابن بين سيارتي فيراري. وقال السائق القادم من ​موناكو: «عند الحديث مع الفريق، ​لم أحصل على ردود فعل واضحة حقاً. أعتقد أن الموقف كان معقداً بما يكفي لتبرير احتفاظي بالمركز».