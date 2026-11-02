«تصفيات أمم أفريقيا 2027»: إصابة بلغالي تُقلق مدرب الجزائر حمداني

أقلقت إصابة الظهير الأيمن الدولي رفيق بلغالي مع فريقه تورينو الإيطالي، مدرب الجزائر إبراهيم حمداني، قبل انطلاق معسكر «الخضر» لمواجهتيْ توغو، ضِمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2027.

وخرج بلغالي (24 عاماً) في الدقيقة 71 من المواجهة التي خسرها تورينو أمام مُضيفه فروزينوني 0-2، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ولم يُعلن النادي حجم الإصابة أو مدة غياب اللاعب، الذي سبق أن غاب عن مباراة واحدة لفريقه الجديد، ضِمن مسابقة الكأس في أغسطس (آب) الماضي، بسبب الإصابة التي غيّبته لفترتين قصيرتين عن ناديه السابق فيرونا في الموسم الماضي.

كما غاب بلغالي مع مواجهتيْ زامبيا وبوروندي في التصفيات الأفريقية، كما عن ودية النيجر بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرّض لها خلال مشاركته في كأس أفريقيا 2025.

ويستعدّ المنتخب الجزائري لمواجهتين مع توغو في 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضِمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

ويتصدر منتخب «محاربي الصحراء» المجموعة التاسعة بـ4 نقاط بعد الفوز على زامبيا 3-1 والتعادل مع بوروندي 2-2.