«جائزة المكسيك»: هاميلتون يتذكر شوماخر... ويشيد بأنتونيلي

استعاد لويس هاميلتون سنوات مجد فريق فيراري مع السائق الألماني مايكل شوماخر، إذ استحضر أحد أبطال العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات، الفائز باللقب سبع مرات، ذكرى بطل آخر فاز أيضاً سبع مرات باللقب السبت، بانتزاعه مركز أول المنطلقين لأول مرة مع الفريق الإيطالي.

وهذا الإنجاز الذي تحقق على حلبة أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز في مكسيكو سيتي أول انطلاقة لهاميلتون من المركز الأول منذ يوليو (تموز) 2023، والأول له، باستثناء سباقين للسرعة، منذ انتقاله من مرسيدس إلى مارانيلو.

كما أنه يحمل رقم 105 في الانطلاق من المركز الأول في مسيرة السائق البريطاني، ما جعله (41 عاماً) أكبر سائق ينطلق في سباق من هذا المركز منذ ماريو أندريتي، الذي كان يبلغ عمره حينها 42 عاماً في مونزا عام 1982.

أما الألماني شوماخر، الذي اعتزل مع مرسيدس عام 2012 وفاز بخمسة ألقاب مع فيراري بين عامي 2000 و2004، فقد حقق أول مركز انطلاق له مع فيراري في سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1996.

وقال هاميلتون: «إنه شعور رائع أن أتمكن من مكافأتهم بالحصول على مركز أول المنطلقين في السباق. بالنسبة لي، فإن الحصول على أول مركز انطلاق لي مع فيراري، أعني، إنه يعيدني بالذاكرة إلى مشاهدة مايكل وهو يحصل على كل تلك المراكز الأولى عند الانطلاق عندما كان مع فيراري وكل تلك الانتصارات. لذلك، فهذا أمر مميز جداً جداً».

وأشار السائق البريطاني، الذي فاز في إسبانيا هذا العام ليصبح أكبر فائز في فورمولا 1 سناً منذ الأسترالي جاك برابام عام 1970، إلى أن مسألة العمر مجرد فكرة في الذهن.

وقال: «أستخدم حمامات الثلج كثيراً. أفعل كل تلك الأشياء المختلفة التي يمكنك القيام بها لمحاولة الحفاظ على شبابك ولياقتك البدنية. أجل لكنني أحب ما أقوم به، وهذا الحب لم يختفِ. أستيقظ كل يوم وأنا أفكر في ذلك. أحلم به. وأحظى بهذا الدعم المذهل من جميع أنحاء العالم. هؤلاء الأشخاص هم من يدفعونني للمضي قدماً، لذلك أتمنى أن يكونوا سعداء بذلك وأتمنى أن أتمكن من تحقيق ما يرضيهم اليوم في السباق».

ويبدو أن الأحد سيشهد تتويج كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بوصفه أصغر بطل على الإطلاق، وهو في العشرين من عمره.

وسينطلق أنتونيلي من المركز الرابع ولا يحتاج سوى إلى إنهاء السباق ضمن المراكز التسعة الأولى ليفوز باللقب، بل ولا يحتاج حتى إلى ذلك إذا فشل هاميلتون أو زميله جورج راسل سائق مرسيدس في الفوز. ويتأخر هاميلتون بفارق 124 نقطة مع إمكانية حصد 100 نقطة كحد أقصى بعد سباق المكسيك، بينما يتأخر راسل بفارق 123 نقطة عن الصدارة.

وحل السائق الإيطالي محل هاميلتون في مرسيدس، وتحدث السائق البريطاني بحرارة عن إعجابه بما حققه «الفتى الإيطالي الصغير».

وقال هاميلتون: «أعتقد أن رؤية ذلك أمر رائع للغاية. ثم أن الأرقام القياسية موجودة لكي يتم تحطيمها كما تعلمون. ينتظره مستقبل مشرق للغاية. لذلك أنا ممتن لأنني ما زلت أشارك في السباقات في وقت يتيح لي رؤية ومتابعة ذلك. أتمنى حقاً أن نشهد منافسات حقيقية في المستقبل، لأنه لم تسنح لنا فرصة خوض أي مواجهات من هذا النوع هذا العام».