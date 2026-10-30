راسل: موسم واحد ضعيف لن يحدد مسيرتي في «فورمولا 1»

قال جورج راسل سائق «مرسيدس» إن موسماً واحداً صعباً في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات لن يحدد مسيرته، مؤكداً أن عامل الوقت ما زال في صالحه.

وبدأ البريطاني الموسم الحالي باعتباره المرشح الأوفر حظاً للتتويج، لكنه تراجع أمام زميله في الفريق كيمي أنتونيلي الذي يستعد لحسم اللقب في مكسيكو سيتي الأحد.

وقال راسل الخميس: «بكل صراحة، ربما تعلمت عن نفسي هذا العام أكثر مما كنت أرغب»، معترفاً بأن أنتونيلي، الذي سيصبح أول بطل إيطالي منذ 73 عاماً، كان يقدم أداء أفضل.

وأضاف: «لكنني أذكّر نفسي بأنني أبلغ من العمر 28 عاماً. أرى لويس (هاميلتون) لا يزال يقدم أداء ممتازاً في سن 41 من عمره، وفرناندو (ألونسو) في سن 44 عاماً. فاز لويس بمعظم ألقابه وهو في الثلاثينيات من عمره. وهذا العام لن يحدد مسيرتي ككل بأي حال من الأحوال». ويحتل هاميلتون سائق فريق «فيراري» المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، متأخراً بنقطة واحدة عن راسل.

وفي حين فاز أنتونيلي (20 عاماً) في تسعة سباقات من أصل 18 سباقاً هذا الموسم، فإن راسل حقق ثلاثة انتصارات، واتسم موسمه بسوء الحظ، بعدما كان يمر بأوقات رائعة في سباقات معينة، ثم يتراجع أداؤه في السباق التالي.

وأكد أيضاً أن أسلوبه الطبيعي في القيادة قد تأثر «ببعض العوامل» المتعلقة بالعصر الجديد لوحدات الطاقة وارتفاع ضغط الإطارات، خاصة في الجزء الخلفي من السيارة. وقال: «هذا لن يكسر عزيمتي، بل على العكس سيجعلني أقوى. أنا فخور جداً بصلابتي وبالطريقة التي تعافيت بها من اللحظات الصعبة التي مررت بها».

وأضاف: «خلال أسوأ لحظاتي في هذا الموسم، كنت أعود بقوة كبيرة جداً، ثم أقدم أداء سيئاً بعد خوض سباق جيد».

وتابع: «لكنني أمضيت سنوات من حياتي في السباقات أكثر مما أمضيتها بعيداً عنها، وحققت أعواماً من النجاح أكثر بكثير من الأعوام التي يمكن اعتبارها إخفاقاً نسبياً».

وأكمل: «وللأسف جاء هذا الموسم بالنسبة لي في وقت كنت فيه بأمسّ الحاجة لأن أكون في أفضل مستوياتي، لكن ذلك لا يعني بأي حال نهاية مشواري؛ فما زالت أمامي ما بين 12 و15 عاماً جيدة أخرى».

وعبّر توتو فولف رئيس «مرسيدس» عن ثقته في عودة راسل إلى مستواه المعهود، قائلاً إن السيارة الحالية لم تكن مناسبة للسائق، لكن العام المقبل سيكون بداية جديدة.