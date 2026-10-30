عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:55 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

راسل: موسم واحد ضعيف لن يحدد مسيرتي في «فورمولا 1»

جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
TT
TT

راسل: موسم واحد ضعيف لن يحدد مسيرتي في «فورمولا 1»

جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

قال جورج راسل سائق «مرسيدس» إن موسماً واحداً صعباً في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات لن يحدد مسيرته، مؤكداً أن عامل الوقت ما زال في صالحه.

وبدأ البريطاني الموسم الحالي باعتباره المرشح الأوفر حظاً للتتويج، لكنه تراجع أمام زميله في الفريق كيمي أنتونيلي الذي يستعد لحسم اللقب في مكسيكو سيتي الأحد.

وقال راسل الخميس: «بكل صراحة، ربما تعلمت عن نفسي هذا العام أكثر مما كنت أرغب»، معترفاً بأن أنتونيلي، الذي سيصبح أول بطل إيطالي منذ 73 عاماً، كان يقدم أداء أفضل.

وأضاف: «لكنني أذكّر نفسي بأنني أبلغ من العمر 28 عاماً. أرى لويس (هاميلتون) لا يزال يقدم أداء ممتازاً في سن 41 من عمره، وفرناندو (ألونسو) في سن 44 عاماً. فاز لويس بمعظم ألقابه وهو في الثلاثينيات من عمره. وهذا العام لن يحدد مسيرتي ككل بأي حال من الأحوال». ويحتل هاميلتون سائق فريق «فيراري» المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، متأخراً بنقطة واحدة عن راسل.

وفي حين فاز أنتونيلي (20 عاماً) في تسعة سباقات من أصل 18 سباقاً هذا الموسم، فإن راسل حقق ثلاثة انتصارات، واتسم موسمه بسوء الحظ، بعدما كان يمر بأوقات رائعة في سباقات معينة، ثم يتراجع أداؤه في السباق التالي.

وأكد أيضاً أن أسلوبه الطبيعي في القيادة قد تأثر «ببعض العوامل» المتعلقة بالعصر الجديد لوحدات الطاقة وارتفاع ضغط الإطارات، خاصة في الجزء الخلفي من السيارة. وقال: «هذا لن يكسر عزيمتي، بل على العكس سيجعلني أقوى. أنا فخور جداً بصلابتي وبالطريقة التي تعافيت بها من اللحظات الصعبة التي مررت بها».

وأضاف: «خلال أسوأ لحظاتي في هذا الموسم، كنت أعود بقوة كبيرة جداً، ثم أقدم أداء سيئاً بعد خوض سباق جيد».

وتابع: «لكنني أمضيت سنوات من حياتي في السباقات أكثر مما أمضيتها بعيداً عنها، وحققت أعواماً من النجاح أكثر بكثير من الأعوام التي يمكن اعتبارها إخفاقاً نسبياً».

وأكمل: «وللأسف جاء هذا الموسم بالنسبة لي في وقت كنت فيه بأمسّ الحاجة لأن أكون في أفضل مستوياتي، لكن ذلك لا يعني بأي حال نهاية مشواري؛ فما زالت أمامي ما بين 12 و15 عاماً جيدة أخرى».

وعبّر توتو فولف رئيس «مرسيدس» عن ثقته في عودة راسل إلى مستواه المعهود، قائلاً إن السيارة الحالية لم تكن مناسبة للسائق، لكن العام المقبل سيكون بداية جديدة.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

رياضة عالمية لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لا يستبعد لويس هاميلتون سائق فيراري أن يظل ضمن سائقي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عند عودتها إلى أفريقيا في ثلاثينيات القرن الحالي.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي)
رياضة عالمية الهندي نيراج تشوبرا الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح (رويترز)
رياضة عالمية

تشوبرا بطل العالم في رمي الرمح يستهدف العودة إلى التدريبات

قال الهندي نيراج تشوبرا، الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح، إن تعافيه من تمزق في الأربطة يسير على نحو جيد.

«الشرق الأوسط» (مومباي (الهند))
رياضة سعودية الإنجليزي الدولي إيفان توني لاعب النادي الأهلي (الدوري السعودي)
رياضة سعودية

تأكُّد غياب إيفان توني عن مواجهة الشباب

تأكد غياب المهاجم الإنجليزي إيفان توني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة الشباب المقررة مساء الجمعة.

عبد الله الزهراني (جدة)
رياضة عالمية متسابق دوكاتي مارك ماركيز الأسرع في التجارب الحرة بحلبة سيبانغ (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«جائزة ماليزيا للموتو جي بي»: مارك ماركيز يتصدر التجارب الحرة... ومارتين ينسحب للإصابة

حقّق متسابق «دوكاتي» مارك ماركيز، متصدر بطولة العالم للدراجات النارية الفئة الأولى، أسرع زمن للفة في التجارب الحرة لسباق جائزة ماليزيا الكبرى.

«الشرق الأوسط» (سيبانغ (ماليزيا))
رياضة عالمية مساعد مدرب بايرن ميونيخ آرون دانكس (رويترز)
رياضة عالمية

دانكس: لا تغييرات في صفوف بايرن قبل «الكلاسيكر»

قال مساعد المدرب آرون دانكس الجمعة إن بايرن ميونيخ لن يجري أي تغييرات أو يستعد بطريقة مختلفة للقاء الكلاسيكر ضد بروسيا دورتموند السبت.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الرياضة رياضة عالمية

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
TT
TT

هاميلتون لا يزال عازماً على مواصلة مشواره في فورمولا 1

لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)
لويس هاميلتون سائق فيراري (د.ب.أ)

لا يستبعد لويس هاميلتون سائق فيراري أن يظل ضمن سائقي بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عند عودتها إلى أفريقيا في ثلاثينيات القرن الحالي، مؤكداً الخميس أن سرعة استجابته لا تزال تضاهي سرعة استجابة سائق أصغر منه بعشرين عاماً.

وأعلنت فورمولا 1 هذا الشهر توقيع اتفاقية مدتها 10 سنوات لاستضافة رواندا لسباق جائزة أفريقيا الكبرى، وهو السباق الأول الذي تشهده القارة منذ عام 1993، وهو أمر دافع عنه هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بقوة.

وأكد سائق فيراري رداً على سؤال حول ما إذا كان سيظل على شبكة الانطلاق بحلول ذلك الوقت أنه لا يزال ملتزماً تماماً بمواصلة مسيرته في فورمولا 1.

وقال هاميلتون للصحافيين قبل انطلاق سباق جائزة المكسيك الكبرى: «أولاً، لم يسبق أن كان هناك شخص مثلي هنا طوال 70 عاماً. أشعر بأنني مختلف عن الآخرين».

وأضاف: «هل رأيتم ردة فعلي في السباق الأخير؟ كانت أسرع من بعض أصغر السائقين هنا. هناك الكثير من الأدوات التي يمكنكم الاستفادة منها للحفاظ على لياقتكم الذهنية والبدنية».

وتابع: «ما زلت أحب ما أفعله حتى الآن. ما زلت ملتزماً تماماً، وسأظل كذلك في المستقبل المنظور. يمكنني منافسة شاب في العشرين من عمره وأنا في سن 41 عاماً. وسيحدد الوقت ما إذا كنت سأظل هنا في العقد المقبل، لكننا سنرى».

كما أوضح البريطاني أنه لن يستمر إذا تراجع أداؤه.

وقال: «لا أريد أبداً أن أطيل البقاء دون تقديم أداء جيد. لا أريد الاستمرار في القيادة عندما تتراجع سرعة استجابتي، ويتدهور مستوى قيادتي، وتقل سرعتي».

لكن هاميلتون قال إن أولويته الفورية هي استخدام السباقات الخمسة الأخيرة من الموسم «كمنصة اختبار» لسيارة فيراري العام المقبل، مع مساعدة الفريق في حسم المركز الثاني في بطولة الصانعين.

وقال: «أعتقد أن الفوز بالبطولة هو الشيء الوحيد الذي يهمنا جميعاً حقاً. ربما يهتم بعض الناس بالمراكز الأخرى».

ويحتل هاميلتون المركز الثالث في الترتيب العام للسائقين برصيد 241 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف جورج راسل سائق مرسيدس.

وقال: «تركيزي الوحيد هو التأكد من نَيل المركز الثاني في بطولة الصانعين؛ لأنني أعتقد أن الفريق يستحق ذلك».

وأكد هاميلتون أنه يعمل مع أقسام الديناميكية الهوائية وديناميكية المركبات في فيراري للحفاظ على نقاط القوة في الهيكل الحالي للسيارة مع معالجة نقاط الضعف، لا سيما في الأداء على المسارات المستقيمة.

وقال: «لو استطعنا مجاراة هؤلاء السائقين على المسارات المستقيمة، لكنا ننافس على مركز متقدم أكثر. لكن هذا قد يحدث العام المقبل. وهذا ما نسعى إليه».

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

تشوبرا بطل العالم في رمي الرمح يستهدف العودة إلى التدريبات

الهندي نيراج تشوبرا الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح (رويترز)
الهندي نيراج تشوبرا الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح (رويترز)
TT
TT

تشوبرا بطل العالم في رمي الرمح يستهدف العودة إلى التدريبات

الهندي نيراج تشوبرا الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح (رويترز)
الهندي نيراج تشوبرا الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح (رويترز)

قال الهندي نيراج تشوبرا، الفائز بميداليتين أولمبيتين في رمي الرمح، إن تعافيه من تمزق في الأربطة يسير على نحو جيد، وإنه يتوقع استئناف التدريبات وبرنامجه التأهيلي في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأنهى تشوبرا (28 عاماً) موسمه لعام 2026 مبكراً بعد إصابته أثناء التدريب في أغسطس (آب) الماضي.

وقال تشوبرا في تعليقات نشرتها هيئة الرياضة الهندية على «إنستغرام»، الجمعة: «نصحني أطبائي بالحصول على بعض الراحة بسبب الإصابة، وهذا بالضبط ما فعلته».

وأنهى بطل العالم الحالي موسمه مبكراً بعد فترة وجيزة من حصوله على المركز الثاني في ملتقى لوزان بالدوري الماس لألعاب القوى في أغسطس الماضي، عندما سجل رمية بلغت 88.05 متر.

يذكر أن تشوبرا سبق له الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في طوكيو والميدالية الفضية في باريس.

مواضيع
الرياضة أولمبياد العاب القوى الهند
الرياضة رياضة عالمية

راسل: موسم واحد ضعيف لن يحدد مسيرتي في «فورمولا 1»

جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
TT
TT

راسل: موسم واحد ضعيف لن يحدد مسيرتي في «فورمولا 1»

جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)
جورج راسل سائق «مرسيدس» متحدثاً في مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

قال جورج راسل سائق «مرسيدس» إن موسماً واحداً صعباً في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات لن يحدد مسيرته، مؤكداً أن عامل الوقت ما زال في صالحه.

وبدأ البريطاني الموسم الحالي باعتباره المرشح الأوفر حظاً للتتويج، لكنه تراجع أمام زميله في الفريق كيمي أنتونيلي الذي يستعد لحسم اللقب في مكسيكو سيتي الأحد.

وقال راسل الخميس: «بكل صراحة، ربما تعلمت عن نفسي هذا العام أكثر مما كنت أرغب»، معترفاً بأن أنتونيلي، الذي سيصبح أول بطل إيطالي منذ 73 عاماً، كان يقدم أداء أفضل.

وأضاف: «لكنني أذكّر نفسي بأنني أبلغ من العمر 28 عاماً. أرى لويس (هاميلتون) لا يزال يقدم أداء ممتازاً في سن 41 من عمره، وفرناندو (ألونسو) في سن 44 عاماً. فاز لويس بمعظم ألقابه وهو في الثلاثينيات من عمره. وهذا العام لن يحدد مسيرتي ككل بأي حال من الأحوال». ويحتل هاميلتون سائق فريق «فيراري» المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، متأخراً بنقطة واحدة عن راسل.

وفي حين فاز أنتونيلي (20 عاماً) في تسعة سباقات من أصل 18 سباقاً هذا الموسم، فإن راسل حقق ثلاثة انتصارات، واتسم موسمه بسوء الحظ، بعدما كان يمر بأوقات رائعة في سباقات معينة، ثم يتراجع أداؤه في السباق التالي.

وأكد أيضاً أن أسلوبه الطبيعي في القيادة قد تأثر «ببعض العوامل» المتعلقة بالعصر الجديد لوحدات الطاقة وارتفاع ضغط الإطارات، خاصة في الجزء الخلفي من السيارة. وقال: «هذا لن يكسر عزيمتي، بل على العكس سيجعلني أقوى. أنا فخور جداً بصلابتي وبالطريقة التي تعافيت بها من اللحظات الصعبة التي مررت بها».

وأضاف: «خلال أسوأ لحظاتي في هذا الموسم، كنت أعود بقوة كبيرة جداً، ثم أقدم أداء سيئاً بعد خوض سباق جيد».

وتابع: «لكنني أمضيت سنوات من حياتي في السباقات أكثر مما أمضيتها بعيداً عنها، وحققت أعواماً من النجاح أكثر بكثير من الأعوام التي يمكن اعتبارها إخفاقاً نسبياً».

وأكمل: «وللأسف جاء هذا الموسم بالنسبة لي في وقت كنت فيه بأمسّ الحاجة لأن أكون في أفضل مستوياتي، لكن ذلك لا يعني بأي حال نهاية مشواري؛ فما زالت أمامي ما بين 12 و15 عاماً جيدة أخرى».

وعبّر توتو فولف رئيس «مرسيدس» عن ثقته في عودة راسل إلى مستواه المعهود، قائلاً إن السيارة الحالية لم تكن مناسبة للسائق، لكن العام المقبل سيكون بداية جديدة.

مواضيع
الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك