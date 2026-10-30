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فرستابن لا يستبعد المشاركة في سباق «لومان»

ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)
ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)
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فرستابن لا يستبعد المشاركة في سباق «لومان»

ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)
ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)

قال ماكس فرستابن، سائق ريد بول، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، إن المشاركة مستقبلاً في سباق «لومان 24» للتحمل إلى جانب زميله السابق في الفريق دانييل ريكاردو قد تكون فكرة جذابة، ولكن فقط إذا كانت مصحوبة بالاستعدادات اللازمة للمنافسة بقوة لتحقيق الفوز.

وطرح ريكاردو هذا الاحتمال، الأربعاء، في بودكاست «بيوند ذا غريد» الخاص بـ«فورمولا 1»، قائلاً إنه قد يفكر في العودة لمرة واحدة للمشاركة في سباق «لومان 24 ساعة» بدلاً من العودة لخوض موسم كامل.

وعند سؤاله عن زميله المفضل، أشار الأسترالي إلى فرستابن، الذي شارك معه في السباقات مع «ريد بول» بين عامي 2016 و2018، باعتباره المرشح الأبرز.

وقال فرستابن للصحافيين، الخميس، خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى: «إنه رجل ذكي لاختياره لي في السيارة».

لكن الهولندي أضاف أن التزاماته في «فورمولا 1» ومشاريعه خارج البطولة لم تترك له سوى مساحة ضئيلة في جدوله الزمني لسباقات التحمل.

وقال فرستابن: «إذا أردت القيام بذلك، فأريد أن أفعله بشكل صحيح، مع تحضير جيد حقاً. لا يمكنني القيام بذلك في الوقت الحالي. ليس لدي الوقت، ولا وقت الفراغ لأكرسه لـ(مشروع لومان)».

وأضاف: «إذا فعلنا شيئاً كهذا، فيجب أن يكون على النحو الصحيح. يجب أن تكون فرصة حقيقية للمنافسة على الفوز. وللحصول على فرصة للفوز ضد أشخاص يمارسون ذلك طوال الموسم، عليك أن تكون مستعداً جيداً حقاً».

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز فرستابن على السباق الصعب المقرر الأحد على حلبة «أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز»، المرتفعة عن سطح البحر، في مكسيكو سيتي.

وقال: «بسبب الارتفاع، عادة ما نستخدم الأجنحة لتعويض ذلك قليلاً، لكن الآن نستخدم جناحاً واحداً فقط بشكل أساسي. لذلك ستكون هناك قوة سحب أقل بكثير على السيارة، وهو ما أعتقد أنه سيشكل تحدياً كبيراً بالفعل».

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فرستابن لا يستبعد المشاركة في سباق «لومان»

ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)
ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)
TT
TT

فرستابن لا يستبعد المشاركة في سباق «لومان»

ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)
ماكس فرستابن سائق ريد بول (رويترز)

قال ماكس فرستابن، سائق ريد بول، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، إن المشاركة مستقبلاً في سباق «لومان 24» للتحمل إلى جانب زميله السابق في الفريق دانييل ريكاردو قد تكون فكرة جذابة، ولكن فقط إذا كانت مصحوبة بالاستعدادات اللازمة للمنافسة بقوة لتحقيق الفوز.

وطرح ريكاردو هذا الاحتمال، الأربعاء، في بودكاست «بيوند ذا غريد» الخاص بـ«فورمولا 1»، قائلاً إنه قد يفكر في العودة لمرة واحدة للمشاركة في سباق «لومان 24 ساعة» بدلاً من العودة لخوض موسم كامل.

وعند سؤاله عن زميله المفضل، أشار الأسترالي إلى فرستابن، الذي شارك معه في السباقات مع «ريد بول» بين عامي 2016 و2018، باعتباره المرشح الأبرز.

وقال فرستابن للصحافيين، الخميس، خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى: «إنه رجل ذكي لاختياره لي في السيارة».

لكن الهولندي أضاف أن التزاماته في «فورمولا 1» ومشاريعه خارج البطولة لم تترك له سوى مساحة ضئيلة في جدوله الزمني لسباقات التحمل.

وقال فرستابن: «إذا أردت القيام بذلك، فأريد أن أفعله بشكل صحيح، مع تحضير جيد حقاً. لا يمكنني القيام بذلك في الوقت الحالي. ليس لدي الوقت، ولا وقت الفراغ لأكرسه لـ(مشروع لومان)».

وأضاف: «إذا فعلنا شيئاً كهذا، فيجب أن يكون على النحو الصحيح. يجب أن تكون فرصة حقيقية للمنافسة على الفوز. وللحصول على فرصة للفوز ضد أشخاص يمارسون ذلك طوال الموسم، عليك أن تكون مستعداً جيداً حقاً».

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز فرستابن على السباق الصعب المقرر الأحد على حلبة «أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز»، المرتفعة عن سطح البحر، في مكسيكو سيتي.

وقال: «بسبب الارتفاع، عادة ما نستخدم الأجنحة لتعويض ذلك قليلاً، لكن الآن نستخدم جناحاً واحداً فقط بشكل أساسي. لذلك ستكون هناك قوة سحب أقل بكثير على السيارة، وهو ما أعتقد أنه سيشكل تحدياً كبيراً بالفعل».

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

الحكم بعودة الفرق الروسية لمنافسات هوكي الجليد

هوكي الجليد الروسي يعود رسمياً للمنافسات العالمية (الاتحاد الروسي لهوكي الجليد)
هوكي الجليد الروسي يعود رسمياً للمنافسات العالمية (الاتحاد الروسي لهوكي الجليد)
TT
TT

الحكم بعودة الفرق الروسية لمنافسات هوكي الجليد

هوكي الجليد الروسي يعود رسمياً للمنافسات العالمية (الاتحاد الروسي لهوكي الجليد)
هوكي الجليد الروسي يعود رسمياً للمنافسات العالمية (الاتحاد الروسي لهوكي الجليد)

صرح وزير الرياضة الروسي، ميخائيل ديجتياريف، بأن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أصدرت حكماً يقضي بضرورة السماح للمنتخبات الروسية بالمشاركة في الفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وذكر ديجتياريف عبر تطبيق «تلغرام»، الجمعة، أن محكمة التحكيم الرياضي ألغت سلسلة من قرارات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، التي كانت قد استبعدت روسيا من المشاركة في منافسات موسم 2026 - 2027، بما في ذلك بطولتا العالم للرجال والسيدات.

يذكر أن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد كان منع المنتخبات الروسية من المشاركة في بطولات العالم منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، كما غابت روسيا أيضاً عن منافسات الهوكي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية هذا العام في ميلان/كورتينا الإيطالية.

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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: غريزليز يُلحق الهزيمة الأولى ببليزرز ويحافظ على سجله المثالي

بوزر حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (أ.ب)
بوزر حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (أ.ب)
TT
TT

«إن بي إيه»: غريزليز يُلحق الهزيمة الأولى ببليزرز ويحافظ على سجله المثالي

بوزر حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (أ.ب)
بوزر حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (أ.ب)

نجح ممفيس غريزليز في حسم مواجهته التي جمعت فريقين لم يتذوّقا طعم الخسارة منذ انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه)، بتخطيه مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز 124-103 الخميس.

وقاد الوافد الجديد إلى صفوف غريزليز، كاميرون بوزر، فريقه إلى فوز عريض بعدما قدّم أداءً استثنائياً سجّل خلاله 18 نقطة مع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، محققاً بذلك ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل).

وبهذا الإنجاز الشخصي، بات بوزر، الاختيار الثالث في درافت هذا العام، ثاني أصغر لاعب في تاريخ الدوري يحقق «تريبل دابل» بعمر 19 عاماً و103 أيام، خلف جوش غيدي الذي سبقه إلى ذلك عام 2022 عندما كان يبلغ 19 عاماً و84 يوماً.

وعلّق بوزر على إنجازه قائلاً: «إنه أمر رائع. سأواصل العمل على المنوال نفسه. لا يزال الموسم في بدايته، وما زال أمامنا 77 مباراة».

وبهذا الانتصار، رفع غريزليز رصيده إلى خمسة انتصارات من دون أي خسارة، وموجّها الأنظار بعيداً عن عودة جا مورانت لمواجهة فريقه السابق الذي شهد انطلاق مسيرته في الدوري.

وعاش مورانت، صانع ألعاب ترايل بليزرز، أمسية صعبة أمام فريق اختاره في درافت عام 2019 ودافع عن ألوانه طوال سبعة مواسم، قبل أن يغادره بعد سنوات شهدت معاناته من إصابات متكررة.

واكتفى مورانت بتسجيل 14 نقطة، قبل أن يضطر إلى مغادرة أرض الملعب خلال الربع الأخير إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ليتابع من مقاعد البدلاء الخسارة الأولى لفريقه هذا الموسم.

وباستثناء ممفيس، لا يزال هيوستن روكتس الفريق الوحيد الذي يحافظ على سجله خالياً من الهزائم، بعدما حقق بدوره خمسة انتصارات متتالية.

واحتاج نيو أورليانز بيليكانز إلى خمس مباريات حتى يحقق فوزه الأول هذا الموسم، بعدما قاده جيرمايا فيرز إلى انتصار على ساكرامنتو كينغز 132-120 بتسجيله 22 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و8 متابعات.

وقال صانع الألعاب البالغ 20 عاماً عقب المباراة: «لم تكن بدايتنا جيدة على الإطلاق، لكن المؤكد أننا بدأنا نسير في الاتجاه الصحيح ونعمل على تغيير مسارنا».

وكان بيليكانز قد استهل الموسم بأربع هزائم متتالية، قبل أن ينجح أخيراً في فك عقدة الانتصارات.

في المقابل، تلقى ساكرامنتو هزيمته الخامسة، رغم الأداء اللافت للاعبه الصاعد داريوس أكوف جونيور الذي سجّل 34 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، مواصلاً تألقه بعدما أحرز 33 نقطة الأسبوع الماضي أمام بورتلاند.

وفي مباراة أخرى، حقق أتلانتا هوكس فوزاً صعباً على كليفلاند كافالييرز 114-111، مستفيداً من انتفاضة هجومية خلال الربع الثالث سجّل خلالها 43 نقطة.

وتألق أونييكا أوكونغوو بتسجيله 29 نقطة مع 12 متابعة، فيما أضاف الكندي نيكيل ألكسندر-ووكر 25 نقطة، وأسهم آرون ويغينز بـ20 نقطة من مقاعد البدلاء، ليمنحوا أتلانتا أول انتصار له على أرضه في موسم 2026-2027.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة بعدما أهدر دونوفان ميتشل، صاحب الـ22 نقطة، محاولتين من خارج القوس، كان من شأن نجاح إحداهما أن يمنح كليفلاند فرصة فرض التمديد وانتزاع وقت إضافي.

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