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ماريسكا يشيد بدور رولي في تأهل السيتي لدور الـ8 بكأس الرابطة

إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
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ماريسكا يشيد بدور رولي في تأهل السيتي لدور الـ8 بكأس الرابطة

إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)

أشاد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأداء حارس مرمى الفريق، الأرجنتيني جيرونيمو رولي، بعد مستواه الرائع في ركلات الترجيح التي قادت الفريق السماوي لفوز دراماتيكي على برايتون بالدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وعوض مانشستر سيتي تأخره مرتين في مواجهة حماسية على ملعب «الاتحاد» انتهت بالتعادل 2 - 2 بعد 90 دقيقة، لتبدأ دراما ركلات الترجيح، وعندما تصدَّى حارس مرمى برايتون لركلة ماتيو كوفاسيتش الثالثة لسيتي، انتقلت الأفضلية فجأة إلى الفريق الملقب بـ«طيور النورس».

لكن رولي، الذي خاض مشاركته الثانية فقط مع مانشستر سيتي، قدَّم تصديين مذهلين متتاليين أمام ياسين العياري ثم لويس دانك ليحسم الفوز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح لمصلحة فريق ماريسكا.

وكانت مكافأة مانشستر سيتي هي التأهل لمواجهة برادفورد على أرضه في دور الـ8، حيث يرى المدرب أن هذا الأداء هو أقل ما يستحقه رولي، رغم تأكيده على أن حارس المرمى الأساسي الإيطالي جيانلويغي دوناروما سيتولى حراسة المرمى في مواجهة برايتون أيضاً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غدٍ (السبت).

وقال ماريسكا: «بعيداً عن ركلات الترجيح، كان أداء رولي بشكل عام جيداً جداً. لم تكن المباراة سهلةً لأنهم يتبعون أسلوب رجل لرجل وبشراسة عالية».

أضاف المدرب الإيطالي: «في الشوط الأول اعتمدنا على الكرات الطويلة نحو فلويد، وفي الشوط الثاني لعبنا على الأرض، كما قدَّم تصدياً رائعا خلال اللقاء. لقد كان ممتازاً بحق».

أوضح ماريسكا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «إنه يعمل بجد، لكنه يعرف دوره تماماً دون أي شك، يوم السبت سيلعب دوناروما بالإضافة إلى 10 لاعبين آخرين».

كما كشف ماريسكا عن أن الفريق لم يتدرَّب خصيصاً على ركلات الترجيح منذ توليه المسؤولية قبل تحقيق هذه النتيجة، حيث قال: «منذ أن جئت إلى هنا، لم نتدرب عليها مطلقاً».

واختتم ماريسكا حديثه قائلاً: «جميعهم يسدِّدون بشكل جيد، لكن الغريب أن اللاعب الذي سجَّل خلال المباراة (كوفاسيتش) هو مَن أهدر ركلة الترجيح. أنا سعيد بالطريقة التي خطَّطنا بها للمباراة، وبالتدوير، وسعيد جداً بأداء اللاعبين داخل الملعب».

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ماريسكا يشيد بدور رولي في تأهل السيتي لدور الـ8 بكأس الرابطة

إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
TT
TT

ماريسكا يشيد بدور رولي في تأهل السيتي لدور الـ8 بكأس الرابطة

إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)
إنزو ماريسكا يشيد بتألق جيرونيمو رولي أمام برايتون (أ.ف.ب)

أشاد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بأداء حارس مرمى الفريق، الأرجنتيني جيرونيمو رولي، بعد مستواه الرائع في ركلات الترجيح التي قادت الفريق السماوي لفوز دراماتيكي على برايتون بالدور الرابع لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وعوض مانشستر سيتي تأخره مرتين في مواجهة حماسية على ملعب «الاتحاد» انتهت بالتعادل 2 - 2 بعد 90 دقيقة، لتبدأ دراما ركلات الترجيح، وعندما تصدَّى حارس مرمى برايتون لركلة ماتيو كوفاسيتش الثالثة لسيتي، انتقلت الأفضلية فجأة إلى الفريق الملقب بـ«طيور النورس».

لكن رولي، الذي خاض مشاركته الثانية فقط مع مانشستر سيتي، قدَّم تصديين مذهلين متتاليين أمام ياسين العياري ثم لويس دانك ليحسم الفوز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح لمصلحة فريق ماريسكا.

وكانت مكافأة مانشستر سيتي هي التأهل لمواجهة برادفورد على أرضه في دور الـ8، حيث يرى المدرب أن هذا الأداء هو أقل ما يستحقه رولي، رغم تأكيده على أن حارس المرمى الأساسي الإيطالي جيانلويغي دوناروما سيتولى حراسة المرمى في مواجهة برايتون أيضاً ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غدٍ (السبت).

وقال ماريسكا: «بعيداً عن ركلات الترجيح، كان أداء رولي بشكل عام جيداً جداً. لم تكن المباراة سهلةً لأنهم يتبعون أسلوب رجل لرجل وبشراسة عالية».

أضاف المدرب الإيطالي: «في الشوط الأول اعتمدنا على الكرات الطويلة نحو فلويد، وفي الشوط الثاني لعبنا على الأرض، كما قدَّم تصدياً رائعا خلال اللقاء. لقد كان ممتازاً بحق».

أوضح ماريسكا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «إنه يعمل بجد، لكنه يعرف دوره تماماً دون أي شك، يوم السبت سيلعب دوناروما بالإضافة إلى 10 لاعبين آخرين».

كما كشف ماريسكا عن أن الفريق لم يتدرَّب خصيصاً على ركلات الترجيح منذ توليه المسؤولية قبل تحقيق هذه النتيجة، حيث قال: «منذ أن جئت إلى هنا، لم نتدرب عليها مطلقاً».

واختتم ماريسكا حديثه قائلاً: «جميعهم يسدِّدون بشكل جيد، لكن الغريب أن اللاعب الذي سجَّل خلال المباراة (كوفاسيتش) هو مَن أهدر ركلة الترجيح. أنا سعيد بالطريقة التي خطَّطنا بها للمباراة، وبالتدوير، وسعيد جداً بأداء اللاعبين داخل الملعب».

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دورة طوكيو: أوساكا تودع من ثمن النهائي وتتعهد بالعودة أقوى

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
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دورة طوكيو: أوساكا تودع من ثمن النهائي وتتعهد بالعودة أقوى

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

ودّعت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة 18 عالمياً، دورة طوكيو لكرة المضرب من الدور ثمن النهائي بخسارتها أمام الشابة السلوفاكية ميا بوهانكوفا (144) بنتيجة 3 - 6 و5 - 7 الخميس.

ولم تحرز أوساكا، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أي لقب هذا العام، ولم تبلغ نهائي بطولة كبرى منذ عودتها إلى ملاعب كرة المضرب بعد غياب 15 شهراً إثر ولادة ابنتها شاي عام 2023.

وقالت المصنفة الأولى عالمياً سابقاً إنها ستواصل «المحاولة» للعودة إلى مستواها الأفضل الذي أحرزت به البطولات الكبرى، بعد انتهاء موسمها بخروج من الدور الثاني في اليابان، الخميس.

وأضافت اللاعبة البالغة 29 عاماً أنها «في سلام» مع نفسها وتشعر بالرضا عن لعبها.

وتابعت: «لكن إن كنتم تسألونني كيف أرى مستواي في كرة المضرب، فأعتقد أنه جيد جداً».

وشاركت أوساكا في دورة بان باسيفيك أوبن للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

ونزلت إلى الملعب مرتدية ثوباً أحمر على طراز الكيمونو مع ذيل طويل مكشكش.

وتشتهر أوساكا بخطف العناوين بأزيائها الجريئة المصنوعة حسب الطلب.

وبدأت أوساكا المباراة بإرسال ساحق، لكن بوهانكوفا، بطلة ويمبلدون للناشئات سابقاً، سرعان ما قلبت الطاولة عليها.

كسرت السلوفاكية، التي تقول إنها نشأت وهي تشاهد أوساكا، إرسال منافستها ثلاث مرات لتحسم المجموعة الأولى وواصلت الزخم لتفوز بالمباراة.

وضربت بوهانكوفا 7 إرسالات ساحقة، وقالت أوساكا إنه «من الصعب اللعب أمام لاعبة لا أعرف عنها شيئاً».

وقالت: «الأمر صعب قليلاً، لكنني أتذكر أيضاً حين كنت في موقعها وكنت ألعب ضد لاعبات كنت أشاهدهن على التلفزيون».

وفي لقاء آخر، بلغت الكندية ليلى فرنانديز الدور ربع النهائي بعد فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز، المصنفة خامسة، 6 - 2 و7 - 6 (10 - 8).

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الرياضة رياضة عالمية

قرعة دور الـ8 لـ«كأس الرابطة الإنجليزية» لا تأتي على هوى إيراولا

أندوني إيراولا (د.ب.أ)
أندوني إيراولا (د.ب.أ)
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قرعة دور الـ8 لـ«كأس الرابطة الإنجليزية» لا تأتي على هوى إيراولا

أندوني إيراولا (د.ب.أ)
أندوني إيراولا (د.ب.أ)

جاءت مكافأة إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح، متمثلة في مواجهة فريقه السابق بورنموث في دور الـ8 لبطولة «كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو)»، وهو الفريق الذي كان يأمل تجنب مواجهته.

وبعد أن تبادل مورغان روجرز وكودي خاكبو التسجيل من ركلتي جزاء للفريقين في وقت متأخر من الشوط الأول، اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، حيث نجح جو غوميز، الذي لم يسجل أي هدف خلال 280 مباراة خاضها مع ليفربول، في تسجيل الركلة الحاسمة، ليحسم ناديه اللقاء بنتيجة 6 - 5.

وشهد هذا الموسم بالفعل سلسلة من اللقاءات العاطفية لإيراولا؛ إذ واجه صديقه وزميله السابق إينيجو بيريز في «دوري أبطال أوروبا»، ثم التقى مواطنه الباسكي تشابي ألونسو، الذي تربطه به علاقة وثيقة منذ الصغر، كما حقق الفوز في أول عودة له إلى ملعب «فيتاليتي»؛ معقل فريق بورنموث، بالدوري الإنجليزي الممتاز، حينما فاز الفريق الأحمر 1 - 0 على الفريق الملقب «حبات الكرز» في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ورغم رغبته في عدم تكرار مثل هذه المواجهات في وقت قريب، فإن القرعة أوقعت ليفربول في مواجهة جديدة مع ضيفه بورنموث، مع ميزة وحيدة؛ هي إقامة المباراة على ملعب «آنفيلد».

وقال إيراولا في تصريحات أوردتها «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)»: «قبل إجراء القرعة قلت إن الفريق الوحيد الذي لا أرغب في مواجهته هو بورنموث».

وأضاف مدرب ليفربول: «بالنسبة إليّ؛ الأمر يحمل طابعاً خاصاً، فهم يعرفونني جيداً، ويقدمون أداء رائعاً في الآونة الأخيرة، ويمرون بمرحلة مميزة. لكن هذا هو الواقع».

وتابع: «لم نكن محظوظين في القرعة، فقد واجهنا توتنهام هوتسبير وتشيلسي، والآن بورنموث، وهي مواجهة سوف تكون دون شك خاصة بالنسبة إليّ».

وأردف: «يتعين علينا أن نستحق التأهل إلى الدور ما قبل النهائي، وآمل أن ننجح في تحقيق ذلك هنا على أرضنا مرة أخرى».

وشدد: «في بطولات الكؤوس، الأهم هو التأهل إلى الدور التالي والبقاء في المنافسة، ولحسن حظنا، فقد كانت الغلبة لنا في ركلات الترجيح».

وأكد إيراولا في ختام حديثه: «نحن سعداء لأن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً اليوم. وقد نلنا مكافأتنا بالصعود إلى دور الـ8».

أما بالنسبة إلى تشابي ألونسو، لاعب وسط ليفربول السابق، فقد كانت هذه هي الهزيمة الثالثة له على التوالي في «آنفيلد» منذ بدء مسيرته التدريبية، حيث خسر سابقاً مع باير ليفركوزن الألماني وريال مدريد الإسباني دون أن يتمكن فريقه من تسجيل أي هدف.

وصرح اللاعب الدولي الإسباني السابق، الذي دفع فعلياً بأقوى تشكيلة ممكنة لديه: «بالتأكيد؛ النتيجة ليست ما أردناه، وليست ما توقعناه قبل المباراة».

وتابع: «بمجرد وصولنا إلى ركلات الترجيح، كان من المحتم أن نرى مشهداً حزيناً. لقد قدمنا أداءً تنافسياً جيداً للغاية، وأظهرنا تحسناً، ولعبنا بشجاعة».

وختم ألونسو: «إنها كبوة بسيطة، وربما هي البطولة الأقل أهمية بالنسبة إلينا. لذا؛ فإنه يتعين علينا المضي قدماً. بمجرد مغادرتنا ملعب (آنفيلد)، tسينصب تركيزنا على الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت، في المباراة التي سنخوضها على أرضنا أمام مانشستر يونايتد».

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