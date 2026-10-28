كأس ألمانيا: فوز فرايبورغ على فولفسبورغ وكايزرسلاوترن يتجاوز هانوفر

حجز فرايبورغ وكايزرسلاوترن مقعديهما في الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تغلب الأول على فولفسبورغ بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة، فيما أطاح الثاني بمضيفه هانوفر بفوزه عليه بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وفي المباراة الأولى، انتزع فرايبورغ بطاقة التأهل بعدما قلب تأخره بهدفين مقابل هدف إلى انتصار قاتل في الوقت بدل الضائع.

وافتتح الكرواتي إيغور ماتانوفيتش التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك الياباني كينتو شيوغاي التعادل لفولفسبورغ بعد دقيقتين فقط، ثم يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 43، مانحاً فريقه الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، كثّف فرايبورغ محاولاته الهجومية بحثاً عن العودة، ونجح الياباني كيسوكي غوتو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، قبل أن يتحول إلى بطل المواجهة بإحرازه هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه إلى ثمن النهائي.

وفي مواجهة أخرى، حقق كايزرسلاوترن فوزاً مستحقاً خارج أرضه على هانوفر بهدفين نظيفين، إذ افتتح الصربي ميلوش لوكوفيتش التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يحسم الكرواتي إيفان برتايين النتيجة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وبهذه النتائج، واصل فرايبورغ وكايزرسلاوترن مشوارهما في كأس ألمانيا، فيما انتهت رحلة فولفسبورغ وهانوفر عند الدور الثاني من المسابقة.