بايرن ميونيخ يكتسح ماغديبورغ بسداسية ويتأهل في كأس ألمانيا

واصل بايرن ميونيخ مشواره في الدفاع عن لقب كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه ماغديبورغ بنتيجة 6-1، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وافتتح الفرنسي مايكل أوليسيه التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك البولندي ماتيوس جوكوفسكي التعادل لماغديبورغ بعد خمس دقائق.

ولم يتأخر رد بايرن ميونيخ، إذ أعاد المغربي إسماعيل الصيباري التقدم لأصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 21، لينهي الفريق البافاري الشوط الأول متقدماً بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، فرض بايرن سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاف أوليسيه هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 50، قبل أن يعزز الكندي ألفونسو ديفيز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 70.

ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ يسجل الهدف الرابع لفريقه أمام ماغديبورغ (د.ب.أ)

وبعد ثلاث دقائق فقط، سجل المدافع ناثانيال براون الهدف الخامس، فيما اختتم البديل البرتغالي الشاب ديفيد دايبر مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس.

وبهذا الانتصار، حجز بايرن ميونيخ مقعده في دور الـ16، مواصلاً حملة الدفاع عن لقبه الذي توّج به الموسم الماضي ضمن الثلاثية المحلية، بعدما تغلب على شتوتغارت بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.