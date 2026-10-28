نابولي يستعيد انتصاراته برباعية أمام مونزا

اكتسح أولمبيك ليون الفرنسي ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بسداسية نظيفة، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.

وفرض ليون، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، سيطرته على المواجهة منذ البداية، إذ افتتحت ماري أنطوانيت كاتوتو التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي الفريق الفرنسي الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، عززت ليلي يوهانس تقدم ليون بالهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن تتألق فيكي بيتشو بتسجيل ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 69 و76 والرابعة من الوقت بدل الضائع، لتكمل السداسية الفرنسية.

ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن تشيلسي وأرسنال، فيما تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى في مرحلة الدوري، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع.

إيما كولبرغ لاعبة إنتر ميلان وزميلاتها تبدو عليهن علامات الحسرة بعد تسجيل فيكي بيتشو الهدف السادس لأولمبيك ليون (رويترز)

وفي مباراة أخرى، حقق أرسنال فوزاً كبيراً على بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة، حملت جميعها توقيع المهاجمة الإنجليزية أليسيا روسو، التي سجلت في الدقائق 39 و66 و79، لتقود فريقها إلى انتصار مهم في سباق التأهل.

في المقابل، تلقى بنفيكا خسارته الثانية توالياً، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعبه، اكتفى بايرن ميونيخ الألماني بالتعادل 2-2 مع ريال مدريد الإسباني، في مواجهة شهدت تقدم الفريق الملكي بهدفين مبكرين عبر أثينا ديل كاستيو ولينيث بيرينستين في الدقيقتين السابعة و22.

ونجح الفريق البافاري في العودة إلى المباراة، بعدما قلصت إدنا عميد الفارق في الدقيقة 31، قبل أن تدرك موموكو تانيكاوا التعادل في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى خمس نقاط، محافظاً على سجله خالياً من الهزائم، فيما وصل ريال مدريد إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات، ليواصل بحثه عن انتصاره الأول في مرحلة الدوري.

من جهته، تغلب تشيلسي الإنجليزي على ضيفه روما الإيطالي بهدفين دون رد، سجلتهما إيلي كاربنتر وكاديشا بوكانان في الدقيقتين 51 و89، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى سبع نقاط، بينما بقي روما عند نقطة واحدة.

وفي مواجهة أخرى، حقق سيرفيت السويسري انتصاره الأول في مرحلة الدوري، بعدما اكتسح ضيفه لوفين البلجيكي بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، مقابل نقطة واحدة للفريق البلجيكي.