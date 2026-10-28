هيرتا برلين يتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا… وشالكه يودّع مبكراً

ليون لاوبرباخ مهاجم فينيتسيا الألماني يحتفل بتسجيل هدف فريقه الأول أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي (أ.ف.ب)

استعاد إنتر صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على مضيفه فينيتسيا 2-0، الأربعاء، في المرحلة التاسعة، مستفيداً من هدفين عكسيين في الدقائق الأخيرة، فيما تلقى جاره ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام بولونيا 2-4، قبل ثلاثة أيام من المواجهة المرتقبة بين قطبي مدينة ميلانو.

وانتظر إنتر، حامل اللقب، حتى الدقيقة 80 لافتتاح التسجيل على ملعب «بيير لويجي بينسو»، عندما أودع الأرجنتيني ماتياس مورينو الكرة بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتكرر المشهد بعد دقيقتين، إثر هدف عكسي آخر سجله المدافع المغربي رضوان حلحال.

وواصل فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو نتائجه الإيجابية في الدوري، محققاً انتصاره الرابع توالياً بعد فوزه على بارما 3-0، وبولونيا 3-1، وفيورنتينا 2-1، ليؤكد تجاوزه آثار الخسارة المفاجئة أمام كلوب بروج البلجيكي 3-4 في دوري أبطال أوروبا.

ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان يتنافس على الكرة مع رضوان حلحال لاعب فينيتسيا (أ.ف.ب)

ورفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة، مستعيداً المركز الأول بفارق الأهداف عن لاتسيو، الذي تغلب على ساسوولو 6-2 الثلاثاء، فيما حافظ على تقدمه بأربع نقاط على روما، الفائز على كالياري 4-2، وخمس نقاط على كومو، الذي تجاوز تورينو 3-1.

وخاض إنتر المباراة في غياب قائده الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بسبب الإصابة، فيما لم يتمكن فينيتسيا، الصاعد حديثاً، من استغلال فرصه، بعدما اصطدمت محاولتان له بالعارضة، وأُلغي هدفان بداعي التسلل، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

جماهير فينيتسيا تشجع فريقها خلال مباراته أمام إنتر ميلان (أ.ف.ب)

وفي ملعب «سان سيرو»، تلقى ميلان ضربة قوية قبل ديربي المدينة، بعدما سقط أمام بولونيا 2-4، في مباراة تألق خلالها المهاجم البلجيكي صامويل مبانغولا، الذي سجل ثلاثية (هاتريك) وقاد فريقه إلى انتصار ثمين.

وافتتح مبانغولا التسجيل للضيوف في الدقيقة الثامنة، قبل أن ينجح ألفادجو سيسيه في قلب النتيجة لمصلحة ميلان بتسجيله هدفين في الدقيقتين 14 و27، مستفيداً من أخطاء دفاعية ارتكبها لاعبو بولونيا.

لكن الفريق الزائر عاد بقوة في الشوط الثاني، وأدرك التعادل بعدما سجل دافيدي بارتيساغي هدفاً بالخطأ في مرمى ميلان في الدقيقة 60، قبل أن يعيد مبانغولا التقدم لبولونيا بعد دقيقتين، ثم يحسم المواجهة بهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 86.

وتجمد رصيد ميلان عند 18 نقطة في المركز الخامس، بعدما مُني بخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، عقب خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات، لتتضاعف الضغوط عليه قبل مواجهة إنتر المرتقبة السبت.

وفي مباراة أخرى، تعادل بارما مع ضيفه أودينيزي من دون أهداف.

وتُختتم منافسات المرحلة التاسعة، الخميس، بمواجهتي فروزينوني وليتشي، وفيورنتينا وأتالانتا.