كومباني يغادر المستشفى بعد خمسة أيام إثر وعكة صحية

غادر البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، المستشفى الأربعاء، بعد خمسة أيام من تعرضه لوعكة صحية تسببت في سقوطه خلال إحدى الحصص التدريبية، فيما لا يزال موعد عودته إلى قيادة الفريق غير محدد.

وكشف ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في تصريحات لقناة «إيه آر دي» الألمانية، أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة كومباني بتهيج في الأغشية السحائية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، وهي حالة تستدعي المتابعة الطبية والراحة.

وأوضح إيبرل أن الحالة شُخّصت بعد الحادثة التي تعرض لها المدرب البلجيكي الجمعة الماضي، مؤكداً أن وضعه الصحي يتحسن وأن مغادرته المستشفى تمثل تطوراً إيجابياً.

وقال: «حالته جيدة بقدر ما يمكن توقعه في مثل هذه الظروف. لقد غادر المستشفى اليوم، وهذا أفضل خبر بالنسبة إلينا جميعاً».

وأشار المدير الرياضي إلى أن كومباني سيواصل فترة التعافي في منزله، حيث يحتاج إلى الراحة قبل استئناف مهامه التدريبية، من دون تحديد موعد لعودته.

وفي ظل استمرار غيابه، يتولى مساعده آرون دانكس قيادة الفريق مؤقتاً، بعدما أشرف عليه خلال الفوز على فرايبورغ 3-1، الأحد الماضي.

ويغيب كومباني عن مواجهة بايرن ميونخ أمام ماغديبورغ، أحد أندية الدرجة الثانية، الأربعاء، ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا، في ثاني مباراة متتالية لا يقود فيها الفريق.

ومن المنتظَر أن يستمر دانكس في مهامه حتى إشعار آخر، مع احتمال توليه قيادة بايرن أيضاً في المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الألماني.