شتوتغارت يتأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بفوز قاتل على بادربورن

حجز شتوتغارت مقعده في دور الـ16 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تغلّب على بادربورن بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة.

وانتظر شتوتغارت حتى الدقيقة 90 لحسم المواجهة، عندما نجح مهاجمه الدولي الألماني دينيس أونداف في تسجيل هدف الفوز، ليقود فريقه إلى الدور المقبل.

وشهد اللقاء طرد لاعب بادربورن لوريدن كوردا في الدقيقة 37، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يستغل شتوتغارت تفوّقه العددي ويحسم التأهل في اللحظات الأخيرة.

ويطمح شتوتغارت إلى بلوغ النهائي للموسم الثاني توالياً، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

وفي مباراة أخرى، انتزع فرايبورغ بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، عقب فوزه المثير على فولفسبورغ بنتيجة 3 - 2.

وافتتح إيجور ماتانوفيتش التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك كينتو شيوغاي التعادل لفولفسبورغ بعد دقيقتين، ثم يعود اللاعب نفسه ليمنح فريقه التقدّم في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، أعاد كيسوكي غوتو فرايبورغ إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75، قبل أن يخطف هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه إلى دور الـ16 بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلّبات في النتيجة.