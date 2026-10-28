ترقب لتشكيلة ألمانيا قبل مواجهتي صربيا وهولندا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، أن يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عن قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي صربيا وهولندا في دوري أمم أوروبا.

وكان كلوب، الذي تولى تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناغلسمان بعد بطولة كأس العالم الأخيرة، أعلن عن قائمتين من 44 لاعباً لأول مباريات دوري أمم أوروبا في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

ولكن لا يتوقع أن يقوم كلوب بالأمر نفسه استعداداً لمباريات الشهر المقبل.

ويحل المنتخب الألماني ضيفاً على نظيره الصربي يوم 13 نوفمبر ثم يستضيف المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في برلين.

ويعد أحد أكبر الأسئلة المطروحة حالياً قبل إعلان القائمة، هو ما إذا كان مهاجم فيردر بريمن، نيكلاس فولكروغ، سيعود إلى صفوف المنتخب الوطني أم لا.

وكان فولكروغ جزءاً من الفريق الذي شارك في يورو 2024، ولكنه استبعد من الفريق بعد سلسلة من الإصابات، حيث كانت آخر مشاركة دولية له في يونيو (حزيران) 2025.

ولكن المهاجم عاد إلى بريمن هذا الموسم وهو في أفضل مستوياته، حيث سجل 11 هدفاً في تسع مباريات.

ولمّح كلوب إلى أنه يفضل الاعتماد على لاعبين صغار في السن، وقال مؤخراً: «نيكلاس فولكروغ يسجل هدفاً تلو الآخر ولكنه يبلغ 33 عاماً».

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الثانية بالمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا، بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الهولندي المتصدر.