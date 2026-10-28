صناعة أحذية كرة القدم النسائية تأخرت 40 عاماً

كشف تقرير فرنسي عن أن صناعة أحذية كرة القدم المخصصة للسيدات تواجه فجوة تاريخية تمتد نحو 40 عاماً، بعدما اعتادت اللاعبات طيلة عقود استخدام أحذية مصممة للرجال، رغم الاختلافات التشريحية والميكانيكية التي قد تزيد مخاطر الإصابات.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في تقرير أعدته جولييت لولييفر، أن التحول نحو تطوير أحذية تراعي الخصائص الجسدية للاعبات بدأ يكتسب زخماً عقب «كأس العالم للسيدات 2019» في فرنسا، بعدما كانت المنتجات النسائية تقتصر في السابق على نسخ أصغر حجماً من الأحذية الرجالية، وغالباً بألوان مختلفة.

أقدام النساء تكون عموماً أنحف مع اختلافات في عرض القدم وارتفاع مشطها وحجم منطقة الكعب (إ.ب.أ)

ونقلت عن اختصاصي «طب القدم الرياضية»، كريستوف بلان، الذي عمل مع فريق باريس سان جيرمان للسيدات 5 سنوات، أن «أقدام النساء تكون عموماً أنحف، مع اختلافات في عرض القدم، وارتفاع مشطها، وحجم منطقة الكعب؛ مما يستدعي تصاميم أفضل ملاءمة».

وحذر بلان بأن «ارتداء أحذية غير مناسبة قد يؤدي إلى تحرك الكعب داخل الحذاء وانزلاق مقدمة القدم؛ الأمر الذي يدفع باللاعبات إلى شد عضلاتهن بصورة إضافية للحفاظ على التوازن، ويزيد استهلاك الطاقة واحتمالات الإصابة».

وأشار التقرير إلى دراسة دولية نُشرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، تفيد بأن مخاطر الإصابة قد تكون أعلى بمرتين عند استخدام الأحذية الرجالية مقارنة بالأحذية المصممة للسيدات، وفقاً لما أوردته الصحيفة.

ورغم دخول شركات كبرى هذا المجال، فإن الخيارات لا تزال محدودة نسبياً، إذ تُقدم «أديداس» حذاء «إف 50 سباركفيوجن»، و«نايكي» طراز «فانتوم لونا»، فيما تطرح «بوما» أحذية من سلسلة «فيوتشر».

مخاطر الإصابة قد تكون أعلى مرتين عند استخدام الأحذية الرجالية مقارنة بالأحذية المصممة للسيدات (رويترز)

وتستعد العلامة السويسرية «أون» لدخول السوق أيضاً؛ إذ أكد فيليب هاغل، مدير منتجات كرة القدم بالشركة، أن تطوير الأحذية النسائية «ليس مشروعاً ثانوياً؛ بل أحد الأسس» التي تقوم عليها استراتيجية دخولها عالم كرة القدم.

وتعمل الشركة حالياً مع لاعبة وسط برشلونة؛ السويسرية سيدني شيرتنلايب، على اختبارات مكثفة لتطوير الأحذية، تمهيداً لطرحها في الأسواق عام 2027 بالتزامن مع منتجات الرجال.

وعلى مستوى اللاعبات، تحدثت إينيس بن يحيى؛ لاعبة وسط أولمبيك ليون للسيدات، عن تجربتها بعد اعتماد الأحذية النسائية حصراً منذ عام، مؤكدة أنها أصبحت أوفر راحة، وأن مشكلات البثور الجلدية تراجعت لديها، فضلاً عن شعورها بثبات أكبر عند تغيير الاتجاه.

وقالت إن الأحذية الرجالية التي استخدمَتها سابقاً كانت واسعة أكبر من اللازم، بينما تساعدها الأحذية الجديدة على تثبيت القدم بصورة أفضل، وتقليل احتمالات التواء الكاحل.

لكن انتشار هذه المنتجات لا يزال محدوداً؛ إذ أشارت «ليكيب» إلى أن غالبية اللاعبات يواصلن استخدام الأحذية المشتركة بين الجنسين، رغم ظهور نماذج مخصصة للسيدات لدى نجمات مثل الأميركية ترينيتي رودمان والفرنسية غريس غيورو.

ونقلت الصحيفة عن المدافعة الفرنسية لو بوغارت، المنتقلة إلى فولفسبورغ الألماني، أنها لم تجرب أحذية مخصصة للسيدات من قبل، ولم تفكر في ذلك؛ لأنها اعتادت الطراز الذي تستخدمه وتشعر بالراحة معه.

وتسعى لورا يونغسون، المؤسسة المشاركة لشركة «آيدا سبورتس»، المختصة حصراً في أحذية كرة القدم النسائية، إلى تغيير معايير الصناعة عبر توفير خيارات أوسع للاعبات، خصوصاً في المراحل العمرية المبكرة.

وأوضحت أن المشروع، الذي بدأ عام 2017، يواجه تحدياً بشأن العادات الراسخة؛ إذ نشأت أجيال من اللاعبات على استخدام أحذية معينة، وأصبح الانتقال إلى تصاميم مختلفة أمراً غير سهل.

اللاعبات اضطررن طويلاً إلى التكيف مع أحذية لم تُصمم أصلاً لاحتياجاتهن (إ.ب.أ)

وعدّ بلان أن المشكلة تتجاوز التسويق، قائلاً: «نحن متأخرون 40 عاماً»، مشيراً إلى أن اللاعبات اضطررن طويلاً إلى التكيف مع أدوات لم تُصمم أصلاً لاحتياجاتهن.

وكشف عن أنه شاهد خلال عمله مع باريس سان جيرمان لاعبات يرتدين زوجين من الجوارب أو يستخدمن أحذية أصغر من مقاساتهن المعتادة، في محاولة لتعويض عدم ملاءمة الأحذية.

ويرى التقرير أن التحدي لم يعد مقتصراً على ابتكار منتجات جديدة، بل يمتد إلى تغيير ثقافة استمرت عقوداً، كانت فيها اللاعبات يكيفن أقدامهن مع الأحذية المتاحة، بدلاً من تصميم الأحذية بما يناسب أقدامهن.