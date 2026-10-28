ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

قال لوثار ماتيوس، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية وكأس العالم، اليوم الأربعاء، إن تتويج مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين بالكرة الذهبية قد يعزز فرص بقائه مع النادي البافاري، ويدفعه إلى تمديد عقده مع بطل ألمانيا.

وأصبح كين، يوم الاثنين، أول لاعب إنجليزي يحرز الجائزة المرموقة، التي تعد أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم، منذ تتويج مايكل أوين بها عام 2001.

وقدم قائد منتخب إنجلترا موسماً لافتاً مع بايرن ميونيخ، إذ سجل 61 هدفاً في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد الفريق إلى إحراز الثنائية المحلية بالتتويج بلقبي الدوري والكأس.

كما أسهم في بلوغ إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم، مسجلاً ستة أهداف خلال البطولة.

وقال ماتيوس، الذي فاز بالكرة الذهبية عام 1990 بعد قيادته ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم في العام نفسه، خلال ندوة إعلامية عبر الإنترنت: «نحن سعداء للغاية بوجود هاري كين في الدوري الألماني. إنه سفير عالمي لكرة القدم».

لوثار ماتيوس (رويترز)

وأضاف: «ربما كان الفوز بالكرة الذهبية حلماً بالنسبة له، لكن تحقيق ذلك يتطلب اللعب في ناد كبير مثل بايرن ميونيخ. لقد وجد راحته في ميونيخ، كما وجد البيئة المثالية والرفاق المناسبين».

وانضم كين (33 عاماً) إلى بايرن ميونيخ في عام 2023 من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار)، سعياً وراء الألقاب.

ومنذ ذلك الحين أحرز لقب الدوري مرتين، ويجري حالياً محادثات مع النادي بشأن تمديد عقده.

وقال ماتيوس: «أعتقد أنه سيحصل على مكافأة بعد فوزه بالكرة الذهبية. أما أنا، فلم أحصل على شيء عندما فزت بها قبل 36 عاماً».

وتابع: «لكن الأمر يتجاوز الجانب المالي. إنها لحظة مثالية لتوقيع عقد جديد مع بايرن. فالنادي لعب دوراً مهماً في مساعدته على الفوز بهذه الجائزة».

وختم قائلاً: «العلاقة بين هاري كين وبايرن ميونيخ مثالية. وبالنظر إلى كل ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، أعتقد أنه سيوقع عقداً جديداً يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام».

ويواجه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، فريق ماجديبورغ اليوم الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا.