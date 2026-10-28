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الرياضة رياضة عالمية

ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)
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ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)

قال لوثار ماتيوس، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية وكأس العالم، اليوم الأربعاء، إن تتويج مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين بالكرة الذهبية قد يعزز فرص بقائه مع النادي البافاري، ويدفعه إلى تمديد عقده مع بطل ألمانيا.

وأصبح كين، يوم الاثنين، أول لاعب إنجليزي يحرز الجائزة المرموقة، التي تعد أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم، منذ تتويج مايكل أوين بها عام 2001.

وقدم قائد منتخب إنجلترا موسماً لافتاً مع بايرن ميونيخ، إذ سجل 61 هدفاً في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد الفريق إلى إحراز الثنائية المحلية بالتتويج بلقبي الدوري والكأس.

كما أسهم في بلوغ إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم، مسجلاً ستة أهداف خلال البطولة.

وقال ماتيوس، الذي فاز بالكرة الذهبية عام 1990 بعد قيادته ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم في العام نفسه، خلال ندوة إعلامية عبر الإنترنت: «نحن سعداء للغاية بوجود هاري كين في الدوري الألماني. إنه سفير عالمي لكرة القدم».

لوثار ماتيوس (رويترز)

وأضاف: «ربما كان الفوز بالكرة الذهبية حلماً بالنسبة له، لكن تحقيق ذلك يتطلب اللعب في ناد كبير مثل بايرن ميونيخ. لقد وجد راحته في ميونيخ، كما وجد البيئة المثالية والرفاق المناسبين».

وانضم كين (33 عاماً) إلى بايرن ميونيخ في عام 2023 من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار)، سعياً وراء الألقاب.

ومنذ ذلك الحين أحرز لقب الدوري مرتين، ويجري حالياً محادثات مع النادي بشأن تمديد عقده.

وقال ماتيوس: «أعتقد أنه سيحصل على مكافأة بعد فوزه بالكرة الذهبية. أما أنا، فلم أحصل على شيء عندما فزت بها قبل 36 عاماً».

وتابع: «لكن الأمر يتجاوز الجانب المالي. إنها لحظة مثالية لتوقيع عقد جديد مع بايرن. فالنادي لعب دوراً مهماً في مساعدته على الفوز بهذه الجائزة».

وختم قائلاً: «العلاقة بين هاري كين وبايرن ميونيخ مثالية. وبالنظر إلى كل ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، أعتقد أنه سيوقع عقداً جديداً يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام».

ويواجه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، فريق ماجديبورغ اليوم الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

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أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء عن وقوع الترجي التونسي في المجموعة الأولى، ونهضة بركان المغربي في الثالثة.

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قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الترجي ونهضة بركان في مواجهات قوية

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يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات على أرضه أمام الأفريقي التونسي في أواخر نوفمبر (الاتحاد الأفريقي)
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قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الترجي ونهضة بركان في مواجهات قوية

يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات على أرضه أمام الأفريقي التونسي في أواخر نوفمبر (الاتحاد الأفريقي)
يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات على أرضه أمام الأفريقي التونسي في أواخر نوفمبر (الاتحاد الأفريقي)

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء عن وقوع الترجي التونسي في المجموعة الأولى، ونهضة بركان المغربي على رأس المجموعة الثالثة.

وفي غياب حامل اللقب ماميلودي صن داونز، الذي خرج من الدور التمهيدي الثاني، ووصيفه الجيش الملكي، الذي ينافس في كأس الكونفدرالية هذا الموسم، بات الترجي ونهضة بركان الوحيدين في دور المجموعات من أطراف المربع الذهبي في الموسم الماضي.

ووقع الترجي، الذي خسر في قبل نهائي النسخة الماضية 2 - صفر أمام صن داونز في مجموع لقاءي الدور قبل النهائي، على رأس المجموعة الأولى إلى جانب بترو أتلتيكو الأنغولي، ونواديبو الموريتاني، وويليتي الأنغولي.

وأكد محمد أمين النفاتي، المدرب المساعد للترجي، أن فريقه يستهدف التأهل إلى دور الثمانية في صدارة مجموعته، رغم صعوبة المباريات، والتحديات المرتبطة بالتنقلات.

وقال النفاتي لـ«رويترز» إن المواجهات لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن بترو أتلتيكو الأنغولي فريق يمتلك الجودة، والخبرة في المسابقات الأفريقية.

وأشار المدرب المساعد إلى أن التنقلات، باستثناء الرحلة إلى موريتانيا، ستكون صعبة نسبياً بسبب المسافة، لكنه شدد على أن الترجي يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، معرباً عن أمله في إنهاء دور المجموعات في الصدارة.

ستقام الجولات الست من مباريات المجموعات في الفترة الممتدة من أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) حتى نهاية يناير (كانون الثاني). ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الثمانية في فبراير (شباط).

ووقع نهضة بركان المغربي، الذي خسر أمام غريمه المحلي الجيش الملكي 2 - 1 في المربع الذهبي الموسم الماضي، على رأس المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً سيمبا التنزاني، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وكولومب سبورتيف الكاميروني.

أما الزمالك المصري، الساعي للفوز باللقب للمرة السادسة، والأولى منذ 2002، فهو يلعب في المجموعة الثانية التي تضم يانغ أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والأفريقي التونسي.

ويستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات على أرضه أمام الأفريقي التونسي في أواخر نوفمبر، على أن يختتمه أيضاً على ملعبه أمام مولودية الجزائر في القاهرة في يناير المقبل.

وأكد ماهر الكنزاري، مدرب الأفريقي، أن فريقه متفائل بحظوظه في دور المجموعات، مشيراً إلى أن الاستعداد الجيد سيكون أساسياً لتحقيق النتائج المطلوبة.

وقال الكنزاري لـ«رويترز» إن القرعة أفرزت مجموعات متقاربة المستوى، وإن جميع الفرق تمتلك حظوظاً في المنافسة، مضيفاً أن فريقه سيعمل على التحضير جيداً للمباريات من أجل تحقيق أهدافه.

واعتبر مدرب النادي الأفريقي أن روزنامة المباريات مناسبة نسبياً من ناحية التنقلات، باستثناء الرحلة إلى تنزانيا التي ستكون أطول، معرباً عن تفاؤله بقدرة فريقه على الاستعداد بالشكل المطلوب، وخوض المنافسة بأفضل جاهزية ممكنة.

ويلعب بيراميدز، الفائز باللقب لأول مرة في موسم 2024 - 2025، على رأس المجموعة الرابعة التي تضم الهلال السوداني، وهورويا الغيني، والمغرب الفاسي.

وفيما يلي المجموعات:

المجموعة الأولى: الترجي (تونس)، بترو أتلتيكو (أنغولا)، نواديبو (موريتانيا)، ويليتي (أنغولا).

المجموعة الثانية: الزمالك (مصر)، يانغ أفريكانز (تنزانيا)، مولودية الجزائر (الجزائر)، النادي الأفريقي (تونس).

المجموعة الثالثة: نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، أورلاندو بايرتس (جنوب أفريقيا)، كولومب سبورتيف (الكاميرون).

المجموعة الرابعة: بيراميدز (مصر)، الهلال (السودان)، هورويا (غينيا)، المغرب الفاسي (المغرب).

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الرياضة رياضة عالمية

كاريك و فيرنانديز يعقدان جلسة لتصفية الأجواء قبل مواجهة تشيلسي

كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
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كاريك و فيرنانديز يعقدان جلسة لتصفية الأجواء قبل مواجهة تشيلسي

كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)

عقد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وقائد الفريق برونو فيرنانديز، جلسة لتصفية الأجواء بينهما.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر، وعقدا جلسة منفصلة عن الاجتماع العام مع الفريق بالكامل للبحث عن حلول للخروج من الكبوة.

كان فيرنانديز قد اعترض على خطط كاريك بعد الخسارة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ليتم استبعاده من التشكيل الأساسي في المباراة التالية التي خسرها الفريق أمام بورنموث بنتيجة صفر / 3 في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، حيث بقى بديلاً طوال اللقاء، بينما ازدادت الضغوط على كاريك.

وبعد هذه الجلسة أصبح فيرنانديز جاهزاً لمواجهة تشيلسي يوم السبت المقبل.

ويتردد أن فيرنانديز الذي تراجع مستواه مؤخراً بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قد استعاد أفضل حالاته خلال آخر 48 ساعة، بعدما تجاوز مشاكل صعبة داخل الملعب وخارجه.

فيرنانديز أعترض على خطط كاريك بعد الخسارة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

وتراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق فوزاً وحيداً في المسابقة أمام إبسويتش تاون الصاعد حديثاً هذا الموسم.

وتوقع الكثيرون إقالة كاريك بعد خسارة الأحد، لكن المدير الفني الإنجليزي قاد تدريبات مانشستر أمس الثلاثاء، بعدما قررت إدارة النادي مهلة جديدة لتصحيح المسار.

وكان فيرنانديز ثاني لاعب بصفوف الفريق يدلي بتصريحات مثيرة للجدل بعد المباريات خلال آخر أسبوعين، وسبقه ليساندرو مارتينيز الذي انتقد إدارة النادي بشدة عقب الخسارة بثنائية دون رد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان كاريك قد تولى مسؤولية تدريب الفريق في يناير (كانون الثاني)، ونجح في تصحيح مساره بعد تخبط شديد تحت قيادة المدرب السابق، روبن أموريم، وحقق نتائج جيدة، حيث أنهى الموسم في المركز الثالث، وأعاد مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لذلك، وقع كاريك على عقد لمدة موسمين في الصيف، لكنه أصبح مهدداً بالإقالة بعد 5 أشهر فقط، ويتعرض لانتقادات حادة، في ظل حصد الفريق بفوزين فقط في 12 مباراة بجميع المسابقات، وتحققا أمام إبسويتش، وصباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

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الرياضة رياضة عالمية

ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)
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ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)

قال لوثار ماتيوس، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية وكأس العالم، اليوم الأربعاء، إن تتويج مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين بالكرة الذهبية قد يعزز فرص بقائه مع النادي البافاري، ويدفعه إلى تمديد عقده مع بطل ألمانيا.

وأصبح كين، يوم الاثنين، أول لاعب إنجليزي يحرز الجائزة المرموقة، التي تعد أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم، منذ تتويج مايكل أوين بها عام 2001.

وقدم قائد منتخب إنجلترا موسماً لافتاً مع بايرن ميونيخ، إذ سجل 61 هدفاً في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد الفريق إلى إحراز الثنائية المحلية بالتتويج بلقبي الدوري والكأس.

كما أسهم في بلوغ إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم، مسجلاً ستة أهداف خلال البطولة.

وقال ماتيوس، الذي فاز بالكرة الذهبية عام 1990 بعد قيادته ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم في العام نفسه، خلال ندوة إعلامية عبر الإنترنت: «نحن سعداء للغاية بوجود هاري كين في الدوري الألماني. إنه سفير عالمي لكرة القدم».

لوثار ماتيوس (رويترز)

وأضاف: «ربما كان الفوز بالكرة الذهبية حلماً بالنسبة له، لكن تحقيق ذلك يتطلب اللعب في ناد كبير مثل بايرن ميونيخ. لقد وجد راحته في ميونيخ، كما وجد البيئة المثالية والرفاق المناسبين».

وانضم كين (33 عاماً) إلى بايرن ميونيخ في عام 2023 من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار)، سعياً وراء الألقاب.

ومنذ ذلك الحين أحرز لقب الدوري مرتين، ويجري حالياً محادثات مع النادي بشأن تمديد عقده.

وقال ماتيوس: «أعتقد أنه سيحصل على مكافأة بعد فوزه بالكرة الذهبية. أما أنا، فلم أحصل على شيء عندما فزت بها قبل 36 عاماً».

وتابع: «لكن الأمر يتجاوز الجانب المالي. إنها لحظة مثالية لتوقيع عقد جديد مع بايرن. فالنادي لعب دوراً مهماً في مساعدته على الفوز بهذه الجائزة».

وختم قائلاً: «العلاقة بين هاري كين وبايرن ميونيخ مثالية. وبالنظر إلى كل ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، أعتقد أنه سيوقع عقداً جديداً يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام».

ويواجه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، فريق ماجديبورغ اليوم الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

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الرياضة كرة القدم ألمانيا