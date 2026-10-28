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شلوتربيك يشيد بقدرات سابيتزر بعد هدفه الحاسم أمام بريمن

نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)
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شلوتربيك يشيد بقدرات سابيتزر بعد هدفه الحاسم أمام بريمن

نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)

أثنى نيكو شلوتربيك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، على زميله بالفريق مارسيل سابيتزر بعدما سجل الأخير هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، ليقود الفريق إلى الانتصار على فيردر بريمن 3 - 2 والتأهل إلى دور الـ16 في «كأس ألمانيا».

وقال شلوتربيك: «يمتلك سابيتزر لمسة رائعة وتسديدة مذهلة. أعتقد أنه استحق هذه اللحظة حقاً، بعد الأسابيع والأشهر الماضية التي تعرض خلالها لانتقادات غير منصفة في كثير من الأحيان».

واستعاد المدافع ذكريات موسم 2023 - 2024 من «دوري أبطال أوروبا»، عندما قاد سابيتزر دورتموند إلى الدور ما قبل النهائي بتسجيله هدفاً بتسديدة بعيدة المدى، خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 2 في إياب دور الـ8.

وأضاف شلوتربيك: «إنه لاعب يعرف كيف يسجل الأهداف الكبيرة».

وتقدم دورتموند بهدفين سجلهما سيرهو غيراسي وكارني تشوكويميكا، قبل أن يعود بريمن إلى أجواء المباراة بفضل مهاجمه السابق في دورتموند نيكلاس فولكروغ، الذي شارك بديلاً وسجل من ركلة جزاء، مواصلاً هز الشباك لسابع مباراة على التوالي، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً رائعاً بعد انطلاقة فردية.

مارسيل سابيتزر (أ.ب)

وكان بريمن قد عاد أيضاً من التأخر بهدفين ليتعادل 2 - 2 في مواجهة سابقة أمام دورتموند بالدوري الألماني.

وبدا أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، قبل أن يطلق سابيتزر ركلة حرة متقنة استقرت في الشباك، مانحاً دورتموند بطاقة التأهل.

وقال سابيتزر: «طلب مني المدرب تسديد الركلة، وهو ما عزز ثقتي بقدرتي على تنفيذها. أمتلك هذه القدرة بقدمي اليمنى، وأعرف ذلك، فقد أثبتّها مرات كثيرة من قبل. دخلت تلك اللحظة وأنا أشعر بالثقة. كانت لحظة رائعة اليوم بعدما اتجهت الكرة مباشرة إلى الشباك».

وأوضح نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، في تصريحات لشبكة «زد دي إف» الألمانية، أنه صاح من على خط التماس قائلاً: «سابيتزر... أرجوك سدد!»، حتى يتولى اللاعب تنفيذ الركلة الحرة.

وأضاف: «أستمع إلى تعليمات المدرب، ويستحق الإشادة على ذلك».

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كاريك و فيرنانديز يعقدان جلسة لتصفية الأجواء قبل مواجهة تشيلسي

كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
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كاريك و فيرنانديز يعقدان جلسة لتصفية الأجواء قبل مواجهة تشيلسي

كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)
كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر (أ.ب)

عقد مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وقائد الفريق برونو فيرنانديز، جلسة لتصفية الأجواء بينهما.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن كاريك وفيرنانديز التقيا في مركز «كارينغتون» التدريبي الخاص بمانشستر، وعقدا جلسة منفصلة عن الاجتماع العام مع الفريق بالكامل للبحث عن حلول للخروج من الكبوة.

كان فيرنانديز قد اعترض على خطط كاريك بعد الخسارة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ليتم استبعاده من التشكيل الأساسي في المباراة التالية التي خسرها الفريق أمام بورنموث بنتيجة صفر / 3 في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، حيث بقى بديلاً طوال اللقاء، بينما ازدادت الضغوط على كاريك.

وبعد هذه الجلسة أصبح فيرنانديز جاهزاً لمواجهة تشيلسي يوم السبت المقبل.

ويتردد أن فيرنانديز الذي تراجع مستواه مؤخراً بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، قد استعاد أفضل حالاته خلال آخر 48 ساعة، بعدما تجاوز مشاكل صعبة داخل الملعب وخارجه.

فيرنانديز أعترض على خطط كاريك بعد الخسارة 1 / 4 في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

وتراجع مانشستر يونايتد للمركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق فوزاً وحيداً في المسابقة أمام إبسويتش تاون الصاعد حديثاً هذا الموسم.

وتوقع الكثيرون إقالة كاريك بعد خسارة الأحد، لكن المدير الفني الإنجليزي قاد تدريبات مانشستر أمس الثلاثاء، بعدما قررت إدارة النادي مهلة جديدة لتصحيح المسار.

وكان فيرنانديز ثاني لاعب بصفوف الفريق يدلي بتصريحات مثيرة للجدل بعد المباريات خلال آخر أسبوعين، وسبقه ليساندرو مارتينيز الذي انتقد إدارة النادي بشدة عقب الخسارة بثنائية دون رد أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان كاريك قد تولى مسؤولية تدريب الفريق في يناير (كانون الثاني)، ونجح في تصحيح مساره بعد تخبط شديد تحت قيادة المدرب السابق، روبن أموريم، وحقق نتائج جيدة، حيث أنهى الموسم في المركز الثالث، وأعاد مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لذلك، وقع كاريك على عقد لمدة موسمين في الصيف، لكنه أصبح مهدداً بالإقالة بعد 5 أشهر فقط، ويتعرض لانتقادات حادة، في ظل حصد الفريق بفوزين فقط في 12 مباراة بجميع المسابقات، وتحققا أمام إبسويتش، وصباح الأذربيجاني في دوري أبطال أوروبا.

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ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)
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ماتيوس: الكرة الذهبية قد تقنع كين بالبقاء في بايرن ميونيخ

هاري كين (د.ب.أ)
هاري كين (د.ب.أ)

قال لوثار ماتيوس، الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية وكأس العالم، اليوم الأربعاء، إن تتويج مهاجم بايرن ميونيخ هاري كين بالكرة الذهبية قد يعزز فرص بقائه مع النادي البافاري، ويدفعه إلى تمديد عقده مع بطل ألمانيا.

وأصبح كين، يوم الاثنين، أول لاعب إنجليزي يحرز الجائزة المرموقة، التي تعد أرفع تكريم فردي في عالم كرة القدم، منذ تتويج مايكل أوين بها عام 2001.

وقدم قائد منتخب إنجلترا موسماً لافتاً مع بايرن ميونيخ، إذ سجل 61 هدفاً في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وقاد الفريق إلى إحراز الثنائية المحلية بالتتويج بلقبي الدوري والكأس.

كما أسهم في بلوغ إنجلترا الدور قبل النهائي لكأس العالم، مسجلاً ستة أهداف خلال البطولة.

وقال ماتيوس، الذي فاز بالكرة الذهبية عام 1990 بعد قيادته ألمانيا إلى التتويج بكأس العالم في العام نفسه، خلال ندوة إعلامية عبر الإنترنت: «نحن سعداء للغاية بوجود هاري كين في الدوري الألماني. إنه سفير عالمي لكرة القدم».

لوثار ماتيوس (رويترز)

وأضاف: «ربما كان الفوز بالكرة الذهبية حلماً بالنسبة له، لكن تحقيق ذلك يتطلب اللعب في ناد كبير مثل بايرن ميونيخ. لقد وجد راحته في ميونيخ، كما وجد البيئة المثالية والرفاق المناسبين».

وانضم كين (33 عاماً) إلى بايرن ميونيخ في عام 2023 من توتنهام هوتسبير مقابل 100 مليون يورو (111 مليون دولار)، سعياً وراء الألقاب.

ومنذ ذلك الحين أحرز لقب الدوري مرتين، ويجري حالياً محادثات مع النادي بشأن تمديد عقده.

وقال ماتيوس: «أعتقد أنه سيحصل على مكافأة بعد فوزه بالكرة الذهبية. أما أنا، فلم أحصل على شيء عندما فزت بها قبل 36 عاماً».

وتابع: «لكن الأمر يتجاوز الجانب المالي. إنها لحظة مثالية لتوقيع عقد جديد مع بايرن. فالنادي لعب دوراً مهماً في مساعدته على الفوز بهذه الجائزة».

وختم قائلاً: «العلاقة بين هاري كين وبايرن ميونيخ مثالية. وبالنظر إلى كل ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، أعتقد أنه سيوقع عقداً جديداً يمتد لعامين أو ثلاثة أعوام».

ويواجه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، فريق ماجديبورغ اليوم الأربعاء في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

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شلوتربيك يشيد بقدرات سابيتزر بعد هدفه الحاسم أمام بريمن

نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)
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شلوتربيك يشيد بقدرات سابيتزر بعد هدفه الحاسم أمام بريمن

نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)
نيكو شلوتربيك (أ.ف.ب)

أثنى نيكو شلوتربيك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، على زميله بالفريق مارسيل سابيتزر بعدما سجل الأخير هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، ليقود الفريق إلى الانتصار على فيردر بريمن 3 - 2 والتأهل إلى دور الـ16 في «كأس ألمانيا».

وقال شلوتربيك: «يمتلك سابيتزر لمسة رائعة وتسديدة مذهلة. أعتقد أنه استحق هذه اللحظة حقاً، بعد الأسابيع والأشهر الماضية التي تعرض خلالها لانتقادات غير منصفة في كثير من الأحيان».

واستعاد المدافع ذكريات موسم 2023 - 2024 من «دوري أبطال أوروبا»، عندما قاد سابيتزر دورتموند إلى الدور ما قبل النهائي بتسجيله هدفاً بتسديدة بعيدة المدى، خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 2 في إياب دور الـ8.

وأضاف شلوتربيك: «إنه لاعب يعرف كيف يسجل الأهداف الكبيرة».

وتقدم دورتموند بهدفين سجلهما سيرهو غيراسي وكارني تشوكويميكا، قبل أن يعود بريمن إلى أجواء المباراة بفضل مهاجمه السابق في دورتموند نيكلاس فولكروغ، الذي شارك بديلاً وسجل من ركلة جزاء، مواصلاً هز الشباك لسابع مباراة على التوالي، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً رائعاً بعد انطلاقة فردية.

مارسيل سابيتزر (أ.ب)

وكان بريمن قد عاد أيضاً من التأخر بهدفين ليتعادل 2 - 2 في مواجهة سابقة أمام دورتموند بالدوري الألماني.

وبدا أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، قبل أن يطلق سابيتزر ركلة حرة متقنة استقرت في الشباك، مانحاً دورتموند بطاقة التأهل.

وقال سابيتزر: «طلب مني المدرب تسديد الركلة، وهو ما عزز ثقتي بقدرتي على تنفيذها. أمتلك هذه القدرة بقدمي اليمنى، وأعرف ذلك، فقد أثبتّها مرات كثيرة من قبل. دخلت تلك اللحظة وأنا أشعر بالثقة. كانت لحظة رائعة اليوم بعدما اتجهت الكرة مباشرة إلى الشباك».

وأوضح نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، في تصريحات لشبكة «زد دي إف» الألمانية، أنه صاح من على خط التماس قائلاً: «سابيتزر... أرجوك سدد!»، حتى يتولى اللاعب تنفيذ الركلة الحرة.

وأضاف: «أستمع إلى تعليمات المدرب، ويستحق الإشادة على ذلك».

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