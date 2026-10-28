شلوتربيك يشيد بقدرات سابيتزر بعد هدفه الحاسم أمام بريمن

أثنى نيكو شلوتربيك، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، على زميله بالفريق مارسيل سابيتزر بعدما سجل الأخير هدف الفوز من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع، ليقود الفريق إلى الانتصار على فيردر بريمن 3 - 2 والتأهل إلى دور الـ16 في «كأس ألمانيا».

وقال شلوتربيك: «يمتلك سابيتزر لمسة رائعة وتسديدة مذهلة. أعتقد أنه استحق هذه اللحظة حقاً، بعد الأسابيع والأشهر الماضية التي تعرض خلالها لانتقادات غير منصفة في كثير من الأحيان».

واستعاد المدافع ذكريات موسم 2023 - 2024 من «دوري أبطال أوروبا»، عندما قاد سابيتزر دورتموند إلى الدور ما قبل النهائي بتسجيله هدفاً بتسديدة بعيدة المدى، خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 2 في إياب دور الـ8.

وأضاف شلوتربيك: «إنه لاعب يعرف كيف يسجل الأهداف الكبيرة».

وتقدم دورتموند بهدفين سجلهما سيرهو غيراسي وكارني تشوكويميكا، قبل أن يعود بريمن إلى أجواء المباراة بفضل مهاجمه السابق في دورتموند نيكلاس فولكروغ، الذي شارك بديلاً وسجل من ركلة جزاء، مواصلاً هز الشباك لسابع مباراة على التوالي، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً رائعاً بعد انطلاقة فردية.

مارسيل سابيتزر (أ.ب)

وكان بريمن قد عاد أيضاً من التأخر بهدفين ليتعادل 2 - 2 في مواجهة سابقة أمام دورتموند بالدوري الألماني.

وبدا أن المباراة تتجه إلى وقت إضافي، قبل أن يطلق سابيتزر ركلة حرة متقنة استقرت في الشباك، مانحاً دورتموند بطاقة التأهل.

وقال سابيتزر: «طلب مني المدرب تسديد الركلة، وهو ما عزز ثقتي بقدرتي على تنفيذها. أمتلك هذه القدرة بقدمي اليمنى، وأعرف ذلك، فقد أثبتّها مرات كثيرة من قبل. دخلت تلك اللحظة وأنا أشعر بالثقة. كانت لحظة رائعة اليوم بعدما اتجهت الكرة مباشرة إلى الشباك».

وأوضح نيكو كوفاتش، مدرب دورتموند، في تصريحات لشبكة «زد دي إف» الألمانية، أنه صاح من على خط التماس قائلاً: «سابيتزر... أرجوك سدد!»، حتى يتولى اللاعب تنفيذ الركلة الحرة.

وأضاف: «أستمع إلى تعليمات المدرب، ويستحق الإشادة على ذلك».